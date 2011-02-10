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HP'nin iPad'e yanıtı: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle TouchPad

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,1b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü bilgisayar satışları hızla düşerken, önde gelen bilgisayar üreticilerinin bu açığı mobil cihazlarla kapatması bekleniyor. Araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan piyasa analizlerine göre akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların oluşturduğu ultra-mobil pazar, firmalara parlak bir gelecek vaad ediyor. Değişen tüketici alışkanlıklarına adapte olmak isteyen üreticiler arka arkaya mobil teknolojilere yönelirken, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını koruyan HP'nin sessiz kalması beklenemezdi. Aslına bakılırsa firmanın akıllı telefon pazarındaki geçmişi oldukça eskilere gidiyor ve iPaq serisi altında başarı kazanmış bazı modelleri de bulunuyor. Ancak artan rekabet koşulları çerçevesinde daha dinamik bir yapıya bürünmesi gereken HP, sıfırdan bir oluşum yaratmak yerine piyasadaki alternatifleri değerlendirerek son dönemde yükselişe geçen Palm firmasını satın almıştı. Satın almanın arkasındaki neden olarak HP'nin akıllı telefon pazarına aktif rol oynamak ve Palm tarafından geliştirilen webOS işletim sistemini pek çok farklı cihazda kullanmak istemesi gösterilmişti. Palm'in tepe yöneticisi Jon Rubinstein önderliğinde uzunca bir süredir hazırlık içerisinde olan HP, uzun süredir merakla beklenen tabletini duyurdu.

HP'nin iPad'e yanıtı: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle TouchPad
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HP'nin uzun süre Topaz kod adıyla anılan TouchPad isimli yeni nesil tablet bilgisayarı, önemli özelliklere ve bazı ilklere sahip. Geliştirme çalışmalarının önemli bir bölümü HP çatısı altında yapılan webOS 3.0 işletim sisteminin kullanıldığı cihaz, hem yazılım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet, tasarım olarak şık bir görünüm sunuyor ve yumuşak köşeli hatlarıyla bazı açılardan iPad'i anımsatıyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni nesil Snapdragon işlemcisinden güç alan tablet, Palm Pre'nin iki katı kadar bellek kapasitesiyle yani 512MB RAM ile geliyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak tablet bilgisayar, webOS 3.0 işletim sistemi sayesinde gerçek çoklu uygulama yeteneği sunuyor ve kullanıcılar arka planda çalışan uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorlar. Multi-Tasking konusuna özellikle önem veren HP, cihazı farklı açılardan dikkat çekici kılacak özellikleri de ihmal etmemiş. Örneğin Beats ses motoru ile benzerlerinden daha yüksek ses kalitesi sunacağı belirtilen tablet, Touch-to-Share özelliği ile telefonla tablet arasında kablosuz veri transferinin hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR ve A-GPS (sadece 3G modelinde) gibi özelliklerle donatılan tablet, ön kısımda yer alan 1.3MP çözünürlüğündeki kamerası ile görüntülü konuşmaya da olanak tanıyacak.

HP'nin iPad'e yanıtı: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle TouchPad
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190 x 242 x13.7 mm boyutlarında ve 740 gram (iPad'den 10 gram daha fazla) ağırlığında olan tablet, VPN özelliği ile gelecek ve ayrıca çok sayıda uygulamaya sahip olacak. Google Docs, QuickOffice, Dropbox ve Box.net uyumluluğu ile tanıtılan tablet bilgisayarda, akselometre, jireskop ve pusula gibi özelliklere de yer verilirken, yeni işletim sistemiyle birlikte yeni bir sanal klavye tasarımının kullanıldığı belirtiliyor. Entegre VPN desteği ile kurumsal müşterileri de göz kırpan HP TouchPad, hücresel ağ desteği konusunda hem 3G hem de 4G versiyonlarına sahip olacak. Bu önemli zira Amerika'da telefon operatörleri 4G (WiMAX veya LTE ile) alt yapısını yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu konuda en büyük destekçileri uyumlu cihazlar olacak. Motorola'nın 4G'ye güncellenebilir Xoom modelinden sonra HP TouchPad de 4G destekli ilk tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor. HP tarafından "çığlık atarcasına hızlı" ifadesiyle tanımlanan TouchPad, yayınlanan ilk videolara göre çalışma hızı ve kullanım verimliliği açısından üst segmentte yer alan en rekabetçi çözümlerden biri olmaya aday gibi görünüyor. Ancak bu noktada asıl merak edilen konu, uygulama desteğinin ne derecede verileceği. Apple iOS ve Android platformları ile kıyaslandığında çok daha yeni bir işletim sistemi olan webOS için uygulama desteği şu an daha zayıf olmakla birlikte, HP'nin bu konuda ciddi bir çalışma içerisinde olduğu bildiriliyor.

HP'nin iPad'e yanıtı: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle TouchPad
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Standart olarak 6300 mAh kapasiteli pil ile gelecek olan HP TouchPad'in yaz aylarında satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatı hakkındaysa bir bilgi verilmedi.


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Xagdas 8 yıl
Görüntü güzel. Ön yüzde kocaman HP yazmıyo, ya da TOUCHPAD...
4 tarafa çevirerek kullanılan tabletlerde olmaması gereken bir detay.
İşletim sistemi ve uygulama mağazası hayati önemde...
Donanımsal özellikleri ve fiyatı da ikinci hayati önemde...
1400-1500'ü geçtiği anda rekabet şansı yok.
iOS ya da Android kadar zengin olacağını hiç hiç hiç sanmıyorum malesef..
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theyapici 8 yıl
ilkler ve büyük satış başarıları yüksek fiyatada bu tarz cihazları satabilen apple var o yüzden karşılaştırma yapmaları normal.Bugün bir elektronik mağazasında oynadım ipad le donanımsal olarak bundan çok geride bile olsa süper birşey.Umarım bu daha alınabilir bir fiyata satılır
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Gannicus 8 yıl
güzel ama çok ses getirmez
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BlessedSoul 8 yıl
Pili oldukça iyi gerçekten. Eğer fiyatı uygun olursa Honeycomb'lu tabletlerle büyük bir rekabet içine girer.
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sabe 8 yıl
Hp Slate ne oldu acaba, satmıyorlar mı, sınırlı sayıda mı üretildi?
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bwhiteshark 8 yıl
Çok ağır.
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Tensa Zangetsu 8 yıl
Vay be benim bilgisayarım'ın bile çift çekirdekli işlemcisi yok
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kittyhunter 8 yıl

bwhiteshark

Çok ağır.


hocam ipadden 10 gram daha ağır deniliyor neresi ağır yahu
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Chaghatai 8 yıl
soruya cevap verebilecek biri yok mu? :( usbyi çevirerek(bi aparatla) hdmi haline getirip, cihazı tvye falan bağlayabilir miyiz?
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Rock_Rage 8 yıl
Gelsinde fiyatlar dussun babama bitane alayım kurtulayım benim pcde gazeteye okuyup pcyi gaspetmesinden :D
SAYGILARLA
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Chaghatai 8 yıl
şuna bi hdmi koyamazlar mydı ya? =S yani bu kadar büyük bi cihazda arka kamera çok da önemli değil, netbook kadar şeyle amele gibi fotoğraf çekmek çok önemli diil ama hdmi nasıl olmaz lan!?!?!?! :S
sizce usb çıkışından aparatla hdmi çevrilebiliyo mudur? :)
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lazerboy 8 yıl
6300 mAh mı!? Laptopta bile 4000 var :D Amagüzel cihazmış :)
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ceo-tr 8 yıl
hayırlı olsun hp için. fakat çıkan her ürün niye apple ürünleri ile karşılaştırılıyor. başlık :
HP'nin iPad yanıtı: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle TouchPad
nedir bu apple ile alıp veremedikleri :))
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