Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus’ın yeni telefonu en ucuz Snapdragon 8 Elite modeli olabilir

    OnePlus, yeni kompakt amiral gemisi modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla rakiplerinden ayrışan OnePlus 13T, segmentinde fark yaratmaya geliyor.

    OnePlus’ın telefonu en ucuz Snapdragon 8 Elite modeli olabilir

    OnePlus, kompakt amiral gemisi pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'a göre, şirketin yeni modeli yüksek performans, uzun pil ömrü ve şık tasarımıyla dikkat çekecek. Henüz resmi adı netleşmemiş olsa da, OnePlus 13T ya da OnePlus 13 Mini ismiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Yeni modelin en büyük artılarından biri, kompakt boyutuna rağmen premium bir tasarıma sahip olması. Metal çerçeve ve cam arka yüzeyle geleceği söylenen cihazın, minimalist bir kamera modülü taşıyacağı belirtiliyor. Kullanıcı deneyimini ön planda tutan bu tasarım, özellikle küçük ve güçlü telefon arayanları hedefliyor.

    Teknik özellikler tarafında, OnePlus 13T'nin 6.31 inç LTPO OLED bir ekrana sahip olacağı ve 120Hz yenileme hızı sunacağı söyleniyor. 1.5K çözünürlüğü ve ince çerçeveleriyle ekran deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan cihazın, ekran altına gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

    Cihazın kalbinde, OnePlus 13 modelinde de kullanılan Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Yüksek performans sunan bu işlemciye, güçlü bir soğutma sistemi ve uzun pil ömrü sağlayan 6.000 mAh kapasiteli batarya eşlik edecek. Bu batarya, segmentindeki rakiplerine kıyasla oldukça büyük bir kapasite sunarken, kablosuz şarj desteğiyle de kullanıcıya ek bir avantaj sağlayacak.

    Kamera tarafında, 50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto kamera ile gelmesi beklenen cihazın, 2x optik yakınlaştırma sunacağı ifade ediliyor. Ancak kamera özelliklerinin kesinleşmediğini de belirtmek gerekiyor.

    Fiyatlandırmaya gelince, OnePlus 13T'nin yaklaşık 415 dolar seviyesinde bir etikete sahip olacağı konuşuluyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, OnePlus 13T kompakt bir modelde amiral gemisi performansı arayanlar için güçlü bir alternatif olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps3 çocuk oyunları toyota corolla 1.6 paket sıralaması +18 fıkralar rektefiye sonrası motor ömrü excel yuvarlama kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum