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HTC One V Video İnceleme

6 yıl
105,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda HTC'nin One serisi altında piyasaya sunduğu telefonlardan One V'yi inceliyoruz.

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eScapeeXc 6 yıl en beğenilen
Bu telefonu bile inceleyip de Xperia S,P,U,Sola'dan birisini incelemediniz ya ...
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Provisional 6 yıl
eScapeeXc
Bu telefonu bile inceleyip de Xperia S,P,U,Soladan birisini incelemediniz ya ...

Sırf şu mesajı artılamak için giriş yaptım ya arkadaş bi site bu kadar mı taraflı olur Xperia S'i çıktıktan 1 ay sonra incelediniz ki berbat ötesi bi inclemeyedi.Kesinlikle emeğe saygı ama bir Galxy S2 S3 40-50 dakka inceleme alır XS 15-10 dakkalık kıytırk bi inceleme ile geçiştirilir... Tamam hadi onu geçtim, U&P çıkalı bir aydan fazla oldu yine inceleme yok. Xperia Sola daha piyasada yok ama siz medyasınız Sony'den erken alıp inceleyebilirsiniz. Kısaca BSC Sony'ye ne kadar destek verip her haberini, videosunu, inclemesi, anında ya da erken çıkrıyorsa DH de bir okadar Sony'den uzak.Ancak bu durum değişmeli artık. Türkiyenin en büyük teknoloji sitesi tüm firmalara ve üreticilere eşit mesafede durmalı, reklam aldıklarına bile...
eScapeeXcBu telefonu bile inceleyip de Xperia S,P,U,Soladan birisini incelemediniz ya ...Sırf şu mesajı artılamak için giriş yap...
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lysipe 6 yıl
Bu videomuzda HTC'nin One serisi altında piyasaya sunduğu telefonlradan One V'yi inceliyoruz.



ANLAMLI
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DH Misafiri 6 yıl
slm arkadaslar bende htc one v tel aldım.yanlız sd kat almam gerkıyo 8 gb kaldırmaz denılyo 4 gb yeterlı olurmu yoksa 8 gb alaayım mı bana yardımcı olursanz cok sevıırım sımdıden tesekkurler
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Tolgá 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
slm arkadaslar bende htc one v tel aldım.yanlız sd kat almam gerkıyo 8 gb kaldırmaz denılyo 4 gb yeterlı olurmu yoksa 8 gb alaayım mı bana yardımcı olursanz cok sevıırım sımdıden tesekkurler

m.gsmarena.com/...

32 GB bile takılabilir.Şuan 16 gb class 10 kart var benim one v de canavar gibi.

@receb_ali linkte sar değerleri yazıyor.En altta.
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karabiberci 6 yıl
Daha çıktıktan 3 gün sonra aldığım One X in taksitleri bitmedi üstüne 2. modeli çıkıyor almayın abi htc falan 2000 liraya aldığım telefon one x plus çıkınca 1300lere kadar düştü sıfırı bu çıkınca ne olacak bakalım
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DH Misafiri 6 yıl
telefonu alalı 3 ay oldu ve oynamadığı oyun acmadığı video olmadı hızlı ve kullanışlı bir teleonyanlız altaki çkıntı hoşuma gitmedi ama oda telefonun ekranının çizilmesini engelliyor güzel makine hevesimi aldım ama satmak istemiyorum alanda eminim aynı dşüncede olacaktır
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Tolgá 6 yıl
Jelly Bean gelirse güzel olur.Gelmek zorunda.Getireceksin HTC.Getir ulan.
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deserthawk 6 yıl
Kullanıyorum, gayet memnunum. iPhone almaya gittim ama 1600-880 TL farkını görünce HTC aldım, arkadaşın iPhone'a bakıyorum da arada bu fark nereden geliyor merak ediyorum.

Apple'ı da severim, orası ayrı. Ama kullanıcıya verdiği kişiselleştirme yeteneği çok dar.
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ANTİ BUG 6 yıl Tolgá
Tolgá

Jelly Bean gelirse güzel olur.Gelmek zorunda.Getireceksin HTC.Getir ulan.

Malesef dostum;
Htc jelly Bean'ı one x,one xl,telus ve one s modellerini jelly bean'ı güncelleceğini az çok belli etti;
Diğer Htc modeli kullanıcıları isyan ediyor bu durumdan,Htc telefonlarının donanımına yeteri kadar güvenemiyor galiba.
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bazen13 6 yıl Tolgá
Tolgá

Jelly Bean gelirse güzel olur.Gelmek zorunda.Getireceksin HTC.Getir ulan.

:D:D

Bırak getirmesin, beli telefonu yavaşlatır.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
İyi ama bir One X değil.
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receb_ali 6 yıl Guest-FDC9156E7
Exvision

İyi ama bir One X değil.














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DH Misafiri 6 yıl
ben türcellden alcam bi kaç güne gelcek one v şuan 600 mhz işlemcili android 2.3.6 trident a7 gibi dandik bi tel var elimde iphone 4s cok benzetmişler ama dandik bir çok sitede htc one v yorumlarına baktım iyi diyen var kötü diyen var.kendi yorumumu sölicem telefonu hiç yakından görmedim ama 3.7 ekran hiç
küçük degil.1 ghz işlemci bence az deil tek çekirdeklide olsa iş görür bazı yerlerde 26 programı aynı anda calıstırdıgını duydum test etmişler.
ben resimlerine videolarına baktım güzel telefon işimi görür zaten telefonda sürekli oyun oynicaksam gider tablet alırım herşey oyun degil bence oyun için alcaksan hiç alma git tablet yada psp al 512 ram var diye rahat oyun oynatmaz diye niye kaliteli parçalardan üretilmiş beast audio gibi ses donanımlı
ismini kanıtlamış bir telefonu kötülüyorsunuz.bu telefonu alacak herkez cocuk degil ki sürekli oyun oynasın telefon bal gibi kasmıyor performansı güzel her işinizi rahatlıkla yaparsınız. one x s2 s3 gibi telefonlarla kıyaslamayın onların fıyatıyla one v nin fiyatı aynı değil 800 tlye alınacak en iyi telefonların başında one v gelir gerisi boş laf
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bazen13 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben türcellden alcam bi kaç güne gelcek one v şuan 600 mhz işlemcili android 2.3.6 trident a7 gibi dandik bi tel var elimde iphone 4s cok benzetmişler ama dandik bir çok sitede htc one v yorumlarına baktım iyi diyen var kötü diyen var.kendi yorumumu sölicem telefonu hiç yakından görmedim ama 3.7 ekran hiç

küçük degil.1 ghz işlemci bence az deil tek çekirdeklide olsa iş görür bazı yerlerde 26 programı aynı anda calıstırdıgını duydum test etmişler.

ben resimlerine videolarına baktım güzel telefon işimi görür zaten telefonda sürekli oyun oynicaksam gider tablet alırım herşey oyun degil bence oyun için alcaksan hiç alma git tablet yada psp al 512 ram var diye rahat oyun oynatmaz diye niye kaliteli parçalardan üretilmiş beast audio gibi ses donanımlı

ismini kanıtlamış bir telefonu kötülüyorsunuz.bu telefonu alacak herkez cocuk degil ki sürekli oyun oynasın telefon bal gibi kasmıyor performansı güzel her işinizi rahatlıkla yaparsınız. one x s2 s3 gibi telefonlarla kıyaslamayın onların fıyatıyla one v nin fiyatı aynı değil 800 tlye alınacak en iyi telefonların başında one v gelir gerisi boş laf

+1
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Jokur 6 yıl
MrLukky
Android kullanan ezikler var ya. Angry birds beleş diye seviniyorlar açtım baktım reklam dolu her oyun uygulama vay .

Hala android kullananlara ezik diyenler de varmış...
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EHABERDAR 6 yıl
Ben daha almadım...arastirma evresindeyim. Vatanda bu gun 768 tl diye gormuştum...
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Amedra 6 yıl
Yukarıdaki arkadaş işi bitirmiş
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tembelherif 6 yıl
gold ta 939 liraya RYHME var onu alırım daha iyi kız telefonu falan diyorlar ama hiç de öle gözükmüyor
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nexia 6 yıl
merhaba arkadaşlar , bende bugün one v aldım . aslında evo 3d arasında gidiyodum vazgeçip one v aldım
saturn de 14 gün içinde koşulsuz iade hakkımda var ama bi kullanıyım diyorum .. ilk etap ta bana ne önerirsiniz telefonu az önce açtım . Kutusu biraz dandik gibi geldi ama bakalım
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Protechnology 6 yıl
Çok sağlam arkadaş
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