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HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü"

8 yıl
81,8b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Uygun fiyatlı LCD monitörleriyle tanınan HKC, 2712 ile oyun severlere fiyat / performans oranı yüksek bir monitör sunmayı hedefliyor. Bu videomuzda monitörün renk derinliğinden gerçek kontrast değerlerine kadar bütün özelliklerini analiz ederek bu hedefe ne kadar ulaşıldığını test ediyoruz.


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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Bu monitörü satın aldım 1 haftadır da kullanıyorum gayet memnunum.
Ancak; bu monitörü duvara asabilmek için bir yol bulamadım. Fikri olan beri gelsin, ha keza arkada montaj için delikleri yok.. 27" askı vida girişi olmayan monitörler için bir aparat var mı acab?
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DH Misafiri 6 yıl
Kogane
Orijinalden alıntı: ploff
Orijinalden alıntı: muratti Beyler HKC 2712 monitörüm garantiden bire bir değiştirildi ve 2 gün içinde evime geldi , monitör ile ayağı birleştiren vida kutudan bu sefer çıkmadı ama o boyutta bir vida ayarladım sorunu çözdüm yalnız monitörü vga portundan bağladığımda 1920*1080 p 60 hz görüntü tam kenarlara oturuyor ama hdmi dan bağladığımda 1920*1080 p 60 hz de görüntü monitürün içinde kalıyor sanki monitör 27 inch değilde 24 inchmiş gibi oluyor . Bunu nasıl çözebilirim ?
Baska bır monıtorde aynı sorun arkadasımında basına gelmıstı. Ne yaptuysa olmamıstı. Dvı den baglayınca sorun cozulmustu.
bu sorun bildiğim kadarıyla monitör yada girişlerden değil, ekran kartı ayarlarıyla giderilebiliyodu. yazılımsal bişey yani

evet doğru ekran kartının kontrol merkezi yazılımıyla çözülebiliyor bu problem
1 Yanıt Yanıtla
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elmaarmutportakal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kogane

ploff
muratti Beyler HKC 2712 monitörüm garantiden bire bir değiştirildi ve 2 gün içinde evime geldi , monitör ile ayağı birleştiren vida kutudan bu sefer çıkmadı ama o boyutta bir vida ayarladım sorunu çözdüm yalnız monitörü vga portundan bağladığımda 1920*1080 p 60 hz görüntü tam kenarlara oturuyor ama hdmi dan bağladığımda 1920*1080 p 60 hz de görüntü monitürün içinde kalıyor sanki monitör 27 inch değilde 24 inchmiş gibi oluyor . Bunu nasıl çözebilirim ?
Baska bır monıtorde aynı sorun arkadasımında basına gelmıstı. Ne yaptuysa olmamıstı. Dvı den baglayınca sorun cozulmustu.
bu sorun bildiğim kadarıyla monitör yada girişlerden değil, ekran kartı ayarlarıyla giderilebiliyodu. yazılımsal bişey yani

evet doğru ekran kartının kontrol merkezi yazılımıyla çözülebiliyor bu problem


Bu nasıl bir misafirlik 6 senedir gitmiyorsun
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neverdom 7 yıl
Ustte yanlis bilgi verilmis duzeltelim. Urun kesinlikle ips panel degil tn panel. Fiyat performansi ust duzey bi urun ben memnunum.
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7Mhz 6 yıl
Konuyu biraz hortlatmış olacağım ama kullanıcılarının açtığı bir konu bulamadığım için burdan sorayım dedim.
Mesut Ç. 2712'nin renk kalibrasyonu ile renk gamutunu başarılı şekilde yansıtabildiği söylemiş . Kullanan arkadaşlarda kalibrasyon yapma ihtiyacı duydular mı? Alıp ayarsız kullanan ve hiç rahatsızlık duymayan kullanıcılar var mı?
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muhtesemgitlan 7 yıl
Şu an ki fiyat nedir?
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DH Misafiri 7 yıl
Herkeze selamlarımı ve saygılarımı sunarım.
oncelikle sunu belirtmeliyim, bu urunun paneli IPS paneldir ve IPS bildigimiz gibi Samsung tarafında ozel olarak Apple icin uretilmis ve cok kaliteli bir paneldir. lutfen google arama motorunda IPS yazın ve ne demek istedigimi anlayacaksınız. bende de aynı urun var ve cok memnunum. urunu ayrıca HDMI cıkısından dolayı TV olarakta kullanıyorum.
herkeze saglik, basarı ve mutluluklar dilerim.
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Legolas83 7 yıl
Bu arada bana gelen HKC2712 den ölü pixel de çıkmadı çok şükür.
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Legolas83 7 yıl
Netsiparişten 26sında ısmarladığım HKC 2712 28i yani bugün öğlen 12 de geldi. Burdaki incelemede görüldüğü gibi gerçekten renkleri parlaklığı vs çok güzel bir monitör. Ben 226BW kullanıyordum. Daha önce acer in 24 in "abid" ile biten bi monitörünü almıştım. 1 saat uğraştım ama yüzüne bakılacak halde değildi 226BW ile kıyasla ve hemen geri vermiştim. HKC2712 samsung 226BW ile renk konusunda yarışıyor arkadaşlar(ki 226BW 22 inch bir monitör ve hkc2712 ile ya aynı fiyata ya da daha pahalı). Bu fiyata bu monitör kesinlikle kaçmaz. Gözlerimle görene kadar inanmadım. Ama denenmişi var, almak isteyen düşünmeden alsın memnun kalacak inşallah.
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brev 8 yıl
Bende 20" kullanıyorum gayet memnunum.Eskiden 15" CRT kullanmıştım yıllarca.Daha sonra şu an kullandığım 20" monitörü aldım.Genelde masa başında kullandığım için bana 20" yetiyor.Ama yinede film izlemeyi seviyorsanız 24" veya 26" daha iyi bir alternatif olabilir...
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DH Misafiri 8 yıl
Bence Samsung SA950 27 inc monitörü beklenmeli. Komple bir çözüm ve kalite. 550 az para değil. Kalite bir kere alınır
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muratti 8 yıl
Beyler HKC 2712 monitörüm garantiden bire bir değiştirildi ve 2 gün içinde evime geldi , monitör ile ayağı birleştiren vida kutudan bu sefer çıkmadı ama o boyutta bir vida ayarladım sorunu çözdüm yalnız monitörü vga portundan bağladığımda 1920*1080 p 60 hz görüntü tam kenarlara oturuyor ama hdmi dan bağladığımda 1920*1080 p 60 hz de görüntü monitürün içinde kalıyor sanki monitör 27 inch değilde 24 inchmiş gibi oluyor . Bunu nasıl çözebilirim ?
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DarkAngelll 8 yıl

Speed-Step

Uygun fiyatlı LCD monitörleriyle tanınan HKC, 2712 ile oyun severlere fiyat / performans oranı yüksek bir monitör sunmayı hedefliyor. Bu videomuzda monitörün renk derinliğinden gerçek kontrast değerlerine kadar bütün özelliklerini analiz ederek bu hedefe ne kadar ulaşıldığını test ediyoruz.






Slm İnceleme için cok tşkler DonanımHaber Ekibi.
1sorum olacak bu ekran için acaba 2xHD6950_2g Crosfree + Gtx275Physix mi ideal olur yoksa direk HD6990 + Gtx275Physix???????? mi iyi olur yakında yeni bir ekran ve ekran kartı alacağım ama aradaki ufak ayrıntıları kacırmamak için paylaşmak istedim yorumlarınızı bekliyorum iyi forumlar all.
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