HP, Fusion A8-3850MX işlemcisini kullanan yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu

AMD'nin yeni nesil Sabine platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlardan HP Pavilion dv6z Quad Edition satışa sunuldu. 15.6-inç boyutunda ekrana ve iki farklı ekran çözünürlüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, AMD'nin standart olarak 1.9GHz'de çalışan ve Turbo Core özelliği ile 2.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen dört çekirdekli Fusion A8-3850MX işlemcisinden güç alıyor.





Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6620G GPU'su ile gelen sistem, 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 1 Terabyte'a farklı disk seçenekleriyle alınabiliyor. Aynı zamanda çift GPU desteğine sahip olan sistemde optik sürücü olaraksa kullanıcılara biri DVD yazıcı diğer ise kombo Blu-ray olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.





Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu, TrueVision HD internet kamerası ve Beast ses teknolojisi gibi detaylara yer verilen Pavilion dv6z Quad Edition, 5.5 saate kadar pil ömrü sunan 6 hücreli ya da daha uzun pil ömrü sunan 9 hücreli pil ile alınabilirken, işletim sistemi tarafında ise 64-bit Windows 7 Professional sunuluyor.





AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan HP Pavilion dv6z Quad Edition, yurt dışında 649.99 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.