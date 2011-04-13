HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü"

Genel Yayın Yönetmeni
Uygun fiyatlı LCD monitörleriyle tanınan HKC, 2712 ile oyun severlere fiyat / performans oranı yüksek bir monitör sunmayı hedefliyor. Bu videomuzda monitörün renk derinliğinden gerçek kontrast değerlerine kadar bütün özelliklerini analiz ederek bu hedefe ne kadar ulaşıldığını test ediyoruz.
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Ancak; bu monitörü duvara asabilmek için bir yol bulamadım. Fikri olan beri gelsin, ha keza arkada montaj için delikleri yok.. 27" askı vida girişi olmayan monitörler için bir aparat var mı acab?
evet doğru ekran kartının kontrol merkezi yazılımıyla çözülebiliyor bu problem
Bu nasıl bir misafirlik 6 senedir gitmiyorsun
Mesut Ç. 2712'nin renk kalibrasyonu ile renk gamutunu başarılı şekilde yansıtabildiği söylemiş . Kullanan arkadaşlarda kalibrasyon yapma ihtiyacı duydular mı? Alıp ayarsız kullanan ve hiç rahatsızlık duymayan kullanıcılar var mı?
oncelikle sunu belirtmeliyim, bu urunun paneli IPS paneldir ve IPS bildigimiz gibi Samsung tarafında ozel olarak Apple icin uretilmis ve cok kaliteli bir paneldir. lutfen google arama motorunda IPS yazın ve ne demek istedigimi anlayacaksınız. bende de aynı urun var ve cok memnunum. urunu ayrıca HDMI cıkısından dolayı TV olarakta kullanıyorum.
herkeze saglik, basarı ve mutluluklar dilerim.
Slm İnceleme için cok tşkler DonanımHaber Ekibi.
1sorum olacak bu ekran için acaba 2xHD6950_2g Crosfree + Gtx275Physix mi ideal olur yoksa direk HD6990 + Gtx275Physix???????? mi iyi olur yakında yeni bir ekran ve ekran kartı alacağım ama aradaki ufak ayrıntıları kacırmamak için paylaşmak istedim yorumlarınızı bekliyorum iyi forumlar all.