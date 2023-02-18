En iyi ücretsiz antivirüs programları (2023)

- En iyi ücretsiz antivirüs programları ✅
- Antivirüs programı seçerken dikkat edilecek özellikler 📋
- 1️⃣ Kapsamlı koruma özelikleri
- 2️⃣ Kaynak tüketimi ve performans
- 3️⃣ Kullanım kolaylığı
- 4️⃣ Uyumluluk
- 5️⃣ Ek koruma özellikleri
- 6️⃣ Teknik destek
- 7️⃣ En yeni tehditlere karşı güncel kalma
- Yorumlar
Peki önümüzde bu kadar çok alternatif varken, en iyi antivirüs programı hangisi? İşte 2023 için en iyi ücretsiz antivirüs programları sıralaması:
En iyi ücretsiz antivirüs programları ✅
- AVG - En çok kullanılan antivirüs yazılımı
- Avira - iPhone, iPad ve Mac için en iyi antivirüs
- Bitdefender - Windows için en iyi ücretsiz antivirüs
- Panda - Linux için en iyi antivirüs
- McAfee - En iyi Android antivirüs programı
- Kaspersky - Bilgisayarlar için en güvenlikli antivirüs alternatifi
- ESET NOD32 - macOS için en iyi antivirüs programı alternatifi
- Avast
Antivirüs programı seçerken dikkat edilecek özellikler 📋
1️⃣ Kapsamlı koruma özelikleri
İyi bir güvenlik yazılımının sahip olması gereken özelliklerin başında sizi modern siber tehditlere karşı koruyan birkaç güvenlik katmanını içermesi geliyor. Bu nedenle seçeceğiniz programın, kapsamlı koruma özelliklerine sahip olduğundan emin olmalısınız. Bu özellikler sizi şu tehditlere karşı koruma altına alacaktır: Bilgisayar virüsleri, solucanlar, trojanlar, zararlı reklam yazılımları, casus yazılımlar, fidye yazılımları, Rootkit'ler, ağ saldırıları ve Web tehditleri.
2️⃣ Kaynak tüketimi ve performans
Antivirüs programları yapıları gereği, bilgisayarın açılışından kapanışına kadar arka planda çalışmayı sürdürür. Dolayısıyla sistem kaynaklarının kullanılmasına bağlı olarak, cihazlarda yavaşlama ve pil tüketiminde artış meydana gelebilir. Bu noktada birçok güvenlik yazılımının sabıkası kabarık olduğu için çoğu kullanıcı, kasmayan antivirüs programı arayışına giriyor. Ancak daha optimize çalışan yazılımlar da yok değil. Dolayısıyla kullanacağınız programa karar vermeden önce hız skorlarını kontrol etmeli, deneme sürümünü cihazınıza yükleyerek test etmelisiniz.
3️⃣ Kullanım kolaylığı
Seçeceğiniz güvelik yazılımında dikkat etmeniz gereken diğer bir unsur ise o programın kullanılabilirliği olmalı. Öyle ki kullanıcı arayüzü basit, sade ve anlaşılabilir olmalıyken, güvenlik ayarları ise güvenlik hakkında çok az bilgisi olan bir kişinin dahi anlayabileceği şekilde açıklanmalı.
4️⃣ Uyumluluk
Bilgisayarınıza yükleyeceğiniz güvenlik yazılımının, mevcut işletim sisteminizle uyumlu olması da dikkat etmeniz gereken kriterler arasında yer alıyor. Zira birden fazla cihazda çalışan bir kurulum istiyorsanız, bazı yazılımların Mac bilgisayarlarla uyumlu olmadığını göz ardı etmemeniz gerekiyor.
5️⃣ Ek koruma özellikleri
Günümüzde birçok güvenlik yazılımı temel güvenlik modüllerinin yanı sıra ek araçlarla birlikte geliyor. Parola cüzdanları, ebeveyn kontrolü ve VPN gibi bu araçlar, diğer yazılımlara olan ihtiyacı azalttığı gibi tüm kontrolü tek panelde toplamasıyla da oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Haliyle bilgisayarına yükleyeceği programın, güvenlik modüllerinin yanında bu tip araçlara da ev sahipliği yapmasını kim istemez ki.
6️⃣ Teknik destek
7️⃣ En yeni tehditlere karşı güncel kalma
Kötü amaçlı yazılımların sayısı her geçen gün artarken, kullanacağınız güvenlik yazılımı da en yeni tehditlere karşı güncel olmak zorunda. Dolayısıyla kullanacağınız güvenlik yazılımının bu tehditlere karşı düzenli aralıklarla güncelleme alması da antivirüs programı seçerken dikkat etmeniz gereken kıstaslar arasında yer alıyor.
Bu rehber yazımızda; ücretli veya bedava olsun bir antivirüs programının sahip olması gereken özelliklerden bahsettik. Ayrıca virüs temizleme programlarının sahip olması gereken özelliklerden yola çıkarak, 2023 için en iyi ücretsiz antivirüs programlarını bir sıralama ile öneri olarak sunduk. Bu programları; Windows 10, Windows 11, Linux ve macOS bilgisayarlarda kullanabileceğiniz gibi iOS ve Android telefonlarda da kullanabilirsiniz.
En İyi Antivirüs Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 619Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah