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    Google Pixel 10 Pro XL’nin görselleri ve özellikleri sızdırıldı

    Akıllı telefon pazarındaki payını arttırmak için var gücüyle çalışan Google, şimdiden Pixel 10 Pro XL modeli üzerinde çalışmaya başladı. İşte yeni telefona dair ilk bilgiler.

    Google Pixel 10 Pro XL’nin görselleri ve özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Google’ın merakla beklenen Pixel 10 serisi yılın ikinci yarısında tanıtılacak ve şimdiden gündemdeki yerini aldı. Özellikle OnLeaks ve Android Headlines tarafından sızdırılan görseller, serinin dikkat çeken yeniliklerini gözler önüne seriyor. Standart Pixel 10 modelinin üçlü kamera kurulumuna geçişi teknoloji tutkunlarını heyecanlandırırken, Pixel 10 Pro XL modelinin tasarım açısından selefiyle büyük ölçüde benzer olduğu görülüyor.

    Google Pixel 10 Pro XL’nin görselleri ve özellikleri sızdırıldı

    Sızdırılan render görüntülerine göre Pixel 10 Pro XL, geçen yılki Pixel 9 Pro XL ile benzer bir tasarım anlayışını sürdürüyor. Orta çerçevede düz ve hafif yuvarlatılmış kenarların yanı sıra parlak bir kaplama dikkat çekiyor. Arka bölümde ise önceki modelle aynı kamera adası tasarımına sahip olduğu görülüyor. En belirgin fiziksel değişiklik, alt kısımda yer alan hoparlör ızgaralarında. Bu modelde, selefinden farklı olarak sol tarafa konumlandırılmış tek bir büyük çıkış yerine iki ayrı kesik bulunuyor.

    Ekran tarafında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmiyor. Pixel 10 Pro XL, yine 6.8 inçlik geniş bir ekranla geliyor ve boyut açısından Pixel 9 Pro XL ile aynı seviyede kalıyor. Ancak asıl yenilik, cihazın donanımında ortaya çıkıyor. Google’ın tamamen kendi üretimi olan ilk çipi Tensor G5, bu modelin en büyük avantajlarından biri olacak. Daha önceki Tensor yongaları, performans ve verimlilik açısından Exynos ile benzerlik gösterirken, yeni nesil Tensor G5, TSMC’nin 3nm süreciyle üretilerek önemli bir performans ve güç tasarrufu artışı vadediyor.

    Bu yeni çip sayesinde Pixel 10 serisinin özellikle batarya ömrü ve işlem gücü açısından seleflerine kıyasla ciddi bir sıçrama yapması bekleniyor. Ayrıca Google’ın gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle desteklenen bu yeni çip, cihazın hem günlük kullanımda daha akıcı çalışmasını hem de fotoğrafçılık ve veri işleme gibi alanlarda daha güçlü bir performans sergilemesini sağlayacak. Yeni Pixel serisi, hem donanım hem de yazılım entegrasyonu açısından önemli yenilikler sunarak, rakip amiral gemileriyle rekabet etmeye hazırlanıyor.

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