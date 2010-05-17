HIS, Radeon HD 5570 Silence modelini duyurdu

HIS, bugün yaptığı bir açıklamayla ürün gamına DirectX 11 destekli Radeon HD 5570 Silence modelini eklediğini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Redwood GPU'sundan güç alan ekran kartı, pasif soğutması ile sessiz çalışıyor ve bu özelliği ile daha çok HTPC olarak bilinen medya odaklı salon bilgisayarlarını hedef alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 650MHz GPU ve 1334MHz ya da 1600MHz (iki farklı versiyonu var) bellek saat hızlarına sahip. 1GB GDDR3 bellekle donatılan HIS Radeon HD 5570 Silence, UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının ay sonuna doğru 90 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.