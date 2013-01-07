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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Green House, 128 GB kapasiteli SDXC UHS-1 bellek kartını satışa sundu

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Günümüzde yüksek çözünürlüğe sahip sensörlerle donatılan dijital fotoğraf makineleri ve video kameralarda, giderek artan depolama alanı ihtiyacını göz önünde bulunduran Green House, ''GH-SDXCUA'' model kodlu SDXC bellek kartlarında kapasite çıtasını 128 GB'a kadar yükseltti.
Class 10 derecelendirmesine layık görülerek saniyede minimum 10 MB sıralı yazma hızını garanti altına alan ve UHS-I (Ultra High Speed) standardıyla uyumlu olan SDXC bellek kartı, saniyede 60 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 40 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor.
Son olarak MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongasını bünyesinde barındıran SDXC UHS-I bellek kartı, yaklaşık 225$ şeklinde fiyatlandırılmış durumda.

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OverClocK1ng 6 yıl
Prequel
Bu fiyata 2 kat daha fazla kapasiteli 10 kat daha hızlı SSD var. Rastgele erişim sürelerine girmiyorum bile. 64GBlık 10MB/s hızında MicroSD karta ben de 130TL verdim ama mecburiyetten. Bu işe birinin bir dur demesi lazım. Buna 40-60MB demişler ama orada 10MB geçtiğine göre 10MB görme ihtimali fazla ve bu paraya bu hız dalga geçer gibi birşey. 9GB veri atmak 15DK sürüyor yok böyle birşey.

İyi işte. Tak fotoğraf makinesine, oldu bitti gittiiii...
Güle güle kullan. Missssss.
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Prequel 6 yıl
Delphi Diesel
Bunun düşünceyle alakası yok,nex 5n kullanıyorum bir araştır boyutunu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tabletler içinde saçma kalabiliyor dediğiniz,samsung ativ smart pc pro bir inceleyin i5 li win 8 li tablet içerisinde dediğiniz türe benzer ssd takılı yanılmıyorsam m sata olarak geçiyor,cihazın boyutu ağırlığınada bakın,ayrıca konunun amacı farklı green house isimli firma 128 gb sd kartını tanıtmış,fiyatını belirtmiş bukadar,bunun üzerinden konuyu ssd çekmesi çok garip,mağdem kapasite önemli 3 trbyte disk alayım,129 küsür dolardan makinanın altına takayım ( amazon.com/... ),250 küsür gb ssd kapasite olarak katlayım ? mağdem kapasite önemli takarım altına hdd canavar gibi günlerce belki haftalarca hd film çekerim aralıksız.

O tarz tabletler x86 mimarili olduğu için fanlı falan oluyor ağırlığın sebebi o. mSATA bir SSD bir MicroSD karttan çok büyük değil. 10 gram birşey ağırlıkları. Biz içine sığdırmaktan bahsediyoruz, HDD ile ne alaka?
Konuyu SSDye çekmek şu alaka: Bir ürün yapıyorlar, hızlı değil, kapasite çok değil istenen fiyat astronomik. SSDler en azından hızlı da parayı hak ediyorlar bunlar ise hem kel hem fodul. Cep telefonu gibi çok sınırlı alanlara başka çare yok ama o düşük hızı düşününce yine son derece pahalı kalıyorlar. Maliyet mutlaka ufak boyuttan dolayı yükseliyor ama kimse beni 128GB'lık ve sadece 10MB/s hız sunan bir kartın 225 dolara mal olduğuna ikna edemez. Ürünlerin kullanım alanlarından dolayı fahiş fiyatları dayıyorlar. Başka açıklaması yok bunun.
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Python 6 yıl Prequel
Prequel

Delphi Diesel

Bunun düşünceyle alakası yok,nex 5n kullanıyorum bir araştır boyutunu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tabletler içinde saçma kalabiliyor dediğiniz,samsung ativ smart pc pro bir inceleyin i5 li win 8 li tablet içerisinde dediğiniz türe benzer ssd takılı yanılmıyorsam m sata olarak geçiyor,cihazın boyutu ağırlığınada bakın,ayrıca konunun amacı farklı green house isimli firma 128 gb sd kartını tanıtmış,fiyatını belirtmiş bukadar,bunun üzerinden konuyu ssd çekmesi çok garip,mağdem kapasite önemli 3 trbyte disk alayım,129 küsür dolardan makinanın altına takayım ( amazon.com/... ),250 küsür gb ssd kapasite olarak katlayım ? mağdem kapasite önemli takarım altına hdd canavar gibi günlerce belki haftalarca hd film çekerim aralıksız.


O tarz tabletler x86 mimarili olduğu için fanlı falan oluyor ağırlığın sebebi o. mSATA bir SSD bir MicroSD karttan çok büyük değil. 10 gram birşey ağırlıkları. Biz içine sığdırmaktan bahsediyoruz, HDD ile ne alaka?

Konuyu SSDye çekmek şu alaka: Bir ürün yapıyorlar, hızlı değil, kapasite çok değil istenen fiyat astronomik. SSDler en azından hızlı da parayı hak ediyorlar bunlar ise hem kel hem fodul. Cep telefonu gibi çok sınırlı alanlara başka çare yok ama o düşük hızı düşününce yine son derece pahalı kalıyorlar. Maliyet mutlaka ufak boyuttan dolayı yükseliyor ama kimse beni 128GB'lık ve sadece 10MB/s hız sunan bir kartın 225 dolara mal olduğuna ikna edemez. Ürünlerin kullanım alanlarından dolayı fahiş fiyatları dayıyorlar. Başka açıklaması yok bunun.

Şöyle ele alalım ozaman ilk çıktıklarında ssd fiyatları ne konumda idi ? ilk çıkan 120 gb ssd falan dünya para idi,ssd yaygınlaştı fiyatları düştü vs. daha az fiyata daha çok kapasite ve hız alır olduk,ama olay sd kart 128gb lık kaçtane sd kart var piyasada ? yaygınlaşmış mı ? üretimi artmış mı ? talebi ne alemde gibi gibi bunca etken var,herşeyi geçtim konuyu gereksiz yere tartışıyoruz,büyüklüğü agırlığı sorun değil,üretim sıkıntısı yeterli talep arz bunlar sıkıntı,bugün micro sd kartların fiyatları ortada 64 gb kapasiteleri var, amazon.com/... 59 dolara kadar düşmüş,sata 2 64 gb ssd ler yer yer daha pahallı konumda,bunun üretimle maliyet ile vede arz talep ile ilişkisi var,bahsettiğiniz durum çok farklı,illa tartışmayı ben uzatacağım diyorsanız pm den konuşabiliriz,gereksiz yere konuda kirlenmemiş olur.
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Prequel 6 yıl
V4LKyR
Yani siz diyosunuz ki bu fiyata (225$) 2 kat daha fazla kapasiteli (256 GB) vs. SSD var? Bir link atabilir misiniz acaba? Savınızı destekler misiniz acaba? Bir link koyun.

amazon.com/...
Delphi Diesel
PrequelBu fiyata 2 kat daha fazla kapasiteli 10 kat daha hızlı SSD var. Rastgele erişim sürelerine girmiyorum bile. 64GBlık 10MB/s hızında MicroSD karta ben de 130TL verdim ama mecburiyetten. Bu işe birinin bir dur demesi lazım. Buna 40-60MB demişler ama orada 10MB geçtiğine göre 10MB görme ihtimali fazla ve bu paraya bu hız dalga geçer gibi birşey. 9GB veri atmak 15DK sürüyor yok böyle birşey.
SSD Fotoğraf makinasının neresine takacağız ? hadi video kamera neyse ssd kadar fotoğraf makinam var,zaten canavar gibi sd kart bedeli elbette olacak,böyle saçma sapan bir karşılaştırma görmedim.

Saçma değil. Biraz düşünürseniz anlarsınız. Ben tabletler için konuştum. Normal boyda SSD takmaya gene uygun değil ama MicroSD - SSD arası bir boyuta çok daha ucuz fiyata çok daha hızlı ve büyük kapasiteli depolama sağlanabilir. Fotoğraf makinelerine de uyarlanabilir çünkü profesyonel makineler genelde zaten çok büyük ve ağır oluyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Python 6 yıl Prequel
Prequel

V4LKyR

Yani siz diyosunuz ki bu fiyata (225$) 2 kat daha fazla kapasiteli (256 GB) vs. SSD var? Bir link atabilir misiniz acaba? Savınızı destekler misiniz acaba? Bir link koyun.


amazon.com/...

Delphi Diesel

PrequelBu fiyata 2 kat daha fazla kapasiteli 10 kat daha hızlı SSD var. Rastgele erişim sürelerine girmiyorum bile. 64GBlık 10MB/s hızında MicroSD karta ben de 130TL verdim ama mecburiyetten. Bu işe birinin bir dur demesi lazım. Buna 40-60MB demişler ama orada 10MB geçtiğine göre 10MB görme ihtimali fazla ve bu paraya bu hız dalga geçer gibi birşey. 9GB veri atmak 15DK sürüyor yok böyle birşey.
SSD Fotoğraf makinasının neresine takacağız ? hadi video kamera neyse ssd kadar fotoğraf makinam var,zaten canavar gibi sd kart bedeli elbette olacak,böyle saçma sapan bir karşılaştırma görmedim.


Saçma değil. Biraz düşünürseniz anlarsınız. Ben tabletler için konuştum. Normal boyda SSD takmaya gene uygun değil ama MicroSD - SSD arası bir boyuta çok daha ucuz fiyata çok daha hızlı ve büyük kapasiteli depolama sağlanabilir. Fotoğraf makinelerine de uyarlanabilir çünkü profesyonel makineler genelde zaten çok büyük ve ağır oluyorlar.

Bunun düşünceyle alakası yok,nex 5n kullanıyorum bir araştır boyutunu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tabletler içinde saçma kalabiliyor dediğiniz,samsung ativ smart pc pro bir inceleyin i5 li win 8 li tablet içerisinde dediğiniz türe benzer ssd takılı yanılmıyorsam m sata olarak geçiyor,cihazın boyutu ağırlığınada bakın,ayrıca konunun amacı farklı green house isimli firma 128 gb sd kartını tanıtmış,fiyatını belirtmiş bukadar,bunun üzerinden konuyu ssd çekmesi çok garip,mağdem kapasite önemli 3 trbyte disk alayım,129 küsür dolardan makinanın altına takayım ( amazon.com/... ),250 küsür gb ssd kapasite olarak katlayım ? mağdem kapasite önemli takarım altına hdd canavar gibi günlerce belki haftalarca hd film çekerim aralıksız.
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V4LKyR 6 yıl Prequel
Prequel

V4LKyR

Yani siz diyosunuz ki bu fiyata (225$) 2 kat daha fazla kapasiteli (256 GB) vs. SSD var? Bir link atabilir misiniz acaba? Savınızı destekler misiniz acaba? Bir link koyun.


amazon.com/...

Delphi Diesel

PrequelBu fiyata 2 kat daha fazla kapasiteli 10 kat daha hızlı SSD var. Rastgele erişim sürelerine girmiyorum bile. 64GBlık 10MB/s hızında MicroSD karta ben de 130TL verdim ama mecburiyetten. Bu işe birinin bir dur demesi lazım. Buna 40-60MB demişler ama orada 10MB geçtiğine göre 10MB görme ihtimali fazla ve bu paraya bu hız dalga geçer gibi birşey. 9GB veri atmak 15DK sürüyor yok böyle birşey.
SSD Fotoğraf makinasının neresine takacağız ? hadi video kamera neyse ssd kadar fotoğraf makinam var,zaten canavar gibi sd kart bedeli elbette olacak,böyle saçma sapan bir karşılaştırma görmedim.


Saçma değil. Biraz düşünürseniz anlarsınız. Ben tabletler için konuştum. Normal boyda SSD takmaya gene uygun değil ama MicroSD - SSD arası bir boyuta çok daha ucuz fiyata çok daha hızlı ve büyük kapasiteli depolama sağlanabilir. Fotoğraf makinelerine de uyarlanabilir çünkü profesyonel makineler genelde zaten çok büyük ve ağır oluyorlar.

Evet gerçekten de cillop gibi OCZ Vertex 4 256 GB SSD 220$. Bir an için yurtdışında yaşamak istedim, abi ne güzel fiyatlar ya. Bunlar neden bizim ülkemizde 750 TL?
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Python 6 yıl
Prequel
Bu fiyata 2 kat daha fazla kapasiteli 10 kat daha hızlı SSD var. Rastgele erişim sürelerine girmiyorum bile. 64GBlık 10MB/s hızında MicroSD karta ben de 130TL verdim ama mecburiyetten. Bu işe birinin bir dur demesi lazım. Buna 40-60MB demişler ama orada 10MB geçtiğine göre 10MB görme ihtimali fazla ve bu paraya bu hız dalga geçer gibi birşey. 9GB veri atmak 15DK sürüyor yok böyle birşey.

SSD Fotoğraf makinasının neresine takacağız ? hadi video kamera neyse ssd kadar fotoğraf makinam var,zaten canavar gibi sd kart bedeli elbette olacak,böyle saçma sapan bir karşılaştırma görmedim.
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fbkaya 6 yıl
bu ürüne göre bu fiyat fala değilmi
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mehmetoguzderin 6 yıl
Artık şu iPad ve iPhonelar da 128 GB olsun, yetmiyor.
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V4LKyR 6 yıl
Yani siz diyosunuz ki bu fiyata (225$) 2 kat daha fazla kapasiteli (256 GB) vs. SSD var? Bir link atabilir misiniz acaba? Savınızı destekler misiniz acaba? Bir link koyun.
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Umutcan 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Yani siz diyosunuz ki bu fiyata (225$) 2 kat daha fazla kapasiteli (256 GB) vs. SSD var? Bir link atabilir misiniz acaba? Savınızı destekler misiniz acaba? Bir link koyun.

O fiyata olsa ne olacak ki, sd kart ve ssd ne alaka... Sd hafıza kartı kullanan kameralara ssd takılsaydı düşünmeye uğraşırdık en azından. :)
Hem ssd içerisinde çoklu flash bellekler bulunur, 128gb'lık tek bellek modülünün üretim maliyeti zaten fazla olmak zorundadır. İleride üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte
maliyeti düşecek ve bu fiyatlara gülüp geçeceğiz.
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Prequel 6 yıl
Bu fiyata 2 kat daha fazla kapasiteli 10 kat daha hızlı SSD var. Rastgele erişim sürelerine girmiyorum bile. 64GBlık 10MB/s hızında MicroSD karta ben de 130TL verdim ama mecburiyetten. Bu işe birinin bir dur demesi lazım. Buna 40-60MB demişler ama orada 10MB geçtiğine göre 10MB görme ihtimali fazla ve bu paraya bu hız dalga geçer gibi birşey. 9GB veri atmak 15DK sürüyor yok böyle birşey.
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