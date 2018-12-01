HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme

HP'nin 2si1 arada konseptinde ürettiği dizüstü bilgisayarı, taşınabilir bir çalışma ortamı sunma konusunda oldukça iddialı. Özellikle kalemli bir Windows 10 tablet arayanlar bu inceleme size göre

HP Envy X2 2si1 arada dizüstü bilgisayar tablet; uzun pil ömrü, taşınabilirliği, alttan aydınlatmalı ve touchpadli klavyesi yanında kalemiyle ilgi çekici bir ürün.

Eğer kalemli bir Windows tablet arıyorsanız bu incelemeyi izlemeden karar vermeyin.