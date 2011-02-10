HP'nin iPad'e yanıtı: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle TouchPad

Masaüstü bilgisayar satışları hızla düşerken, önde gelen bilgisayar üreticilerinin bu açığı mobil cihazlarla kapatması bekleniyor. Araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan piyasa analizlerine göre akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarların oluşturduğu ultra-mobil pazar, firmalara parlak bir gelecek vaad ediyor. Değişen tüketici alışkanlıklarına adapte olmak isteyen üreticiler arka arkaya mobil teknolojilere yönelirken, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi unvanını koruyan HP'nin sessiz kalması beklenemezdi. Aslına bakılırsa firmanın akıllı telefon pazarındaki geçmişi oldukça eskilere gidiyor ve iPaq serisi altında başarı kazanmış bazı modelleri de bulunuyor. Ancak artan rekabet koşulları çerçevesinde daha dinamik bir yapıya bürünmesi gereken HP, sıfırdan bir oluşum yaratmak yerine piyasadaki alternatifleri değerlendirerek son dönemde yükselişe geçen Palm firmasını satın almıştı. Satın almanın arkasındaki neden olarak HP'nin akıllı telefon pazarına aktif rol oynamak ve Palm tarafından geliştirilen webOS işletim sistemini pek çok farklı cihazda kullanmak istemesi gösterilmişti. Palm'in tepe yöneticisi Jon Rubinstein önderliğinde uzunca bir süredir hazırlık içerisinde olan HP, uzun süredir merakla beklenen tabletini duyurdu.

HP'nin uzun süre Topaz kod adıyla anılan TouchPad isimli yeni nesil tablet bilgisayarı, önemli özelliklere ve bazı ilklere sahip. Geliştirme çalışmalarının önemli bir bölümü HP çatısı altında yapılan webOS 3.0 işletim sisteminin kullanıldığı cihaz, hem yazılım hem de donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. 9.7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet, tasarım olarak şık bir görünüm sunuyor ve yumuşak köşeli hatlarıyla bazı açılardan iPad'i anımsatıyor. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni nesil Snapdragon işlemcisinden güç alan tablet, Palm Pre'nin iki katı kadar bellek kapasitesiyle yani 512MB RAM ile geliyor. 16GB ve 32GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak tablet bilgisayar, webOS 3.0 işletim sistemi sayesinde gerçek çoklu uygulama yeteneği sunuyor ve kullanıcılar arka planda çalışan uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorlar. Multi-Tasking konusuna özellikle önem veren HP, cihazı farklı açılardan dikkat çekici kılacak özellikleri de ihmal etmemiş. Örneğin Beats ses motoru ile benzerlerinden daha yüksek ses kalitesi sunacağı belirtilen tablet, Touch-to-Share özelliği ile telefonla tablet arasında kablosuz veri transferinin hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR ve A-GPS (sadece 3G modelinde) gibi özelliklerle donatılan tablet, ön kısımda yer alan 1.3MP çözünürlüğündeki kamerası ile görüntülü konuşmaya da olanak tanıyacak.

190 x 242 x13.7 mm boyutlarında ve 740 gram (iPad'den 10 gram daha fazla) ağırlığında olan tablet, VPN özelliği ile gelecek ve ayrıca çok sayıda uygulamaya sahip olacak. Google Docs, QuickOffice, Dropbox ve Box.net uyumluluğu ile tanıtılan tablet bilgisayarda, akselometre, jireskop ve pusula gibi özelliklere de yer verilirken, yeni işletim sistemiyle birlikte yeni bir sanal klavye tasarımının kullanıldığı belirtiliyor. Entegre VPN desteği ile kurumsal müşterileri de göz kırpan HP TouchPad, hücresel ağ desteği konusunda hem 3G hem de 4G versiyonlarına sahip olacak. Bu önemli zira Amerika'da telefon operatörleri 4G (WiMAX veya LTE ile) alt yapısını yaygınlaştırmayı hedeflerken, bu konuda en büyük destekçileri uyumlu cihazlar olacak. Motorola'nın 4G'ye güncellenebilir Xoom modelinden sonra HP TouchPad de 4G destekli ilk tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor. HP tarafından "çığlık atarcasına hızlı" ifadesiyle tanımlanan TouchPad, yayınlanan ilk videolara göre çalışma hızı ve kullanım verimliliği açısından üst segmentte yer alan en rekabetçi çözümlerden biri olmaya aday gibi görünüyor. Ancak bu noktada asıl merak edilen konu, uygulama desteğinin ne derecede verileceği. Apple iOS ve Android platformları ile kıyaslandığında çok daha yeni bir işletim sistemi olan webOS için uygulama desteği şu an daha zayıf olmakla birlikte, HP'nin bu konuda ciddi bir çalışma içerisinde olduğu bildiriliyor.

Standart olarak 6300 mAh kapasiteli pil ile gelecek olan HP TouchPad'in yaz aylarında satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatı hakkındaysa bir bilgi verilmedi.