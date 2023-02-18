En iyi ücretsiz antivirüs programları (2023)

Tam Boyutta Gör Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, antivirüs programlarının bilgisayarlarımızı korumak için bir ihtiyaç haline geldiği ortada. Zira Windows bilgisayar veya Android telefonumuza herhangi bir zararlı yazılım bulaştığında, en büyük kurtarıcılarımız virüs temizleme programları oluyor. Bunun için ise piyasada ücretli ve ücretsiz antivirüs programları bulunuyor.

Peki önümüzde bu kadar çok alternatif varken, en iyi antivirüs programı hangisi? İşte 2023 için en iyi ücretsiz antivirüs programları sıralaması:

En iyi ücretsiz antivirüs programları ✅ AVG - En çok kullanılan antivirüs yazılımı

Avira - iPhone, iPad ve Mac için en iyi antivirüs

Bitdefender - Windows için en iyi ücretsiz antivirüs

Panda - Linux için en iyi antivirüs

McAfee - En iyi Android antivirüs programı

Kaspersky - Bilgisayarlar için en güvenlikli antivirüs alternatifi

ESET NOD32 - macOS için en iyi antivirüs programı alternatifi

Avast

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Antivirüs programı seçerken dikkat edilecek özellikler 📋 Tam Boyutta Gör Bağımsız test kuruluşları ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler gösteriyor ki iyi bir antivirüs programının sahip olması gereken belirli özellikler bulunuyor. İşte sanal evinizi bir antivirüs programına emanet etmeden önce dikkat etmeniz gereken o özellikler: 1️⃣ Kapsamlı koruma özelikleri İyi bir güvenlik yazılımının sahip olması gereken özelliklerin başında sizi modern siber tehditlere karşı koruyan birkaç güvenlik katmanını içermesi geliyor. Bu nedenle seçeceğiniz programın, kapsamlı koruma özelliklerine sahip olduğundan emin olmalısınız. Bu özellikler sizi şu tehditlere karşı koruma altına alacaktır: Bilgisayar virüsleri, solucanlar, trojanlar, zararlı reklam yazılımları, casus yazılımlar, fidye yazılımları, Rootkit'ler, ağ saldırıları ve Web tehditleri. 2️⃣ Kaynak tüketimi ve performans Antivirüs programları yapıları gereği, bilgisayarın açılışından kapanışına kadar arka planda çalışmayı sürdürür. Dolayısıyla sistem kaynaklarının kullanılmasına bağlı olarak, cihazlarda yavaşlama ve pil tüketiminde artış meydana gelebilir. Bu noktada birçok güvenlik yazılımının sabıkası kabarık olduğu için çoğu kullanıcı, kasmayan antivirüs programı arayışına giriyor. Ancak daha optimize çalışan yazılımlar da yok değil. Dolayısıyla kullanacağınız programa karar vermeden önce hız skorlarını kontrol etmeli, deneme sürümünü cihazınıza yükleyerek test etmelisiniz. 3️⃣ Kullanım kolaylığı Seçeceğiniz güvelik yazılımında dikkat etmeniz gereken diğer bir unsur ise o programın kullanılabilirliği olmalı. Öyle ki kullanıcı arayüzü basit, sade ve anlaşılabilir olmalıyken, güvenlik ayarları ise güvenlik hakkında çok az bilgisi olan bir kişinin dahi anlayabileceği şekilde açıklanmalı. Windows bilgisayar şifresi nasıl değiştirilir? 1 ay önce eklendi 4️⃣ Uyumluluk Bilgisayarınıza yükleyeceğiniz güvenlik yazılımının, mevcut işletim sisteminizle uyumlu olması da dikkat etmeniz gereken kriterler arasında yer alıyor. Zira birden fazla cihazda çalışan bir kurulum istiyorsanız, bazı yazılımların Mac bilgisayarlarla uyumlu olmadığını göz ardı etmemeniz gerekiyor. 5️⃣ Ek koruma özellikleri Günümüzde birçok güvenlik yazılımı temel güvenlik modüllerinin yanı sıra ek araçlarla birlikte geliyor. Parola cüzdanları, ebeveyn kontrolü ve VPN gibi bu araçlar, diğer yazılımlara olan ihtiyacı azalttığı gibi tüm kontrolü tek panelde toplamasıyla da oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Haliyle bilgisayarına yükleyeceği programın, güvenlik modüllerinin yanında bu tip araçlara da ev sahipliği yapmasını kim istemez ki. 6️⃣ Teknik destek Tam Boyutta Gör Kullanacağınız yazılımın geliştiricisi, teknik desteğiyle ürününün arkasında duruyorsa bu güven verici bir ayrıntıdır. Zira bazen istenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla bilgisayarınızı emanet edeceğiniz yazılım için sunulan teknik destek de bir hayli önemli. 7️⃣ En yeni tehditlere karşı güncel kalma Kötü amaçlı yazılımların sayısı her geçen gün artarken, kullanacağınız güvenlik yazılımı da en yeni tehditlere karşı güncel olmak zorunda. Dolayısıyla kullanacağınız güvenlik yazılımının bu tehditlere karşı düzenli aralıklarla güncelleme alması da antivirüs programı seçerken dikkat etmeniz gereken kıstaslar arasında yer alıyor.

Bu rehber yazımızda; ücretli veya bedava olsun bir antivirüs programının sahip olması gereken özelliklerden bahsettik. Ayrıca virüs temizleme programlarının sahip olması gereken özelliklerden yola çıkarak, 2023 için en iyi ücretsiz antivirüs programlarını bir sıralama ile öneri olarak sunduk. Bu programları; Windows 10, Windows 11, Linux ve macOS bilgisayarlarda kullanabileceğiniz gibi iOS ve Android telefonlarda da kullanabilirsiniz.

En İyi Antivirüs Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 619

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