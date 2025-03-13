Google, 2020 yılında piyasaya sürdüğü Pixel 4a modelini geri çağırma kararı aldı. Şirketin ocak ayında sunduğu yeni bir güncelleme, batarya performansını artırmayı hedefliyordu ancak tam tersi bir etki yaratarak cihazların pil ömrünü ciddi şekilde düşürdü. Kullanıcılar, güncellemeden sonra bataryalarının hızla tükendiğini ve telefonlarının birkaç dakika içinde tamamen kapanabildiğini rapor etti.

Sorunun kaynağı, güncelleme sonrası bataryanın maksimum voltaj seviyesinin düşmesi olarak gösteriliyor. Google’ın destek sayfasında yaptığı açıklamaya göre, voltaj 4.45V’tan 3.95V’a çekildi ve bu durum batarya kapasitesinde %56’lık bir düşüşe neden oldu. Sonuç olarak, Pixel 4a’nın şarj süresi kısalırken, cihazın şarj olma performansı da zayıfladı.

Oppo F29 Pro 5G’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdı 1 gün önce eklendi

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) da bu konuda kullanıcıları uyardı. Kurum, pilin aşırı ısınmasının yangın riski oluşturabileceğini belirterek, cihaz sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Google ise sorunu kabul ederek, belirli Pixel 4a modelleri için ücretsiz batarya değişim programı başlattığını duyurdu. Kullanıcılar, cihazlarının bu program kapsamında olup olmadığını öğrenmek için Google’ın resmi destek kanallarını ziyaret edebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 4a pil yangını riski nedeniyle geri çağrıldı!