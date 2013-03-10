HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme"

HTC One'ın çıkışına sayılı günler kala ele geçirdiğimiz son örneklerden biriyle kamerasından, oyun performansına her şeyi deneme fırsatı bulduğumuz bu videoda merak ettiğiniz bir çok soruya cevap bulacaksınız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.