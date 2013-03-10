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HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme"

6 yıl
63,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC One'ın çıkışına sayılı günler kala ele geçirdiğimiz son örneklerden biriyle kamerasından, oyun performansına her şeyi deneme fırsatı bulduğumuz bu videoda merak ettiğiniz bir çok soruya cevap bulacaksınız.
 

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nedensiz07 6 yıl en beğenilen
htc bu kez basarmış bence.. ancak bu kez sensation xe de yaptığım hatayı yapıp hemen satın almıycam.. sensationu 2000 tlye aldım 6 ay sonra 1300 e düştü.. s3 ü 2000 tl ye aldım 6 ay sonra oda 1400 lere düştü bu kez en az bir yıl bekliycem .. benim anlamadığım şey firmalar 2000 tleye satarkende kar ediyor 1300 e saterkende kar ediyor.. demekki bizi sırf kekliyorlar ilk 6 ay..
htc bu kez basarmış bence.. ancak bu kez sensation xe de yaptığım hatayı yapıp hemen satın almıycam.. sensationu 2000 tlye aldım 6 ay sonra 1300 e düştü.. s3 ü ...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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Speed-Step 6 yıl 1988celik
1988celik

ßlaCKFOX

1988celik

Sony Xperia Z canlı yayın incelemesinde (kendi evinizden yaptığınız) piyasaya sürülmemiş son kullanıcı telefonu değil demeden yerle bir ettiniz bu telefonun incelemesine defalarca buna vurgu yaptınız buda biraz garip

Orada bir yanlışınız var ilk önce sony dışında bir kaynaktan bir adet Xperia Z temin edilmişti ama hemen ardından Sony yetkilileri de teknoloji sitelerine test cihazlarını dağıttı ve Xperia Z Sony'nin gönderdiği test cihazı ile test edildi

M.Ç nin akşam evinden yaptıgı canlı yayını izlerseniz sony gönderdiği cihaz olmadığını görürsünüz hatta o canlı yayında Sony Xperia Z nin kamerası için bir htc one x+ değil diyip oyuncak ayı resmini çekip paylaşıyor

Cihaz Sony tarafından yollandı :) incelemesinde kutusunu gösteriyoruz. Daha ne prototipi. Erdi'nin çektiği bir başka videodaki cihaz Sony dışından gelmişti ki incelemede zaten yer almadı.

Tamam bir telefonu veya markayı olması gerekenden fazla sevebilirsiniz ama bu gerçekleri saptırma noktasına gelir, bir de isimleri bile düzgün yazamayacak kadar negatif enerji yükler ise bir insana, orada durup ne yapıyorum ben denmeli.
1988celikßlaCKFOX1988celikSony Xperia Z canlı yayın incelemesinde ...
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fz18 6 yıl
Ben incelemeleri objektif buluyorum. HTC fanlığı falan görmüyorum ki zaten HTC nin bu sektörde saygın bir yeri var iken onu eleştircem diye kasmanın anlamı nedir? Sony Xperia Z suya dayanıklı demiş Huawei daha iyisini yapmış telefonun orasını burasını kapatmadan, full hd ekran demiş ama grafik birimi yetersiz kalıyor ve bu konuda One bariz üstün, kamera, kasa kalitesi ve ses olayına ise hiç değinmiyorum, genel olrak zaten One Xperia Z den iyi, ki zaten bir çok platforumda 2013 ün en iyi telefonu seçilmekte... bazı arkadaşlar Mesut Çevik i eleştircem diye kafasını kuma gömüyor maalesef...
Ben incelemeleri objektif buluyorum. HTC fanlığı falan görmüyorum ki zaten HTC nin bu sektörde saygın bir yeri var iken onu eleştircem diye kasmanın anlamı ned...
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senersongur 5 yıl
Fiyati 1400 seviyesine inseydi HTC zarar aciklamazdi. Maliyeti 150 dolar sonuçta.
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mrth_srdr 5 yıl
beyler bir sorum olacak
günde 1saat wifi 2 saat 3g 1 saat telefon görüşmesi 1 saat oyun sonunda ortalama kalan batarya süresi % kaç söylerseniz çok sevinirim. bir kaç kişi örneklerle söylerse çok güzel olur. çok bir şey değil gündelik kullanımınızda kalan batarya süresini merak ediyorum yardım edin beyler. ACİL

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Sterilmikrop 5 yıl mrth_srdr
Şöyle diyim sana batarya tasarruf modunda,

Öncelikle hemen hemen her saat en az 10 dakika clash of clans oynuyorum, mail yazıyorum telefonla konuşuyorum wifi varsa hep açık yoldaysan mobil açık 3G değil ama gprs arada oyun oynuyorum genelde boşken muzik dinliyorum 8.30'dan akşam 6.30 gibi evdeyim bu şekilde eve geldiğimde %40 %47 arası şarj kalıyor
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DH Misafiri 5 yıl
facede sohbete girdiğimde cevrim dışı olamıyorum nasıl yapıcam
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DH Misafiri 6 yıl
HTC herzaman begendıgım modeller uretıyordu fakat bu seferkı modelıne hayran olmamak elde diil fakat yınede kafam da soru ısaretı bırakan noktalar var ve bunlardan en onemlısı şu. ben su anda da htc kullanıorum ve telefona bazen asırı yuklendıgımde donma yapıor yanı tamamen donma ole takılma tarzı dııl ve pili cıkarıp takmam gerekıo. şımdıkı one modelınde ıse arka kapak acılmıo ve bu tarz bı sıkıntı yasadıgımızda yapmamız gereken nolucak??
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realwest 6 yıl
Cihaz çok güzel bekliyorum gelir gelmez alıca.
Tasarımı çok iyi fuarda elime alıp inceledim.
ses kaliteside ükemmel ekran boutuda yeteri kadar büyük.
HTC tam destek ;)
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gokhanathan 6 yıl
telefonu kesin almayı düsünen arkadaslar ? kılıf veya jelatin kullanacakmısınız ?
kullanacaksanız eger telefon tahminimce ülkemize geldiginde anında kılıf falan gelmez...
yurt dısından almak mantıklımı ? ebay v.b.


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DH Misafiri 6 yıl
o gsmarenadaki resimlerden bahseden arkadaşlar lütfen bide tecnobuffaloya baksınlar bakalım dediğiniz kadar net şekilde hangisi daha üstün hiç gerek yok daha geçen sdn de lumia920 ve one kamera karşılaştırması vardı bariz şekilde kim daha iyi bakın ondan sonra aynı lumia ile s4 karşılaştırın bakalım hangisi bariz daha iyi hiç aramaya gerek yok aslında şu anda kamerada lumia 920 nin tek rakibi htc one gerisi fasafiso
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Zogguko 6 yıl
şu gsmarenada uzaktan foto çekip yakınlaştırarak karşılaştırma incelemesi kadar saçma bir inceleme daha yok sanırım
birinde kalite amaçlanmış 4mp zaten büyüklüğü herif kaliteyi bozmak için 13mp gibi fotoya zoomlamış karşılaştırmaya çalışmış bu neyin kafası bilader nasıl bir inceleme mantığı ? kimse demiyorki telefon çok büyük fotoğraf çekiyor manzara çekip duvardan duvara poster bastıracaksınız neyin kafasıyla böyle bir karşılaştırma yapmışlar anlamadım
telefonun kamerasıyla manzara fotoğrafı çekip sonra poster olarak basmak için mi kullanacaksınız ? birazcık mantıklı düşünüp yola çıkmak gerekiyor bu sayı merakı yüzünden oluyor saçmalıklar...
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Şeker Hapı 6 yıl
Wintake Y
GSM Arena incelemesi neticesinde üzülerek Onedan vazgeçtim. Özellikle fotoğraf kalitesinde ki fark (http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_vs_htc_one-review-913p8.php) ve samsungun diğer bazı özellikleri o düdükten tipine rağmen s4e itti beni. Şu saatten sonra sorarlarsa S4 mü One mı diye netice ortada bana göre.

telefona kamera için güncelleme çıktı, tüm yazılımsal sorunlar çözülmeden karar vermek yanlış olur bu durumda da öyle olmuş
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DH Misafiri 6 yıl
mesut usta mukemmel anlatmışşın cıhazı agzına saglık
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tahayasin1 6 yıl
Hani derler ya "Yiğidi öldür hakkını inkâr etme"
Dün (perşembe) bulunduğum kasabada Saturn mağazasında cihazı bir 5 dakika kurcaladim gerçekten hoş bir tasarıma sahip gerisi bilindik HTC ara yüzü ve android. Ancak aluminyum kasa bana göre kurşun malzemesi gibi geldi yani hafif zorlasam eglğilecek gibi bir şey. Birde tirnakla kasaya baskı yapsan sanki tırnak izi kalacakmiş gibi bir durum var ama denemedim tabii

Saygılar...
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Wintake Y 6 yıl
GSM Arena incelemesi neticesinde üzülerek One'dan vazgeçtim. Özellikle fotoğraf kalitesinde ki fark (http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_vs_htc_one-review-913p8.php) ve samsungun diğer bazı özellikleri o düdükten tipine rağmen s4'e itti beni. Şu saatten sonra sorarlarsa S4 mü One mı diye netice ortada bana göre.
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Lelouch V 6 yıl
Htc One X ile bunun arasındaki fark ney?
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