HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
HP'nin 2si1 arada konseptinde ürettiği dizüstü bilgisayarı, taşınabilir bir çalışma ortamı sunma konusunda oldukça iddialı. Özellikle kalemli bir Windows 10 tablet arayanlar bu inceleme size göre
HP Envy X2 2si1 arada dizüstü bilgisayar tablet; uzun pil ömrü, taşınabilirliği, alttan aydınlatmalı ve touchpadli klavyesi yanında kalemiyle ilgi çekici bir ürün.
Eğer kalemli bir Windows tablet arıyorsanız bu incelemeyi izlemeden karar vermeyin.
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Elimde eskimis Surface Pro 4 var kullanmaktayim : i7 islemcili modelde cozunurlugu cok daha yuksek, ekrani daha da kaliteli, onden ve arkadan 1080p video ozelligine de sahip .
Surface deki Iris goz tarayicisina ek olarak klavyemde de parmak izi okuyucusu var ...
Surface Pro klavyesinde tus aydinlatmasi kademeli kisip acabiliyorsunuz HP bunlar yok...
Islemcisi ile cok cok ucuz olmasi gerekirdi olmamis ...
Surface i taklit ettigi belli bari ekran cozunurlugu klavye kalitesi klavye ozelliklerini de yillardir niye es gecmis ?
Surface de tablette entegre stand var mekanizmasi da cok saglam HP de bu ozellik te yok ...
Bence hic olmamis...