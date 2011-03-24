Güncel: Zotac GTX 590 video inceleme "Nvidia'nın en hızlı, en kaslı en yeni kartı!"

Güncelleme (20:18): Videoya güç testleri sonrasında Crysis 2 test sonuçları da eklendi.

Nvidia 2 yıl aradan sonra tekrar çift GPU'lu ekran kartları arenasına dönüyor. Bu sefer işi hiç kolay olmayacak zira HD 5970 ile yenilmezliğini uzun süre devam ettiren AMD, 2 tane HD 6970 GPU'sundan güç alan HD6990 ile yerini sağlamlaştırma peşinde.

Yeni bir ekran kartı için ayırabileceğiniz en yüksek tutar nedir? 0-100$ arası 100-200$ arası 200-300$ arası 300-500$ arası 500-800$ arası 800$ ve üzeri Oy Ver 1493 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yeni bir ekran kartı için ayırabileceğiniz en yüksek tutar nedir? 0-100$ arası 100-200$ arası 200-300$ arası 300-500$ arası 500-800$ arası 800$ ve üzeri Anket Sonlandı 1493 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Yeni bir ekran kartı için ayırabileceğiniz en yüksek tutar nedir? 6% 0-100$ arası 85 oy 22% 100-200$ arası 327 oy 32% 200-300$ arası 472 oy 20% 300-500$ arası 302 oy 9% 500-800$ arası 137 oy 11% 800$ ve üzeri 170 oy 1493 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön