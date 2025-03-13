Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco F7 serisinin lansman tarihi ve F7 Ultra’nın Geekbench performansı sızdırıldı

    Poco’nun bir süredir F7 serisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. İşte sızdırılan son bilgiler, hem bu serinin lansman tarihini hem de F7 Ultra modelinin Geekbench performansını ortaya koyuyor.

    Poco F7 serisinin lansman tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Poco’nun merakla beklenen F7 serisi, 27 Mart’ta tanıtılmaya hazırlanıyor. Yeni serinin üç farklı modelle piyasaya çıkması bekleniyor: Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro ve Poco F7. Ancak, serinin temel modeli olan F7’nin ikinci çeyrekte satışa sunulacağı iddia ediliyor.

    F7 Ultra’nın, Çin pazarında satılan Redmi K80 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 2K OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 16GB RAM ile donatılan cihaz, performans açısından iddialı görünüyor. Geekbench testlerinde tek çekirdek skorunun 2.300, çok çekirdek skorunun ise 8.150 civarında olduğu ortaya çıktı. Ultra modelinin 5.300 mAh kapasiteli batarya ve 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor.

    Serinin bir diğer modeli olan Poco F7 Pro, Redmi K80’in global versiyonu olabilir. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 6.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken cihaz, 6.67 inçlik OLED ekranında 2K çözünürlük sunacak. Güçlü donanımıyla performans odaklı kullanıcıları hedef alıyor.

    F7 modeli ise büyük ihtimalle Nisan ayında Çin’de tanıtılacak Redmi Turbo 4 Pro’nun global pazardaki karşılığı olacak. Ancak, Poco’nun F7 Pro ve Ultra modellerini her pazarda satışa sunmayabileceği konuşuluyor. Yeni serinin fiyatlandırması ve çıkış detayları henüz netleşmese de, Poco’nun performans odaklı fiyat/performans dengesi sunması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    app store yavaş indirme sorunu trafik cezasına itiraz reddedilirse vekalet ücreti vitreolizis tedavisi olanlar yorumları arabam kaç yaşında ingilizce özel ders nasıl verilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum