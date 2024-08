Xbox oyunları PlayStation 5'e geliyor! | NewGamePlus

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz Gamescom 2024'ün açılış gecesindeki sunum oldu ve elbette sunumda en çok dikkat çeken konu Indiana Jones ve Mafia'nın yeni oyunu oldu.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:36 Açılış

00:52 Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı açtı

01:48 Indiana Jones, PS5'e geliyor

09:29 Black Myth Wukong Steam'de uçtu

14:15 Mafia The Old Country duyuruldu

20:21 Dying Light The Beast duyuruldu

22:31 inZOI’nin Character Studio modu 5 günlüğüne ücretsiz erişime açıldı

26:43 PS5 oyunlarına her hafta zam geliyor

29:13 Kapanış

