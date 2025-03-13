Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo A5 Pro 4G tanıtıldı: Dayanıklılığı ve dev bataryasıyla dikkat çekiyor

    Oppo, bütçe dostu segmentte dikkat çeken yeni akıllı telefonu A5 Pro 4G’yi duyurdu. Suya ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık sunan cihaz, uzun pil ömrü ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor.

    Oppo A5 Pro 4G tanıtıldı: Dev bataryasıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör

    Oppo, teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni akıllı telefonu Oppo A5 Pro 4G modelini tanıttı. Dayanıklılığıyla öne çıkan bu bütçe dostu cihaz, kullanıcıların zorlu koşullarda bile rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı yüksek koruma sağlayan A5 Pro 4G, ayrıca askeri standartlarda 14 farklı dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Böylece cihaz, düşmelere ve darbelere karşı ekstra direnç sunuyor.

    Cihazın ön yüzünde 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD ekran bulunuyor. 90Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanım sunan bu ekran, 1000 nit tepe parlaklığıyla da güneş ışığı altında net bir görüntü sağlıyor. Gücünü 11nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6s Gen 1 işlemciden alan telefon, 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 depolama alanıyla geliyor. Böylece hem günlük kullanımda hem de çoklu görevlerde akıcı bir performans vaat ediyor. Ayrıca, 5.800mAh kapasitesindeki bataryası, uzun süreli kullanım sunarken 45W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yeniden şarj edilebiliyor.

    Fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için Oppo A5 Pro 4G, çift arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 megapiksel ana kamera, yüksek detay ve netlik sunarken, 2 megapiksellik derinlik sensörü de portre modunda daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkıyor.

    Bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, çift hoparlör sistemi ve USB-C bağlantı noktası da cihazın sunduğu diğer avantajlar arasında. Güvenliği artırmak için yan tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucusu ise kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor.

    Oppo A5 Pro 4G, kahverengi ve zeytin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip tek modelin fiyatı yaklaşık 200 dolar olarak belirlendi. Aynı modelin 5G versiyonu ise yaklaşık 250 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni modelin bütçe dostu fiyat etiketiyle büyük ilgi görmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fluence kapı kilidi resetleme citoles 10 mg yorumları mobese kırmızı ışık cezası sivil polis hangi durumlarda eve gelir togg proforma fatura

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum