Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi sodyum bazlı bataryalara geçiyor

Motosikletler, scooterlar ve elektrikli bisikletler doğaları gereği sık kullanımla beraber aşırı sert kullanıma maruz kalmakta. Görece küçük bataryaları, batarya yönetim sistemlerinin yetersizliği ve bakım eksikliği nedeniyle arızalar ve tehlikeli yangınlar kaçınılmaz oluyor. Çözüm ise aşırı parlayıcı lityum bazlı teknolojiden sodyum gibi daha yanmaya ve hırpalanmaya müsait bir batarya teknolojisine geçiş.
15 dakikada hızlı şarj
Sadece 450 $’dan başlayıp 590 $’a varan fiyatlara satılan, 25-30 km hıza, 400 W motora, 70 km menzile ve 75 kg yük kapasitesine sahipler ve 3 yıl garanti ile gelmekteler. Firma dediğimiz gibi özel çok hızlı şarj istasyonları ile ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak ve 2025 gibi 1000 istasyonu kuracak. Lityum gibi az bulunan ve çıkartılması zor olan bir metal yerine sofra tuzunun ana metali olan Sodyum bazlı bir batarya teknolojisi bizim gibi ülkeler içinde aslında üzerinde ilerlememiz gereken önemli bir yol.Kaynakça https://electrek.co/2025/01/10/worlds-largest-ev-maker-unveils-new-sodium-battery-electric-motorbikes/ https://carnewschina.com/2025/01/08/yadea-released-first-electric-scooters-with-sodium-ion-battery-pack-in-china/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P