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HP, Fusion A8-3850MX işlemcisini kullanan yeni dizüstü bilgisayarını satışa sundu

7 yıl
10,7b
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13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Sabine platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlardan HP Pavilion dv6z Quad Edition satışa sunuldu. 15.6-inç boyutunda ekrana ve iki farklı ekran çözünürlüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, AMD'nin standart olarak 1.9GHz'de çalışan ve Turbo Core özelliği ile 2.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen dört çekirdekli Fusion A8-3850MX işlemcisinden güç alıyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6620G GPU'su ile gelen sistem, 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 1 Terabyte'a farklı disk seçenekleriyle alınabiliyor. Aynı zamanda çift GPU desteğine sahip olan sistemde optik sürücü olaraksa kullanıcılara biri DVD yazıcı diğer ise kombo Blu-ray olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu, TrueVision HD internet kamerası ve Beast ses teknolojisi gibi detaylara yer verilen Pavilion dv6z Quad Edition, 5.5 saate kadar pil ömrü sunan 6 hücreli ya da daha uzun pil ömrü sunan 9 hücreli pil ile alınabilirken, işletim sistemi tarafında ise 64-bit Windows 7 Professional sunuluyor.

AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan HP Pavilion dv6z Quad Edition, yurt dışında 649.99 dolar seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda. 

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_bluescream_ 7 yıl
ya çok güzelde keşke 15.6 inç yerine 13.3 inç e sıgdırsaymış çok iyi olurmuş 650 dolarda makul seviyede.
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séquestre 7 yıl
Çok ısınıyor güçlü notebooklar..
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DallasPage 7 yıl
shopping.hp.com/...

şuraya bakın adamlar ne güzel customizasyon yapmışlar ... Live chattan dedim ne bu türkleri fakir görmek falan ddm turkiye büyük bir pazardır dedim bu dışlama niye dedim yok sizin zengin oldugunuzu biliyoruz diyorlar fln salak saçma iş yapıyorlar ya...
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TsG 7 yıl
dallaspage
bunlar ne zaman türkiye pazarında yer bulacaktır sizce?

Hocam, 3. nesil fusion'lar çıktı (C30-E350-Sabine), biz daha birinci nesil olanları yeni gördük türkiye piyasasında.
hepsiburada.com/...
Distribütörler amd'yi getirmiyor anladığım kadarıyla, böyle bir durum var.
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bilalMW 7 yıl
Radeon HD 6620G limitleri nelerdir?
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DallasPage 7 yıl
bunlar ne zaman türkiye pazarında yer bulacaktır sizce?
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EPICA 7 yıl bilalMW
bilalMW
Radeon HD 6620G limitleri nelerdir?

notebookcheck'te 122. sırada.Ve performansı da bence fazlasıyla yeterli.

notebookcheck.net/...
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korayus 7 yıl
Fusion tabanlı Laptopları 4 gözle bekliyordum. Fusion, multimedia özellikleri ile fark yaratacak.
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tuturox 7 yıl
Hayırlı olsun. Sonunda Amd'nin yeni notebook platformunun ürünleri ortaya çıktı. Yalnız işlemci A8-3850MX değil "A8-3530MX" olmalıydı. Fiyat performansla Amd'nin hızlı bir çıkış yakalayacağına inanıyorum.
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H34RTL3SS 7 yıl
tanrım inanamıyorum
amd bu platformda en zayıf olduu kısmı en güclü olduğu koza mı çewirdi
testleri sabırsızlıkla bekliyorum
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fx57 7 yıl
@kindragon77, çok kapsamlı bir çalışma hazırlıyoruz, yakında yayında olacak :)
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bravery2011 7 yıl
birde cpunun testini koysaydınız hos olurdu
Nedir ne degildir calısma ısısı vs.........
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hellmare 7 yıl
sırf şarj süresi için bile alınır :-)
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