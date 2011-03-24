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Güncel: Zotac GTX 590 video inceleme "Nvidia'nın en hızlı, en kaslı en yeni kartı!"

8 yıl
143,5b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Güncelleme (20:18): Videoya güç testleri sonrasında Crysis 2 test sonuçları da eklendi.

Nvidia 2 yıl aradan sonra tekrar çift GPU'lu ekran kartları arenasına dönüyor. Bu sefer işi hiç kolay olmayacak zira HD 5970 ile yenilmezliğini uzun süre devam ettiren AMD, 2 tane HD 6970 GPU'sundan güç alan HD6990 ile yerini sağlamlaştırma peşinde.

Yeni bir ekran kartı için ayırabileceğiniz en yüksek tutar nedir? Oy Ver 1493 kişi oy verdi. Sonuçları Göster


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IceDeathR 8 yıl en beğenilen
Sn. DH Çalışanları;Şu videolardaki reklam sürelerinin kısaltılmasını talep ediyorum sizden. Saygılarımla.
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Mckhan 8 yıl
şu ana kadar resmi 5 adet inceleme sitesi kartı yakmayı başardı sırada kim var bilmiyorum ama kart Mesut bey in çektiği değerden daha yukarı oc olunca mosfetleri mısır gibi patlıyor

@CeFurkan

teknobiyotik.com/...




GTX590 alıcaklar DİKKAT bilgisayarın yanında yangın söndürme tüpü bulundurun her an patlayabilir
şu ana kadar resmi 5 adet inceleme sitesi kartı yakmayı başardı sırada kim var bilmiyorum ama kart Mesut bey in çektiği değerden daha yukarı oc olunca mosfe...
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SaLoVoLa 8 yıl
Yok Yok gene olmamış. Nvidianın derdi Tüketici lehine teknoloji geliştirmek değil ki. Kemikleşmiş bir müşteri potansiyeli var nasılsa satacak Nvidia ya tüketici tepkisini koymadığı sürece bu kartları karınca adımıyla geliştirirler. Ne varsa amd de var amd olmasa şuan 9600 gt lerin testlerine bakıyorduk...
Yok Yok gene olmamış. Nvidianın derdi Tüketici lehine teknoloji geliştirmek değil ki. Kemikleşmiş bir müşteri potansiyeli var nasılsa satacak Nvidia ya tüketici...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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RedTurkei 7 yıl
DX 11 le kar uçuyor Crysis 2 de üstelik extrem değil ultra ayarlarda yani onunda üstü ve son BF3 Betasındada en iyi başarım ve yüksek fps yi Gtx 590 vermekte nvidia nın offical sitesinden bakabilirsiniz
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El Mukteda 7 yıl
crysis'te nvidia gerçekten başarılı
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vernoncougar 7 yıl
Bugun su anda GTX 590 ıcın kullanılan forceware surucusu 280.26, burada yazılan yorumlar tamamen eskıdı, her oyunda cok cok ıyı, ozellıkle 2560x1600 cozunurluk ıceren bır monıtorunuz varsa tadını cıkarabılırsınız.
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vernoncougar 7 yıl
Israrla Nvidia isteyiniz.
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Sajuuk 7 yıl vernoncougar
vernoncougar

Israrla Nvidia isteyiniz.


Seni istesem olmaz mı?
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DH Misafiri 7 yıl
COK IYI BEEE
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UzmaN345 8 yıl
En çok 6970CF 92C oluyor Uffffffff çok yuksek ısı
GTX 590 fena deyil 1500tl 6990 aynı nedeyse karar kullanıcıya kalmış yinede en iyi çift Gpu 6950CF bence 960tl mâl oluyor VTX marka ile ve çift fanı var 70-75C tutacaktır kartı.....
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Melikşah 8 yıl
Oyunlar içinde frame oranını nasıl ölçüyorsunuz?
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El Mukteda 8 yıl

meliksah55

Oyunlar içinde frame oranını nasıl ölçüyorsunuz?

fraps programı ile, açıp oyuna giriyorsunuz.
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vidoko 8 yıl
6950 cf bile birçok teste gtx590 ı geçiyor ..
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Byrad 8 yıl
Rakebet evet rekabet dolu bi sene gecircez galiba 2 büyük markaya burdan çalışmalarından dolayı biz tüketiciler olarak saygılarımı ve sevgilerimi sunup kolay gelsin diyorum :)
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serkan4411 8 yıl
merhabalar ben sizin yaptınız nvıdıa yaptıbir ankete katıldım ve ismimi büyük harfle yanı nickmi bu bir sorun çikarmaz degilmi
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ParaBende 8 yıl
Tek güçlü GPU yeterli gerisi fantezi
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El Mukteda 8 yıl

ParaBende

Tek güçlü GPU yeterli gerisi fantezi

aynen öyle sıfır alıp beğenmeyip 6950cf yapmak için satan birinden bir gtx580 düşürsek tamamdır
zira gtx 580 sıfır alınmaz çok pahalı.
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