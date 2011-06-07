Güncel: Apple yeni iOS 5'i anlatıyor! "Alt Yazılı Video"

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple iOS'un merakla beklenen yeni sürümü iOS 5'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurdu. 200'den fazla yenilik içeren işletim sisteminin detaylarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık.
Bu sefer Apple'ın iOS 5 ile gelen yenilikleri anlattığı resmi videosunu Türkçe alt yazılı olarak sizlere sunuyoruz. iOS'un yeni sürümüyle gelen yenilikleri bir de Apple'dan dinleyin.
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oncelikle androidi incelemis olman bile sevişndirici bir haber :)
sunu soylemek istiyorum
herseyi kakalayan aslında google degil.google bir sistem yapıyor ve diyorki '' arkadaslar sistemim bu uzerinde istediginiz kadar oynayabilirsiniz.
siz kullanıcı olarak uzerinde oynanmıs urunleri romları kullanmak zorunda degilsiniz ama-bir androidci herzaman daha fazlasını istedigi,telefon 3 takla atarken buna 2 parende yetmedi 5 salto yapmasını istedigi icin sıkıntılar cıkıyor
mevcut sistemde android oldukca yeterli.ama dedigim gibi biz mevcut sisteme baglı kalmak istemiyoruz.ios ile androidin farkı buarada baslıyor zaten iosta ben ne verirsem onu alın diyor androidte hursunuz diyor.
ha androidin sıkıntııs su ki,insanlarıda yanılgıya dusuren her cihaz bunu kullanmakta ozgur oldugu icin donanımı yeten yetmeyen bunu kullanıyor dusunun turkcell T10 diye bir cihaz var ya siz simdi bunu ios ile mukayese edebilirmisiniz-etmemelisiniz.
demissinizki,android in yeni versiyonu ne zamn cıkacak bilinmiyor veya yukleyip yukleyemeyecegi bilinmiyor.
yine ozgur bir platform ve development surecine herkes dahil oldugu icin android sahiplerinin googledan resmi yayın tarihi beklemesine gerek yok
hatta soyle soyleyim android gelistiriciler oyle bir leveldalar ki nerdeyse google onların hızına yetisemiyor diyebilirim
androidin akıcılıgı ve pil omru demissiniz-karsılastırma yaptıgınız vihazı merak ediyorum umarım T10 degildir.
ayrıca sizde cok iyi biliyorsunuz iostada bircok bug var forumlar ''sunu yapamıyorum su hata veriyor su nu beceremedim '' baslıklarıyla dolu.ip4 u ilk aldıgımda video gorusme calısmıyordu mesela vs...
pil omru ise,cihazı elinden dusurmedigin icin evet kısa diyebilirim -ama suda varki esimde heraksam ip4 unu sarja takıyor bende kaldıki o butun gun bilgisayar basında ben dısarıdayım-aynı pil sıkıntılarını bende 3g-3gs de yasadım bu arada ----haa suda var ben pilim bittigi anda yedek pilimi takabiliyorum :)
app aldıgımızda telefonda nasıl calıstıracaklarını bilmiyor lar demissiniz biraz daha acabilirmisiniz acaba
ayrıca virus veya malware bile olsa virus programım mevcut.sıkıntı yok yani hadi virus girdi ben 1 gun oncesine pc ye baglı kalmadan restore edebiliyorum--ayrıca yine herisimi pc ye baglı kalmadan yapabiliyorum-yeni rom yukleme- restore etme vss
''androidin ustunlugu denen seyler appleın yapmayı tercih etmedigi seyler'' demissiniz,bence burada iosu yetersiz olacagı seylerde ket vuruyor.
bir konuda cok haklısınız,ios bir seyi iyi yapıyorsa cok iyi yapıyor ama bu demek degilki androidten iyi yapıyor.
soyle bir sey paylasayım ben genelde ofis dısında olan bir kisiyim
LT ta internete ihtiyacım oldugunda ben veya en az 5 arkadasımın,telefonu masanın ortasına koyup cihazımdaki mevcut data yın diger arkadaslarımla wi-fi olarak paylasabiliyorum.ios bu sitemi daha yeni getirdi ve nasıl getirdi? birisi bt tan birisi kablodan birisi bilmem nerden baglanacak yani herkes wi-fiden baglanamıyor.
bir ornek daha vereyim yine calısma sartlarımda satıs raporları ile cok ugrasıyorum devamlı excel raporları geliyor mailime.
ben bu excel raporlarını cihaza 1 kere dl edip istedigim zaman tum filtreleme ve tum alt analizleri ile inceleyebiliyorum.iosta bunu yapamıyorsun
kullandıgım cihaz ornekl vermek gerekirse web browserda esi benzeri yok diyebilirim-youtube tanda bakabilirsin
otg kablosu ile hdd beglayı telefondan istedigim dosyayı acabiliyorum
bt uzerindenkablosuz mouse baglayıp aynı zamanda hdmi cıkısndan 1080p goruntu alıp(tvde dlna yoksa) pc veya media player olarak kullanabiliyorum
boyutları 10mb tan 1gb a kadar degisen HD oyunlar oynayabiliyorum
radyo dinleyebiliyorum
ayrıca farkettiyseniz FLASH tan 1 kere bahsetmedim :)
motorola simdiye kadar ne yi mukemmel yaptıki xoom u iyi yapsın --yine belirteyim ipad cok basarılı bir alet
merak ettiginiz birsey olursa cevap vermeye calısırım
herzaman soylerim bir kisinin neye ihtiyacı varsa en iyi telefon odur
sunuda ekleyim ; benim cihazım calındıgı ,kayboldugu veya sattıgım durumlarda bir telefoncuya gidip androidli bir telefon aldıgımda gmail acc mı girdigim anda tum app lerim tum kişilerim tum fotograflarım cihaza yukleniyor.pc ye ihtiyac duymadan
saygılar.