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PTT Tarafından geliştirilen HGS Apple Watch Uygulaması ile Dikkatinizi Yola Verin!
Dört binden fazla şubesi ile Türkiye’nin en yaygın ağı olan PTT, müşterilerine daha kolay ve daha kaliteli hizmet vermek için teknolojiyi yakından takip ediyor.
Karayollarında hızlı geçişin yeni standardı olan HGS’lere yükleme yapmak için PTT şubelerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran HGS mobil uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmaya göre trafik kazalarının %25’i direksiyon başında akıllı telefon kullanımından meydana geliyor. PTT kullanıcıların araba kullanırken dikkatlerini yola vermesi için Apple’ın 24 Nisan’da piyasaya süreceği akıllı saate şimdiden bir uygulama geliştirilmiş.
HGS Apple Watch uygulaması ile araba kullanırken bir HGS gişesine yaklaştığınız zaman uygulama bunu anlıyor ve saatinizde bakiyenizi görüntüleyebiliyor, ayrıca saat üzerinden tek bir dokunuş ile yükleme gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Böylelikle araba kullanırken akıllı telefonunuzu cebinizden çıkartıp HGS yüklemek ile uğraşma sıkıntısı ortadan kalkıyor.
PTT’nın HGS Apple Watch uygulamasını Apple Watch piyasaya çıktıktan sonra Apple AppStore üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz. Yetkililer aynı zamanda Android saatler için de uygulamanın yolda olduğunu belirtiyorlar. Uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi için http://hgs.epttavm.com adresine göz atabilirsiniz.
HGS Apple Watch uygulaması PTT için Ülkem Bilişim A.Ş. tarafından geliştirilmektedir.
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