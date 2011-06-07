Güncel: Apple yeni iOS 5'i anlatıyor! "Alt Yazılı Video"

Apple iOS'un merakla beklenen yeni sürümü iOS 5'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurdu. 200'den fazla yenilik içeren işletim sisteminin detaylarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık.

Bu sefer Apple'ın iOS 5 ile gelen yenilikleri anlattığı resmi videosunu Türkçe alt yazılı olarak sizlere sunuyoruz. iOS'un yeni sürümüyle gelen yenilikleri bir de Apple'dan dinleyin.



