Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En iyi ücretsiz antivirüs programları (2023)

    Android telefon ya da Windows bilgisayarınız için virüs temizleme programı mı arıyorsunuz? İşte en iyi ücretsiz antivirüs programları sıralaması:                
    Oy Ver
    en iyi antivirüs programları Tam Boyutta Gör
    Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, antivirüs programlarının bilgisayarlarımızı korumak için bir ihtiyaç haline geldiği ortada. Zira Windows bilgisayar veya Android telefonumuza herhangi bir zararlı yazılım bulaştığında, en büyük kurtarıcılarımız virüs temizleme programları oluyor. Bunun için ise piyasada ücretli ve ücretsiz antivirüs programları bulunuyor.

    Peki önümüzde bu kadar çok alternatif varken, en iyi antivirüs programı hangisi? İşte 2023 için en iyi ücretsiz antivirüs programları sıralaması:

    En iyi ücretsiz antivirüs programları ✅

    • AVG - En çok kullanılan antivirüs yazılımı
    • Avira - iPhone, iPad ve Mac için en iyi antivirüs
    • Bitdefender - Windows için en iyi ücretsiz antivirüs
    • Panda - Linux için en iyi antivirüs
    • McAfee - En iyi Android antivirüs programı
    • Kaspersky - Bilgisayarlar için en güvenlikli antivirüs alternatifi
    • ESET NOD32 - macOS için en iyi antivirüs programı alternatifi
    • Avast

    Antivirüs programı seçerken dikkat edilecek özellikler 📋

    antivirüs programı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bağımsız test kuruluşları ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler gösteriyor ki iyi bir antivirüs programının sahip olması gereken belirli özellikler bulunuyor. İşte sanal evinizi bir antivirüs programına emanet etmeden önce dikkat etmeniz gereken o özellikler:

    1️⃣ Kapsamlı koruma özelikleri

    İyi bir güvenlik yazılımının sahip olması gereken özelliklerin başında sizi modern siber tehditlere karşı koruyan birkaç güvenlik katmanını içermesi geliyor. Bu nedenle seçeceğiniz programın, kapsamlı koruma özelliklerine sahip olduğundan emin olmalısınız. Bu özellikler sizi şu tehditlere karşı koruma altına alacaktır: Bilgisayar virüsleri, solucanlar, trojanlar, zararlı reklam yazılımları, casus yazılımlar, fidye yazılımları, Rootkit'ler, ağ saldırıları ve Web tehditleri.

    2️⃣ Kaynak tüketimi ve performans

    Antivirüs programları yapıları gereği, bilgisayarın açılışından kapanışına kadar arka planda çalışmayı sürdürür. Dolayısıyla sistem kaynaklarının kullanılmasına bağlı olarak, cihazlarda yavaşlama ve pil tüketiminde artış meydana gelebilir. Bu noktada birçok güvenlik yazılımının sabıkası kabarık olduğu için çoğu kullanıcı, kasmayan antivirüs programı arayışına giriyor. Ancak daha optimize çalışan yazılımlar da yok değil. Dolayısıyla kullanacağınız programa karar vermeden önce hız skorlarını kontrol etmeli, deneme sürümünü cihazınıza yükleyerek test etmelisiniz.

    3️⃣ Kullanım kolaylığı

    Seçeceğiniz güvelik yazılımında dikkat etmeniz gereken diğer bir unsur ise o programın kullanılabilirliği olmalı. Öyle ki kullanıcı arayüzü basit, sade ve anlaşılabilir olmalıyken, güvenlik ayarları ise güvenlik hakkında çok az bilgisi olan bir kişinin dahi anlayabileceği şekilde açıklanmalı.

    4️⃣ Uyumluluk

    Bilgisayarınıza yükleyeceğiniz güvenlik yazılımının, mevcut işletim sisteminizle uyumlu olması da dikkat etmeniz gereken kriterler arasında yer alıyor. Zira birden fazla cihazda çalışan bir kurulum istiyorsanız, bazı yazılımların Mac bilgisayarlarla uyumlu olmadığını göz ardı etmemeniz gerekiyor.

    5️⃣ Ek koruma özellikleri

    Günümüzde birçok güvenlik yazılımı temel güvenlik modüllerinin yanı sıra ek araçlarla birlikte geliyor. Parola cüzdanları, ebeveyn kontrolü ve VPN gibi bu araçlar, diğer yazılımlara olan ihtiyacı azalttığı gibi tüm kontrolü tek panelde toplamasıyla da oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Haliyle bilgisayarına yükleyeceği programın, güvenlik modüllerinin yanında bu tip araçlara da ev sahipliği yapmasını kim istemez ki.

    6️⃣ Teknik destek

    antivirüs programı destek Tam Boyutta Gör
    Kullanacağınız yazılımın geliştiricisi, teknik desteğiyle ürününün arkasında duruyorsa bu güven verici bir ayrıntıdır. Zira bazen istenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla bilgisayarınızı emanet edeceğiniz yazılım için sunulan teknik destek de bir hayli önemli.

    7️⃣ En yeni tehditlere karşı güncel kalma

    Kötü amaçlı yazılımların sayısı her geçen gün artarken, kullanacağınız güvenlik yazılımı da en yeni tehditlere karşı güncel olmak zorunda. Dolayısıyla kullanacağınız güvenlik yazılımının bu tehditlere karşı düzenli aralıklarla güncelleme alması da antivirüs programı seçerken dikkat etmeniz gereken kıstaslar arasında yer alıyor.

    Bu rehber yazımızda; ücretli veya bedava olsun bir antivirüs programının sahip olması gereken özelliklerden bahsettik. Ayrıca virüs temizleme programlarının sahip olması gereken özelliklerden yola çıkarak, 2023 için en iyi ücretsiz antivirüs programlarını bir sıralama ile öneri olarak sunduk. Bu programları; Windows 10, Windows 11, Linux ve macOS bilgisayarlarda kullanabileceğiniz gibi iOS ve Android telefonlarda da kullanabilirsiniz.

    En İyi Antivirüs Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 619

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    imei kayıt iptali yurt dışından gelen para hesaba geçmedi mersin nasıl bir şehir sevgilinin eski sevgilisi ile yaşadıkları gainer önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız