Güvenlik tehditleri ve antivirüs yazılımları

Genel Yayın Yönetmeni
ESET Türkiye ile 2019'da güvenlik konulu gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hala antivirüs yazılımı kullanmaya gerek var mı? Tehditleri önceden belirlemek ve korunmak mümkün mü?
ESET Türkiye ile 2019'da güvenlik konulu gerçekleştirdiğimiz sohbet sizlerle. Hala antivirüs yazılımı kullanmaya gerek var mı? Tehditleri önceden belirlemek ve korunmak mümkün mü?
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gerçekten güvenlik anlamında belli bazı sonuçlara ulaştım
1. yazma korumalı SD üzerine linux iso dosyası oluşturulması lazım
2. adım bunun ram disk üzerine çalışması lazım !
3. güvenilir sitelerde yapılan işlemden önce veya sonra sistem reset atılması lazım ( kalıcı bellek (SSD veya HDD de ) ve geçici bellekte hiç bir bilginin kalmaması lazım
dahası bu şekilde çalışan bir linux versiyonu var :)
bu konuda forumda bir yazı bile yazdım.