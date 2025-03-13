Oppo A5 Pro 4G tanıtıldı: Dayanıklılığı ve dev bataryasıyla dikkat çekiyor

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Oppo, teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni akıllı telefonu Oppo A5 Pro 4G modelini tanıttı. Dayanıklılığıyla öne çıkan bu bütçe dostu cihaz, kullanıcıların zorlu koşullarda bile rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. IP69 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı yüksek koruma sağlayan A5 Pro 4G, ayrıca askeri standartlarda 14 farklı dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Böylece cihaz, düşmelere ve darbelere karşı ekstra direnç sunuyor.

Cihazın ön yüzünde 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD ekran bulunuyor. 90Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanım sunan bu ekran, 1000 nit tepe parlaklığıyla da güneş ışığı altında net bir görüntü sağlıyor. Gücünü 11nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6s Gen 1 işlemciden alan telefon, 8GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 depolama alanıyla geliyor. Böylece hem günlük kullanımda hem de çoklu görevlerde akıcı bir performans vaat ediyor. Ayrıca, 5.800mAh kapasitesindeki bataryası, uzun süreli kullanım sunarken 45W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede yeniden şarj edilebiliyor.

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Fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için Oppo A5 Pro 4G, çift arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 megapiksel ana kamera, yüksek detay ve netlik sunarken, 2 megapiksellik derinlik sensörü de portre modunda daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir selfie kamerası yer alıyor. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile kutudan çıkıyor.

Bağlantı özellikleri arasında çift SIM desteği, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, çift hoparlör sistemi ve USB-C bağlantı noktası da cihazın sunduğu diğer avantajlar arasında. Güvenliği artırmak için yan tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucusu ise kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor.

Oppo A5 Pro 4G, kahverengi ve zeytin yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip tek modelin fiyatı yaklaşık 200 dolar olarak belirlendi. Aynı modelin 5G versiyonu ise yaklaşık 250 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Yeni modelin bütçe dostu fiyat etiketiyle büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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Oppo A5 Pro 4G tanıtıldı: Dev bataryasıyla dikkat çekiyor