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HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme

5 ay
11,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HP'nin 2si1 arada konseptinde ürettiği dizüstü bilgisayarı, taşınabilir bir çalışma ortamı sunma konusunda oldukça iddialı. Özellikle kalemli bir Windows 10 tablet arayanlar bu inceleme size göre
HP Envy X2 2si1 arada dizüstü bilgisayar tablet; uzun pil ömrü, taşınabilirliği, alttan aydınlatmalı ve touchpadli klavyesi yanında kalemiyle ilgi çekici bir ürün.
Eğer kalemli bir Windows tablet arıyorsanız bu incelemeyi izlemeden karar vermeyin. 

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DH Misafiri 5 ay
surface pro dan kopya çeksinler biraz, bu nedir ya, HP Uyan artık nokia gibi yok olmaya doğru gidiyorsun... yenilik yok çevir çevir sun modundasın
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djdon 5 ay
Abi bırak bilgisayarı 2si 1 nerde kaldı?
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kesbi 5 ay
Çöp. Tamam bu kadar kısa yazma derseniz, ekran çok soluk, tam boy usb 2 tane bile koyabilirdi kapkalın alet, çerçeveler bağımsızlığını ilan etmiş, işlemci zayıf, eğim ayarı yok ki bu şekilde kullanmak eziyet, fiyat çok saçma, bana özel olarak klavyede enter tuşu takıntım var büyük olmalıydı, hızlı şarj var mı belli değil ben hatırlamıyorum ama yoktur kesin.
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ClubberS_ENjoY 5 ay
Yani işin özü hp güzelce samsung un devam ettirmediği windows tab w serisi cihazlarından güzelce aşırmış hp adını yazıp satışa koymuş.Yanıltmadı yine teşekkürler hp :D
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jubeii 5 ay
Valla uzun bir araştırmadan sonra Samsung tab s4 aldım. " Alma amacım ofis yazı yazma ve eğlenceidi. windows 2 in 1 le r hem uygulama açısından hemde mobilite açısından daha kısıtlı ydı. Benimönceliğim Kalemdi. Windowsta Kalem olayı 1 firt geride kaldı.
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rockndarkk 5 ay jubeii
iPad Pro alın ekranına bakın kalem hassasiyetine hızına bakın elinizdeki cihazı camdan fırlatır atarsınız ben bunamı para verdim diye.
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ssonerb 5 ay
göz aşinalığı sanırım 2 si 1 diye girdim izliyorum .:D
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smart1978 5 ay
Surface Pro cakmasi ...
Elimde eskimis Surface Pro 4 var kullanmaktayim : i7 islemcili modelde cozunurlugu cok daha yuksek, ekrani daha da kaliteli, onden ve arkadan 1080p video ozelligine de sahip .
Surface deki Iris goz tarayicisina ek olarak klavyemde de parmak izi okuyucusu var ...
Surface Pro klavyesinde tus aydinlatmasi kademeli kisip acabiliyorsunuz HP bunlar yok...
Islemcisi ile cok cok ucuz olmasi gerekirdi olmamis ...
Surface i taklit ettigi belli bari ekran cozunurlugu klavye kalitesi klavye ozelliklerini de yillardir niye es gecmis ?
Surface de tablette entegre stand var mekanizmasi da cok saglam HP de bu ozellik te yok ...
Bence hic olmamis...
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Penanggalan 5 ay smart1978
Surface ile mutlu musunuz tavsiye eder misiniz ?
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Guest-458B4BD66 5 ay
windows notebook formu bilgisayarların en kötü tarafı macbook lar gibi satışta çok önemli olan görünüme önem verilmiyor. macbookların ekranın alt tarafındaki inceliğe bakın bir de windows laptopların ekran altı ve klavye paneli ile birleşen bölgedeki kalınlığa bakın ve ekranı ne kadar iğreti duruma getirdiğine bakın.
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Tugrul_512bit 5 ay
Envydia
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selman1435 5 ay
Hp biraz performansa biraz da fiyatlandırmaya önem verseymiş gerçekten çok güzel bi cihaz ortaya çıkabilirmiş.
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