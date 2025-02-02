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    Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor

    Çin'de elektrikli motosikletlerde yangınların artması nedeniyle kullanılan batarya teknolojisi değişiyor. 100 milyon adet ile dünyanın en büyük araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor.
    Çinli elektrikli araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor Tam Boyutta Gör
    Çin 350 milyon elektrikli bisiklet, motorsiklet ile dünya lideri durumda ancak son zamanlarda yaşanan batarya yangınları nedeniyle Çin hükümet firmaları ve halkı kurşun asit bazlı bataryalara geçmeye yöneltiyor. Bu eski teknolojiden kaçmak isteyen Yadea ise sodyum bazlı batarya teknolojisine geçiş yapıyor. 2001 yılında kurulan, toplam 100 milyon araç üreten firma dünyanın en büyüğü olmakla beraber artık yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile teknolojiyede yön veriyor.

    Motosikletler, scooterlar ve elektrikli bisikletler doğaları gereği sık kullanımla beraber aşırı sert kullanıma maruz kalmakta. Görece küçük bataryaları, batarya yönetim sistemlerinin yetersizliği ve bakım eksikliği nedeniyle arızalar ve tehlikeli yangınlar kaçınılmaz oluyor. Çözüm ise aşırı parlayıcı lityum bazlı teknolojiden sodyum gibi daha yanmaya ve hırpalanmaya müsait bir batarya teknolojisine geçiş. 

    Çinli elektrikli araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor Tam Boyutta Gör
    Genelde düşük batarya yoğunluğu ve düşük şarj döngüsü ile bilinen Sodyum bazlı bataryaların sorunlarını kendi batarya teknolojileri ile aşan firma 1500 batarya döngüsünü desteklerken, 145 Ws/kg yoğunluğa ulaşıyor. Üstelik soğuk performansıda oldukça iyi, -20 °C’da %92 batarya performansını koruyor.

    15 dakikada hızlı şarj 

    Çinli elektrikli araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor Tam Boyutta Gör
    Güvenlikten ise delme, ezilme yırtılma gibi testlerden yanmaya dayanıklılık aldı. Batarya %10’dan %80’e hızlı şarjda 15 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor. Ayrıca bu süper hızlı şarj istasyonları batarya bağlandığında ona testlerde uygulamakta ve eğer bir problem görürse şarj istasyonu bataryayı sisteme kitlemekte böylece güvenliği arttırmakta.

    Çinli elektrikli araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor Tam Boyutta Gör

    Sadece 450 $’dan başlayıp 590 $’a varan fiyatlara satılan, 25-30 km hıza, 400 W motora, 70 km menzile ve 75 kg yük kapasitesine sahipler ve 3 yıl garanti ile gelmekteler. Firma dediğimiz gibi özel çok hızlı şarj istasyonları ile ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak ve 2025 gibi 1000 istasyonu kuracak. Lityum gibi az bulunan ve çıkartılması zor olan bir metal yerine sofra tuzunun ana metali olan Sodyum bazlı bir batarya teknolojisi bizim gibi ülkeler içinde aslında üzerinde ilerlememiz gereken önemli bir yol.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/01/10/worlds-largest-ev-maker-unveils-new-sodium-battery-electric-motorbikes/ https://carnewschina.com/2025/01/08/yadea-released-first-electric-scooters-with-sodium-ion-battery-pack-in-china/
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    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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