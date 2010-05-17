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HIS, Radeon HD 5570 Silence modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS, Radeon HD 5570 Silence modelini duyurdu
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HIS, bugün yaptığı bir açıklamayla ürün gamına DirectX 11 destekli Radeon HD 5570 Silence modelini eklediğini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Redwood GPU'sundan güç alan ekran kartı, pasif soğutması ile sessiz çalışıyor ve bu özelliği ile daha çok HTPC olarak bilinen medya odaklı salon bilgisayarlarını hedef alıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 650MHz GPU ve 1334MHz ya da 1600MHz (iki farklı versiyonu var) bellek saat hızlarına sahip. 1GB GDDR3 bellekle donatılan HIS Radeon HD 5570 Silence, UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI çıkışlarına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının ay sonuna doğru 90 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.

HIS, Radeon HD 5570 Silence modelini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben hala cok güzel ekran kartı övmek gibi olmasın ben gayet beyendim
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ender123 9 yıl
Kartın işlemci boyutunda dizaynı dx11 olduğu için dx 11 destekli. Yoksa ilave özellik olarak eklenmiş bir dx11 ünitesi yok.
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swrty 9 yıl
Giriş Seviye Ekran kartı Güzel :)
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Chris Brown 9 yıl
HTPC için oldukça güzel ve fazlası ile yeterli.
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Batuist 9 yıl
HTPC için oldukça güzel bir seçenek...
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ReDComrade 9 yıl
özelliklerine göre soğutucusu baya sessiz
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ALBAY 9 yıl

ReDComrade

özelliklerine göre soğutucusu baya sessiz


Hangi soğutucu
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***Leopard*** 9 yıl

ReDComrade

özelliklerine göre soğutucusu baya sessiz





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ceycey11 9 yıl
fiyat iyi peki ya performans? pasif soğutucusu olması artısı ama ddr3 bellek var sessizliği ve uygun fiyatı ile tercih edilebilir. ati geçenlerde buna benzer bir model daha lanse etmişti yanlış değilsem
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