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Güvenlik tehditleri ve antivirüs yazılımları

3 hf.
3,2b
1
Güvenlik
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ESET Türkiye ile 2019'da güvenlik konulu gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hala antivirüs yazılımı kullanmaya gerek var mı? Tehditleri önceden belirlemek ve korunmak mümkün mü?
ESET Türkiye ile 2019'da güvenlik konulu gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hala antivirüs yazılımı kullanmaya gerek var mı? Tehditleri önceden belirlemek ve korunmak mümkün mü? 

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Tensi 3 hf. en beğenilen
Microsoft Security Essentials fazlasiyla yetiyor artik. Bunlara, yani para ile satilanlara gerek kalmadi. Esim doktora tezi yazmaktan gozu donmus bir halde. Bir sey olacak diye korkudan odu patliyor kizin. Makinesinde hem okulun NAS'ina, hem gdrive'a hem de onedrive'a otomatik backup aldiriyorum. Bu gitmis bir de av kurmus arkadasinin aklina uyup. Bİr tomarda para vermis lisans ucreti diye. Mal program okulun kendi yazilimini bile bloklamis. Bir suru seye karismis gun boyu. En son eve geldiginde programi kaldirmak yetmedi sistemi geri yuklemek gerekti. Ugrasmayin bunlarla. Bosuna para ve zaman kaybi. Korsan program kullanmiyorsaniz, ot - bok sacma sapan sitelere girmiyorsaniz, her sacma sapan mail'e tiklamiyorsaniz zaten bir sey olmaz.
Microsoft Security Essentials fazlasiyla yetiyor artik. Bunlara, yani para ile satilanlara gerek kalmadi. Esim doktora tezi yazmaktan gozu donmus bir halde. Bir...
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Kullanıcı az bilgili olsun anti virüslere gerek kalmaz
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ahmetbmyo 2 hf.
Konuk hakan fidana benziyor
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aschil 3 hf.
En iyi güvenlik yazılımı kullanıcının kendisidir.
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enja 3 hf.
Anti virus kulanmıyorum windowsun bitinide kapatım zırt pırt uyarı çıkıyor
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DH Misafiri 3 hf.
içinden bilgi alınamayan hiçbir chip hdd vs donanımlar üretilmez bu bilgileri son kullanıcılar kurtaramayacagı şekilde üretilir ama askeri statüde lab da vs de bu bilgiler kurtarılıyor o yüzden yazılım olarak ne kullanırsanız kullanın her bilgi erişilebilirdir ama bu son kullanıcılara kapalıdır bu yorumu 3. seçeneginize baglı olarak paylastım bilginize
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adnantuna88 3 hf.
en son 8 sene önce bitdefender kullanıyodum baktım sistemi yoruyo a.zına sıç.yor direk kaldırdım o zamandan beri kullanmıyorum windows defender yetiyor hangi siteye gireceğini bildikten sonra virüs felan girmiyor.
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Celonfix 3 hf.
Yok. Senelerdir kullanmıyorum bilgisayarıma ne bir virüs girdi şimdiye dek ne de fidye yazılımı. Bir yazılıma bilgisayarın bütün yetkilerini vermek ne kadar mantıklı düşünmek gerek.
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al-ozaria 3 hf.
ESET Türkiye başarılı işler yapan firmalardan, böyle devam etmelerini dilerim.
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Tensi 3 hf. en beğenilen
Microsoft Security Essentials fazlasiyla yetiyor artik. Bunlara, yani para ile satilanlara gerek kalmadi. Esim doktora tezi yazmaktan gozu donmus bir halde. Bir sey olacak diye korkudan odu patliyor kizin. Makinesinde hem okulun NAS'ina, hem gdrive'a hem de onedrive'a otomatik backup aldiriyorum. Bu gitmis bir de av kurmus arkadasinin aklina uyup. Bİr tomarda para vermis lisans ucreti diye. Mal program okulun kendi yazilimini bile bloklamis. Bir suru seye karismis gun boyu. En son eve geldiginde programi kaldirmak yetmedi sistemi geri yuklemek gerekti. Ugrasmayin bunlarla. Bosuna para ve zaman kaybi. Korsan program kullanmiyorsaniz, ot - bok sacma sapan sitelere girmiyorsaniz, her sacma sapan mail'e tiklamiyorsaniz zaten bir sey olmaz.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
bu konu hakkında 10 yıldan fazla düşündüm
gerçekten güvenlik anlamında belli bazı sonuçlara ulaştım
1. yazma korumalı SD üzerine linux iso dosyası oluşturulması lazım
2. adım bunun ram disk üzerine çalışması lazım !
3. güvenilir sitelerde yapılan işlemden önce veya sonra sistem reset atılması lazım ( kalıcı bellek (SSD veya HDD de ) ve geçici bellekte hiç bir bilginin kalmaması lazım
dahası bu şekilde çalışan bir linux versiyonu var :)
bu konuda forumda bir yazı bile yazdım.
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