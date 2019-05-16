Güvenlik tehditleri ve antivirüs yazılımları

ESET Türkiye ile 2019'da güvenlik konulu gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hala antivirüs yazılımı kullanmaya gerek var mı? Tehditleri önceden belirlemek ve korunmak mümkün mü?

ESET Türkiye ile 2019'da güvenlik konulu gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hala antivirüs yazılımı kullanmaya gerek var mı? Tehditleri önceden belirlemek ve korunmak mümkün mü?