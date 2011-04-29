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HP'den EliteBook serisi iki yeni dizüstü bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den EliteBook serisi iki yeni dizüstü bilgisayar
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WebOS işletim sistemini kullanan TouchPad isimli tablet bilgisayarı endüstri tarafından büyük bir merakla beklenen HP cephesinde yeni dizüstü bilgisayar çalışmaları aralıksız devam ediyor. Henüz HP tarafından resmi tanıtımları yapılmayan ve Intel'in Huron River kod adlı yeni nesil mobil platformunu temel alan dizüstü bilgisayarlardan EliteBook 2560p isimli model alışılageldik HP tasarımına, EliteBook 2760p modeli ise döndürülebilir ekranıyla aynı zamanda tablet bilgisayar olarak ta kullanılabilen özel bir form faktörüne sahip.

HP'nin yeni modellerinden EliteBook 2560p isimli model 12.5-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip. 1.67 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayar, tercihe bağlı olarak Core i5 serisi (2410M/2520M/2540M) veya Core i7-2620M gibi farklı hızlardaki çift çekirdekli işlemciler ile konfigüre edilebiliyor. 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD 3000 entegre grafik birimine yer verildiğini görüyoruz.

Depolama sürücüsü olarak 500GB'a kadar farklı kapasitelerde disk seçeneklerinin sunulduğu dizüstü bilgisayar dilendiği takdirde 160GB'lık SSD sürücü ile de alınabiliyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, ExpressCard/34 slotu, SRS Premium ses, kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, Bluetooth 2.1 ve EV-DO/HSPA gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar üç farklı pil seçeneğiyle (3-6-9 hücre) geliyor. Yakında satışa sunulması beklenen dizüstü bilgisayarın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Tablet formunda olan EliteBook 2760p ise genel anlamda benzer özellikler sergilemekle birlikte bazı önemli farklılıklara da sahip. 12.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan sistem, aynı zamanda beraberinde gelen kalem ile de kullanılabilecek. Diğer donanım özellikleri açısından EliteBook 2560p ile benzer niteliklere sahip olan sistem, biri 39 Watt/saat, diğeri ise 44 Watt/saat olmak üzere her ikisi de 6 hücreli olan farklı pil seçenekleriyle satın alınabilecek.

Windows 7 işletim sistemini kullanan EliteBook 2760p için de henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi veya çıkış tarihi bulunmuyor.

HP'den EliteBook serisi iki yeni dizüstü bilgisayar
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EliteBook 2760p

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f(x) 8 yıl
Dokunmatik her yerde artık.Tuş diye bişey olmaz yakında.
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Besiktask34 8 yıl
iş için çok ideal ama oyun için sıfır
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