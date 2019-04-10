HONOR 8X’e EMUI 9 güncellemesi geldi

Teknolojiyi, modaya ve gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR telefonlarına EMUI 9 güncellemesi vermeye devam ediyor. Kısa bir süre sonra Türkiye’deki HONOR 8X modelle