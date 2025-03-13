Poco F7 serisinin lansman tarihi ve F7 Ultra’nın Geekbench performansı sızdırıldı

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Poco’nun merakla beklenen F7 serisi, 27 Mart’ta tanıtılmaya hazırlanıyor. Yeni serinin üç farklı modelle piyasaya çıkması bekleniyor: Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro ve Poco F7. Ancak, serinin temel modeli olan F7’nin ikinci çeyrekte satışa sunulacağı iddia ediliyor.

F7 Ultra’nın, Çin pazarında satılan Redmi K80 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16GB RAM ile donatılan cihaz, performans açısından iddialı görünüyor. Geekbench testlerinde tek çekirdek skorunun 2.300, çok çekirdek skorunun ise 8.150 civarında olduğu ortaya çıktı. Ultra modelinin 5.300 mAh kapasiteli batarya ve 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor.

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Serinin bir diğer modeli olan Poco F7 Pro, Redmi K80’in global versiyonu olabilir. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken cihaz, 6.67 inçlik OLED ekranında 2K çözünürlük sunacak. Güçlü donanımıyla performans odaklı kullanıcıları hedef alıyor.

F7 modeli ise büyük ihtimalle Nisan ayında Çin’de tanıtılacak Redmi Turbo 4 Pro’nun global pazardaki karşılığı olacak. Ancak, Poco’nun F7 Pro ve Ultra modellerini her pazarda satışa sunmayabileceği konuşuluyor. Yeni serinin fiyatlandırması ve çıkış detayları henüz netleşmese de, Poco’nun performans odaklı fiyat/performans dengesi sunması bekleniyor.

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