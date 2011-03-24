Güncel: Zotac GTX 590 video inceleme "Nvidia'nın en hızlı, en kaslı en yeni kartı!"

Güncelleme (20:18): Videoya güç testleri sonrasında Crysis 2 test sonuçları da eklendi.
Nvidia 2 yıl aradan sonra tekrar çift GPU'lu ekran kartları arenasına dönüyor. Bu sefer işi hiç kolay olmayacak zira HD 5970 ile yenilmezliğini uzun süre devam ettiren AMD, 2 tane HD 6970 GPU'sundan güç alan HD6990 ile yerini sağlamlaştırma peşinde.
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@CeFurkan
teknobiyotik.com/...
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