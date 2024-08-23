Xbox oyunları PlayStation 5'e geliyor! | NewGamePlus

NewGamePlus'un bu haftaki bölümü Gamescom 2024 odaklı oldu. Sunum gecesinin yıldızı birçok kişi için Mafia'nın yeni oyunu olurken Indiana Jones'un PS5 duyurusu da sürprizler arasıdnaydı.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:36 Açılış
00:52 Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı açtı
01:48 Indiana Jones, PS5'e geliyor
09:29 Black Myth Wukong Steam'de uçtu
14:15 Mafia The Old Country duyuruldu
20:21 Dying Light The Beast duyuruldu
22:31 inZOI’nin Character Studio modu 5 günlüğüne ücretsiz erişime açıldı
26:43 PS5 oyunlarına her hafta zam geliyor
29:13 Kapanış