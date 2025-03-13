OnePlus’ın yeni telefonu en ucuz Snapdragon 8 Elite modeli olabilir

OnePlus, kompakt amiral gemisi pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'a göre, şirketin yeni modeli yüksek performans, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla dikkat çekecek. Henüz resmi adı netleşmemiş olsa da, OnePlus 13T ya da OnePlus 13 Mini ismiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni modelin en büyük artılarından biri, kompakt boyutuna rağmen premium bir tasarıma sahip olması. Metal çerçeve ve cam arka yüzeyle geleceği söylenen cihazın, minimalist bir kamera modülü taşıyacağı belirtiliyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan bu tasarım, özellikle küçük ve güçlü telefon arayanları hedefliyor.

Teknik özellikler tarafında, OnePlus 13T'nin 6.31 inç LTPO OLED bir ekrana sahip olacağı ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. 1.5K çözünürlüğü ve ince çerçeveleriyle ekran deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan cihazın, ekran altına gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

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Cihazın kalbinde, OnePlus 13 modelinde de kullanılan Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Yüksek performans sunan bu işlemciye, güçlü bir soğutma sistemi ve uzun pil ömrü sağlayan 6.000 mAh kapasiteli batarya eşlik edecek. Bu batarya, segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça büyük bir kapasite sunarken, kablosuz şarj desteğiyle de kullanıcıya ek bir avantaj sağlayacak.

Kamera tarafında, 50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto kamera ile gelmesi beklenen cihazın, 2x optik yakınlaştırma sunacağı ifade ediliyor. Ancak kamera özelliklerinin kesinleşmediğini de belirtmek gerekiyor.

Fiyatlandırmaya gelince, OnePlus 13T'nin yaklaşık 415 dolar seviyesinde bir etikete sahip olacağı konuşuluyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, OnePlus 13T kompakt bir modelde amiral gemisi performansı arayanlar için güçlü bir alternatif olacak.

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