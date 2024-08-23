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    Xbox oyunları PlayStation 5'e geliyor! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Gamescom 2024'ün açılış gecesindeki sunum oldu ve elbette sunumda en çok dikkat çeken konu Indiana Jones ve Mafia'nın yeni oyunu oldu.

    NewGamePlus'un bu haftaki bölümü Gamescom 2024 odaklı oldu. Sunum gecesinin yıldızı birçok kişi için Mafia'nın yeni oyunu olurken Indiana Jones'un PS5 duyurusu da sürprizler arasıdnaydı.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:36 Açılış
    00:52 Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı açtı
    01:48 Indiana Jones, PS5'e geliyor
    09:29 Black Myth Wukong Steam'de uçtu
    14:15 Mafia The Old Country duyuruldu
    20:21 Dying Light The Beast duyuruldu
    22:31 inZOI’nin Character Studio modu 5 günlüğüne ücretsiz erişime açıldı
    26:43 PS5 oyunlarına her hafta zam geliyor
    29:13 Kapanış

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