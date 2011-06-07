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Güncel: Apple yeni iOS 5'i anlatıyor! "Alt Yazılı Video"

8 yıl
106,6b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple iOS'un merakla beklenen yeni sürümü iOS 5'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurdu. 200'den fazla yenilik içeren işletim sisteminin detaylarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık.
Bu sefer Apple'ın iOS 5 ile gelen yenilikleri anlattığı resmi videosunu Türkçe alt yazılı olarak sizlere sunuyoruz. iOS'un yeni sürümüyle gelen yenilikleri bir de Apple'dan dinleyin.


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noyancelebi 8 yıl en beğenilen
Centauri


Neler yapabildigini gordum ve detayli inceledim.

IPhone yaptigi seylerin hepsini Android'den daha iyi yapiyor.
Android daha cok sey yapiyor.

Apple, herseyi iyi duzgun guvenli akici calissin diye ugrasiyor. Duzgun akici calismasini engelleyen birsey varsa disarida tutuyor.
Google ise hic ugrasmadan herseyi kakaliyor Android in icine, ne akicilik ne pil omru ne performans umurlarinda.

Android sahipleri yeni bir versiyon cikinca ne zaman download edebilecekler, veya edebilecekler mi biliyorlar.
iPhone un yeni isletim sistemi ciktigi gun aninda yukleyebilirsiniz.

Android sahipleri bi app aldiklarinda telefonlarinda nasil calisacagini bilmiyorlar. Ayrica virus mudur, malware midir haberleri yok.
iPhone sahipleri ise %100 emin olarak indirip, hicbir sorun olmadan calistiriyorlar.

iPhone un pili orta karar kullanimda 2 gun giderken
Android'le ilk gunun sonunu gormeniz imkansiz.

Android'in ustunlugu denen seyler, aslinda Android'in ustunlugu degil: Apple'in yapmayi tercih etmedigi seyler.
iOS yaptigi herseyde Android'den ustun.

Honeycomb'u best buy'da inceledim gecen (Xoom) 2 dakika icinde coktu
IPad'i bir yildir kullaniyorum, bir kere cokmedi!



oncelikle androidi incelemis olman bile sevişndirici bir haber :)

sunu soylemek istiyorum

herseyi kakalayan aslında google degil.google bir sistem yapıyor ve diyorki '' arkadaslar sistemim bu uzerinde istediginiz kadar oynayabilirsiniz.

siz kullanıcı olarak uzerinde oynanmıs urunleri romları kullanmak zorunda degilsiniz ama-bir androidci herzaman daha fazlasını istedigi,telefon 3 takla atarken buna 2 parende yetmedi 5 salto yapmasını istedigi icin sıkıntılar cıkıyor

mevcut sistemde android oldukca yeterli.ama dedigim gibi biz mevcut sisteme baglı kalmak istemiyoruz.ios ile androidin farkı buarada baslıyor zaten iosta ben ne verirsem onu alın diyor androidte hursunuz diyor.

ha androidin sıkıntııs su ki,insanlarıda yanılgıya dusuren her cihaz bunu kullanmakta ozgur oldugu icin donanımı yeten yetmeyen bunu kullanıyor dusunun turkcell T10 diye bir cihaz var ya siz simdi bunu ios ile mukayese edebilirmisiniz-etmemelisiniz.


demissinizki,android in yeni versiyonu ne zamn cıkacak bilinmiyor veya yukleyip yukleyemeyecegi bilinmiyor.
yine ozgur bir platform ve development surecine herkes dahil oldugu icin android sahiplerinin googledan resmi yayın tarihi beklemesine gerek yok

hatta soyle soyleyim android gelistiriciler oyle bir leveldalar ki nerdeyse google onların hızına yetisemiyor diyebilirim

androidin akıcılıgı ve pil omru demissiniz-karsılastırma yaptıgınız vihazı merak ediyorum umarım T10 degildir.

ayrıca sizde cok iyi biliyorsunuz iostada bircok bug var forumlar ''sunu yapamıyorum su hata veriyor su nu beceremedim '' baslıklarıyla dolu.ip4 u ilk aldıgımda video gorusme calısmıyordu mesela vs...

pil omru ise,cihazı elinden dusurmedigin icin evet kısa diyebilirim -ama suda varki esimde heraksam ip4 unu sarja takıyor bende kaldıki o butun gun bilgisayar basında ben dısarıdayım-aynı pil sıkıntılarını bende 3g-3gs de yasadım bu arada ----haa suda var ben pilim bittigi anda yedek pilimi takabiliyorum :)


app aldıgımızda telefonda nasıl calıstıracaklarını bilmiyor lar demissiniz biraz daha acabilirmisiniz acaba


ayrıca virus veya malware bile olsa virus programım mevcut.sıkıntı yok yani hadi virus girdi ben 1 gun oncesine pc ye baglı kalmadan restore edebiliyorum--ayrıca yine herisimi pc ye baglı kalmadan yapabiliyorum-yeni rom yukleme- restore etme vss


''androidin ustunlugu denen seyler appleın yapmayı tercih etmedigi seyler'' demissiniz,bence burada iosu yetersiz olacagı seylerde ket vuruyor.
bir konuda cok haklısınız,ios bir seyi iyi yapıyorsa cok iyi yapıyor ama bu demek degilki androidten iyi yapıyor.

soyle bir sey paylasayım ben genelde ofis dısında olan bir kisiyim
LT ta internete ihtiyacım oldugunda ben veya en az 5 arkadasımın,telefonu masanın ortasına koyup cihazımdaki mevcut data yın diger arkadaslarımla wi-fi olarak paylasabiliyorum.ios bu sitemi daha yeni getirdi ve nasıl getirdi? birisi bt tan birisi kablodan birisi bilmem nerden baglanacak yani herkes wi-fiden baglanamıyor.


bir ornek daha vereyim yine calısma sartlarımda satıs raporları ile cok ugrasıyorum devamlı excel raporları geliyor mailime.

ben bu excel raporlarını cihaza 1 kere dl edip istedigim zaman tum filtreleme ve tum alt analizleri ile inceleyebiliyorum.iosta bunu yapamıyorsun

kullandıgım cihaz ornekl vermek gerekirse web browserda esi benzeri yok diyebilirim-youtube tanda bakabilirsin

otg kablosu ile hdd beglayı telefondan istedigim dosyayı acabiliyorum

bt uzerindenkablosuz mouse baglayıp aynı zamanda hdmi cıkısndan 1080p goruntu alıp(tvde dlna yoksa) pc veya media player olarak kullanabiliyorum

boyutları 10mb tan 1gb a kadar degisen HD oyunlar oynayabiliyorum

radyo dinleyebiliyorum

ayrıca farkettiyseniz FLASH tan 1 kere bahsetmedim :)

motorola simdiye kadar ne yi mukemmel yaptıki xoom u iyi yapsın --yine belirteyim ipad cok basarılı bir alet

merak ettiginiz birsey olursa cevap vermeye calısırım


herzaman soylerim bir kisinin neye ihtiyacı varsa en iyi telefon odur

sunuda ekleyim ; benim cihazım calındıgı ,kayboldugu veya sattıgım durumlarda bir telefoncuya gidip androidli bir telefon aldıgımda gmail acc mı girdigim anda tum app lerim tum kişilerim tum fotograflarım cihaza yukleniyor.pc ye ihtiyac duymadan

saygılar.
CentauriNeler yapabildigini gordum ve detayli inceledim.IPhone yaptigi seylerin hepsini Android'den daha iyi yapiyor.
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1 Yanıt Yanıtla +74
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dr...daredevil 8 yıl
android den esinlenme var sanki ekranın üstüne parmak koyup aşağı çekme mesajları falan görme gibi
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Al PaC 8 yıl
Flash desteklemeyen, tam işlevsel bir tarayıcı. Hadi bakalım...
Yanıtla +18
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Su konuyu up lamayin da bizde ios5 e ic gecire gecire bakmayalim yahu

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Guest-F8946C419 8 yıl
İphone seven ve kullanan fanboy oluyor fakat android kullanan zeki, çevik ve bilinçli oluyor.

Kime göre , neye göre?

Evet, aynştaynlar göre sizde..Hadi size inciswf.com/...
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ehlidert 8 yıl
Altyazı için teşekkürler.Hayranlıkla izledim.Adamlar gerçektende güzel faaliyetlerde bulunuyorlar.
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Adam Lallana 8 yıl
Şu klavye bölme olayını çok sevdim.
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wentworthscofield 8 yıl
benim en çok dikkatimi çeken imessage oldu
detayları araştırınca daha da şaşırdım
çünkü (viber gibi benzer programlar olmasına rağmen) ios'a entegre bir sistemin ios'lu cihazı olanlar için sms'i ciddi anlamda kısıtlayacağını düşünüyorum
eğer popüler olursa operatörler iphone 6'yı, ipad 3'ü ve sonraki ios'lu cihazları satmaktan bile vazgeçebilir

htc ve ya samsung da android arayüzlerine benzer bir programı entegre ederse operatörlerin egemenliği sona erebilir
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osooso148 8 yıl
sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı;)
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laconf 8 yıl
Fanboy'luğun gerçekten manası yok. Sanayi ve teknolojide iyi olan taklit edilir.

2007-2010 IOS iyiydi, Android ve WP7 onu taklit etti (kinetic scrolling, capacitive ekran, webkit browser vs vs..)

2011-... Android (ve kısmen WP7) daha iyi, IOS bunları taklit ediyor (notifications, wireless sync, cloud vs vs..)

Şusu iyi busu kötü diye birbirimize gireceğimize verdiğimiz paranın karşılığını bizim beklentilerimiz çerçevesinde en iyi karşılayacak cihaza yönlenmekte fayda var.

Bir Android (Samsung Galaxy S2) ve IOS (ipad 1gen) kullanıcısı olarak söylüyorum bunları...
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noyancelebi 8 yıl
Gunaydin dostum pc basina gectigimde.mersk ettigin seylere cevap verecegim :)
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Erzsa 8 yıl
Tamamen bence Androidden esinlenmiş bir yenilik yapmışlar
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Rainbow6 8 yıl
200 yenilik diyor ama 10 tane anca saydi nerde bu 200 yeniligin listesi ... birde ornekleri verirken ipad kullanilmis galba bi cok ozellik sadece ipadde var yada iphone gibi cihazlarin kucuk ekranlarinda yeni ozellikler iyi durmuyor anladigim kadariyla benim en cok hosuma giden kisisellestirilebilir masa ustu ozelligi yine yok yeni isletim sistemi diyor ama bana gore biraz kaplama olmus
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ALPEREN A. 8 yıl
mükemmel olmuş
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Vastiel 8 yıl
tek kelimeyle şahane
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HumWE 8 yıl
Android arayüzünden bolca esintiler var yeni ios tan eskisi kadar performans beklememeli ozaman , neden görsel arayüzlerini iyileştirmezler neden daha fazla kişiselleşmez bütün hepsi aynı görünmek zorundamı iosların heralde üstadın dediği gibi biraz fazla özgürlük tanısalar cihazların donanımından korkuyorlar...
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Faux Carnival 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hadi şimdi yırtın k.çınızı.
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