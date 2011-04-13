HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü"

Uygun fiyatlı LCD monitörleriyle tanınan HKC, 2712 ile oyun severlere fiyat / performans oranı yüksek bir monitör sunmayı hedefliyor. Bu videomuzda monitörün renk derinliğinden gerçek kontrast değerlerine kadar bütün özelliklerini analiz ederek bu hedefe ne kadar ulaşıldığını test ediyoruz.

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