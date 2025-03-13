Honor 400 ve 400 Pro daha küçük ekrana sahip olacak

Honor 400 serisi neler sunacak?
Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Honor 400 ve Honor 400 Pro, seleflerine kıyasla daha küçük ekranlara sahip olacak. Honor 400, Honor 300'deki 6,7 inçlik ekrandan daha küçük olan 6,55 inç OLED ekrana sahip olacak. Honor 400 Pro ise, selefinin 6,78 inçlik ekranına karşılık 6,69 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. Her iki ekranın da 1,5K yani yaklaşık 1200p çözünürlükte panele sahip olacağı belirtiliyor.
Sızıntı ayrıca telefonların çipsetlerini de ortaya koyuyor. Buna göre, Honor 400'de Snapdragon 7 Gen 4, Honor 400 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti yer alacak.
Kamera tarafında Honor’un, daha büyük sensörler ile fotoğraf kalitesini ileri taşıyacağı söyleniyor. Net teknik veriler paylaşılmasa da, önceki sızıntılar cihazların devasa 7.000 mAh batarya ile geleceğine işaret ediyor. Serinin resmi tanıtımının Mayıs 2025’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.Kaynakça https://weibo.com/6048569942/PikH9yrMg https://www.gsmarena.com/honor_400_and_400_pro_to_come_with_smaller_displays-news-66926.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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