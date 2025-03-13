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    Huawei, HarmonyOS Next’in çıkış tarihini ve özelliklerini resmen açıkladı

    Android işletim sistemine olan bağlılığını tamamen koparan Huawei, bu yoldaki en önemli adımlarından birini atabilmek için artık geri sayıma geçti. İşte HarmonyOS Next'in özellikleri.

    Huawei, HarmonyOS Next’in çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Huawei, 20 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte HarmonyOS ekosistemine yönelik büyük yeniliklerini tanıtacak. Şirketin duyurusuna göre, lansmanda hem mobil hem de otomotiv alanında dikkat çekici ürünler yer alacak. Etkinliğin en merak edilen duyurularından biri, Huawei’nin resmi HarmonyOS Next sürümünü kullanan ilk akıllı telefonu olacak. Şirketin yöneticilerinden Richard Yu, bu cihazın diğer üreticilerin cesaret edemeyeceği yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor.

    Sektör kaynaklarına göre, Huawei’nin yeni akıllı telefonu alışılmış tasarımların dışına çıkan kompakt bir katlanabilir model olabilir. 6.28 inç büyüklüğünde, 3:2 en-boy oranına sahip bir ekranla geleceği söylenen cihaz, hem taşınabilirliği hem de kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor. Kamera tarafında ise, gelişmiş bir sensörle desteklenen 50 MP ana kamera dikkat çekiyor. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılık sunan modelin, yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor. Cihazın ismi konusunda net bir bilgi yok ancak “Pocket 3” veya “P70 Pocket” isimleri gündemde. Huawei’nin yeni “Pura” serisi altında konumlandırılma ihtimali de bulunuyor.

    Huawei’nin tanıtacağı yenilikler bununla da sınırlı değil. Etkinlikte, MatePad Pro’nun yeni 12.2 inçlik 2025 versiyonunun da duyurulması bekleniyor. Yeni modelin, önceki versiyona göre daha güçlü bir performans ve uzun pil ömrü sunacağı konuşuluyor.

    Otomotiv tarafında ise Huawei destekli AITO’nun, ön sipariş süreci başlayan Wenjie M9 2025 ve Wenjie M8 modelleriyle sahneye çıkması bekleniyor. Araçların nihai fiyatlandırmalarının etkinlikte açıklanacağı tahmin ediliyor.

    Huawei’nin ekosistemini genişletmeye yönelik bu hamleleri, şirketin küresel rekabette daha bağımsız bir konuma gelme stratejisinin önemli bir parçası. 20 Mart’taki etkinlikte, Huawei’nin teknoloji dünyasındaki yeni adımları netleşecek.

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