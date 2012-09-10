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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, hepsi bir arada bilgisayarı Spectre ONE'ı duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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HP, Windows 8 işletim sistemine sahip olan dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı olan Spectre ONE'ı duyurdu.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan Spectre ONE, 23.6 inç'lik 1920x1080 çözünürlüğünde bir ekran ve üçüncü nesil Intel Core işlemci seçenekleri sunuyor. Kasım ayında piyasada yerini alması beklenen Spectre ONE, günümüzün popüler teknolojilerinden NFC teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Böylece, kullanıcılar NFC teknolojisi kullanan başka cihazlar ile Spectre ONE arasındaki bağlantıyı ve dosya paylaşımını daha rahat sağlayabiliyor.

HP'nin diğer cihazlarından alışık olduğumuz teknolojileri de üzerinde barındıran Spectre ONE'da Beats Audio destekli hoparlör, HP Connected Remote, Photo ve Music yazılımları da ön yüklü olarak geliyor. Spectre ONE'ın kutu içeriğinde klavye ve çoklu dokunmatik desteğine sahip olan bir touchpad yer alıyor.

HP'nin hepsi bir arada bilgisayarının fiyatlandırmasının yurt dışında 1299$'lık bir alt fiyattan başlayacağı belirtiliyor. Kesin bir tarih belirtilmese de ürünün 14 Kasım tarihi itibariyle çıkış yapması bekleniyor. 
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/120910a.html?mtxs=rss-corp-news Yorum Yaz
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erci501 7 yıl
görmemişin biri bir elma görmüş her gördüğünü elmaya benzetirmiş...
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Maestro 7 yıl
Tasarımı çok güzel.
Ayrıca her konuda elma muhabbeti bıktırdı artık.

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bkadem 7 yıl
Escapetolife
Appleın 10 sene önceki teknolojisini yeni yeni yakalamaya başladılar.

Apple'de 10 sene önce dokunmatik varmıydı? Her şeyi Apple ve Samsung ile kıyaslamak bayatladı artık.
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Amedra 7 yıl
Escapetolife

Apple'ın 10 sene önceki teknolojisini yeni yeni yakalamaya başladılar.

Bu mesajın altından yine taraf savaşı başlar.
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Escapetolife 7 yıl
Apple'ın 10 sene önceki teknolojisini yeni yeni yakalamaya başladılar.
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Pasific24 7 yıl Escapetolife
Escapetolife

Apple'ın 10 sene önceki teknolojisini yeni yeni yakalamaya başladılar.




apple "bilgisayar" diğer marklarda "lar"
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DH Misafiri 7 yıl
imac'te dokunmatik ekran mi var ? bu imac ile kiyaslanamaz..
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Amedra 7 yıl
Çok güzel ya. Dokunmatik olması ayrı bir güzel. Fiyatı da çok makul görünüyor.
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DH Misafiri 7 yıl
c1209.hizliresim.com/...
iMac bezner tam Hp kopyacı
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alprkrkmz 7 yıl
dokunmatik ekran koyup yanında çoklu dokunmatik touchpad vermek mantıksız olmamış mı?
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.Mrs.Lovett 7 yıl
iMac Terk....
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Guest-F8946C419 7 yıl
Bana İMac'i anımsattı ciddi şekilde..
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erci501 7 yıl
tasarımını çok sevdim. güçlü donanım ve iyi ekran kartı seçenekleri de olursa mükemmel olur.
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depeche35 7 yıl
Çok şık ve estetik...
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