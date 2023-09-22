Intel’e AMD işlemcilerin satışını engellediği için yeniden ceza kesildi

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, rakiplerinin x86 CPU'larıyla çalışan cihazların satışını engellediği gerekçesiyle Intel'e 376,36 milyon Euro (400 milyon dolar) para cezası verdi. Böylece şirketin Avrupa otoritesi ile uzun süredir devam eden mahkeme mücadelesinin bir bölümü sona ermiş oldu. Hatırlanacağı üzere Komisyon, Intel'in pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit ettikten sonra 2009 yılında yonga üreticisine 1.06 milyar Euro (1.13 milyar dolar) gibi rekor bir ceza kesmişti.

2009 yılında şirketin HP, Dell ve Lenovo gibi üreticilere işlemcilerinin tamamını ya da neredeyse tamamını Intel'den satın almaları için gizli indirimler ve teşvikler verdiği tespit edilmişti. Komisyon ayrıca Intel'in rakiplerinin CPU'larıyla çalışan ürünlerin piyasaya sürülmesini geciktirmek ya da tamamen durdurmak için üreticilere ödeme yaptığı da saptanmıştı.

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Dava o tarihten bu yana çeşitli Avrupa mahkemelerine taşındı ve her iki taraf da kararlara itiraz etti. 2017 yılında Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Komisyon'un Intel'in faaliyetlerinin rakiplerinin kendisine karşı rekabet etme kabiliyetini nasıl etkilediğine dair ekonomik bir değerlendirme yapmadığı gerekçesiyle cezanın yeniden incelenmesine karar vermişti.

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Avrupa'nın ikinci en yüksek mahkemesi olan Genel Mahkeme, geçtiğimiz yıl Komisyon'un şirketin indirim planına ilişkin gerçekten de analiz yapmadığına karar verdi. Sonuç olarak, Intel'in sunduğu teşviklerin rakiplerini nasıl etkilediğinin tespit edilemediği sonucuna varıldı. Komisyon ayrıca Intel'in 1.06 milyar Euro'luk para cezasını da iptal ederek, gerçekte ne kadar ödemesi gerektiğini belirleyecek durumda olmadığını açıkladı. Ancak, önceki mahkemelerin şirketin “çıplak kısıtlamalarının” (diğer bir deyişle, rakip x86 CPU'ları içeren belirli ürünlerin piyasaya sürülmesini durdurmak veya geciktirmek ve bu ürünler için mevcut satış kanallarını sınırlamak için PC üreticilerine ödeme yapmak) AB yasalarını ihlal ettiği yönündeki kararları onandı.

Avrupa Komisyonu açıklamasında Intel'in rakip ürünlerin satışını nasıl engellediğine dair birkaç örnek verdi. Görünüşe göre HP'ye Kasım 2002 ile Mayıs 2005 arasında AMD destekli kurumsal masaüstü bilgisayarlarını yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere ve doğrudan dağıtım kanalları aracılığıyla satması için ödeme yaptı. Ayrıca Acer'a AMD tabanlı bir dizüstü bilgisayarın piyasaya sürülmesini Eylül 2003'ten Ocak 2004'e ertelemesi için ödeme yaptı. Intel, ek olarak Lenovo'ya AMD tabanlı dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesini yarım yıl ertelemesi için de ödeme yapmış.

Avrupa otoritesi, "Bugünkü kararla Komisyon, Intel'e sadece çıplak kısıtlama uygulaması nedeniyle yeniden para cezası vermiştir" diye yazdı. AB ile Intel arasında 2009’a dayanan diğer konular üzerinde süreç devam ediyor.

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Intel’e AMD işlemcilerin satışını engellediği için ceza kesildi