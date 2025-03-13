Galaxy S26 işlemcisi Exynos 2600, Mayıs’ta üretime girebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni nesil mobil işlemcisi Exynos 2600’un prototip versiyonunun, Mayıs ayında seri üretime gireceği iddia ediliyor. Şirket, geciken Exynos 2500’ün aksine, yeni yonga setinde süreci hızlandırmak için tüm dikkatini 2nm GAA üretim teknolojisine vermiş durumda.

Samsung aynı hataya düşmek istemiyor

Exynos 2500’ün zamanında yetiştirilememesi, Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarında yalnızca Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanmasına neden olmuştu. Ancak şirket, aynı hatayı Exynos 2600 ile tekrarlamamak için yeni bir yol haritası belirledi. Gelen bilgilere göre, Samsung’un 2nm GAA (Gate-All-Around) sürecinde kayda değer ilerlemeler sağladığı ve prototip üretiminde %30 verimlilik oranına ulaştığı belirtiliyor.

Fnnews’in raporuna göre Samsung, 2nm ve altı üretim süreçlerindeki sorunları çözmek adına özel bir ekip oluşturdu. Şirketin bir temsilcisi, daha önce düşük üretim verimliliğinin her zaman Samsung’un zayıf noktası olduğunu kabul ederken, yeni nesil üretim teknolojilerinin daha istikrarlı hale geldiğini vurgulamıştı.

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Öte yandan Exynos 2600’un Samsung’un 2026’da piyasaya süreceği Galaxy S26 serisinde kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinleşmiş değil. Şirketin, bu konuda nihai kararı 2025’in sonuna kadar vereceği belirtiliyor. Ancak sadece 2nm üretim sürecindeki verimliliğin artırılması yetmeyecek; Exynos 2600’un performans açısından da rakipleriyle boy ölçüşebilir hale gelmesi gerekiyor.

Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 2, MediaTek’in Dimensity 9500 ve Apple’ın A19 serisi gibi rakip işlemciler karşısında Exynos 2600’un nasıl bir performans göstereceği, Samsung’un akıllı telefon pazarındaki rekabet gücünü doğrudan etkileyecek. Şu ana kadar analistler, Samsung’un 2nm GAA teknolojisinin, önceki 3nm GAA sürecine kıyasla daha iyi sonuçlar verdiğini bildiriyor.

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