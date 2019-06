HP, hepsi bir arada bilgisayarı Spectre ONE'ı duyurdu

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/120910a.html?mtxs=rss-corp-news

HP, Windows 8 işletim sistemine sahip olan dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayarı olan Spectre ONE'ı duyurdu.Etkileyici bir tasarıma sahip olan Spectre ONE, 23.6 inç'lik 1920x1080 çözünürlüğünde bir ekran ve üçüncü nesil Intel Core işlemci seçenekleri sunuyor. Kasım ayında piyasada yerini alması beklenen Spectre ONE, günümüzün popüler teknolojilerinden NFC teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Böylece, kullanıcılar NFC teknolojisi kullanan başka cihazlar ile Spectre ONE arasındaki bağlantıyı ve dosya paylaşımını daha rahat sağlayabiliyor.HP'nin diğer cihazlarından alışık olduğumuz teknolojileri de üzerinde barındıran Spectre ONE'da Beats Audio destekli hoparlör, HP Connected Remote, Photo ve Music yazılımları da ön yüklü olarak geliyor. Spectre ONE'ın kutu içeriğinde klavye ve çoklu dokunmatik desteğine sahip olan bir touchpad yer alıyor.HP'nin hepsi bir arada bilgisayarının fiyatlandırmasının yurt dışında 1299$'lık bir alt fiyattan başlayacağı belirtiliyor. Kesin bir tarih belirtilmese de ürünün 14 Kasım tarihi itibariyle çıkış yapması bekleniyor.