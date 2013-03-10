HTC One hakkında her şey! "Detaylı ön inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
|Fiyati 1400 seviyesine inseydi HTC zarar aciklamazdi. Maliyeti 150 dolar sonuçta.
|beyler bir sorum olacak günde 1saat wifi 2 saat 3g 1 saat telefon görüşmesi 1 saat oyun sonunda ortalama kalan batarya süresi % kaç söylerseniz çok sevinirim. bir kaç kişi örneklerle söylerse çok güzel olur. çok bir şey değil gündelik kullanımınızda kalan batarya süresini merak ediyorum yardım edin beyler. ACİL
| Şöyle diyim sana batarya tasarruf modunda,
Öncelikle hemen hemen her saat en az 10 dakika clash of clans oynuyorum, mail yazıyorum telefonla konuşuyorum wifi varsa hep açık yoldaysan mobil açık 3G değil ama gprs arada oyun oynuyorum genelde boşken muzik dinliyorum 8.30'dan akşam 6.30 gibi evdeyim bu şekilde eve geldiğimde %40 %47 arası şarj kalıyor
|facede sohbete girdiğimde cevrim dışı olamıyorum nasıl yapıcam
|HTC herzaman begendıgım modeller uretıyordu fakat bu seferkı modelıne hayran olmamak elde diil fakat yınede kafam da soru ısaretı bırakan noktalar var ve bunlardan en onemlısı şu. ben su anda da htc kullanıorum ve telefona bazen asırı yuklendıgımde donma yapıor yanı tamamen donma ole takılma tarzı dııl ve pili cıkarıp takmam gerekıo. şımdıkı one modelınde ıse arka kapak acılmıo ve bu tarz bı sıkıntı yasadıgımızda yapmamız gereken nolucak??
|Cihaz çok güzel bekliyorum gelir gelmez alıca.
Tasarımı çok iyi fuarda elime alıp inceledim.
ses kaliteside ükemmel ekran boutuda yeteri kadar büyük.
HTC tam destek ;)
| telefonu kesin almayı düsünen arkadaslar ? kılıf veya jelatin kullanacakmısınız ?
kullanacaksanız eger telefon tahminimce ülkemize geldiginde anında kılıf falan gelmez...
yurt dısından almak mantıklımı ? ebay v.b.
|o gsmarenadaki resimlerden bahseden arkadaşlar lütfen bide tecnobuffaloya baksınlar bakalım dediğiniz kadar net şekilde hangisi daha üstün hiç gerek yok daha geçen sdn de lumia920 ve one kamera karşılaştırması vardı bariz şekilde kim daha iyi bakın ondan sonra aynı lumia ile s4 karşılaştırın bakalım hangisi bariz daha iyi hiç aramaya gerek yok aslında şu anda kamerada lumia 920 nin tek rakibi htc one gerisi fasafiso
| şu gsmarenada uzaktan foto çekip yakınlaştırarak karşılaştırma incelemesi kadar saçma bir inceleme daha yok sanırım
birinde kalite amaçlanmış 4mp zaten büyüklüğü herif kaliteyi bozmak için 13mp gibi fotoya zoomlamış karşılaştırmaya çalışmış bu neyin kafası bilader nasıl bir inceleme mantığı ? kimse demiyorki telefon çok büyük fotoğraf çekiyor manzara çekip duvardan duvara poster bastıracaksınız neyin kafasıyla böyle bir karşılaştırma yapmışlar anlamadım
telefonun kamerasıyla manzara fotoğrafı çekip sonra poster olarak basmak için mi kullanacaksınız ? birazcık mantıklı düşünüp yola çıkmak gerekiyor bu sayı merakı yüzünden oluyor saçmalıklar...
Wintake Y
telefona kamera için güncelleme çıktı, tüm yazılımsal sorunlar çözülmeden karar vermek yanlış olur bu durumda da öyle olmuş
|mesut usta mukemmel anlatmışşın cıhazı agzına saglık
| Hani derler ya "Yiğidi öldür hakkını inkâr etme"
Dün (perşembe) bulunduğum kasabada Saturn mağazasında cihazı bir 5 dakika kurcaladim gerçekten hoş bir tasarıma sahip gerisi bilindik HTC ara yüzü ve android. Ancak aluminyum kasa bana göre kurşun malzemesi gibi geldi yani hafif zorlasam eglğilecek gibi bir şey. Birde tirnakla kasaya baskı yapsan sanki tırnak izi kalacakmiş gibi bir durum var ama denemedim tabii
Saygılar...
|GSM Arena incelemesi neticesinde üzülerek One'dan vazgeçtim. Özellikle fotoğraf kalitesinde ki fark (http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s4_vs_htc_one-review-913p8.php) ve samsungun diğer bazı özellikleri o düdükten tipine rağmen s4'e itti beni. Şu saatten sonra sorarlarsa S4 mü One mı diye netice ortada bana göre.
|Htc One X ile bunun arasındaki fark ney?
Cihaz Sony tarafından yollandı :) incelemesinde kutusunu gösteriyoruz. Daha ne prototipi. Erdi'nin çektiği bir başka videodaki cihaz Sony dışından gelmişti ki incelemede zaten yer almadı.
Tamam bir telefonu veya markayı olması gerekenden fazla sevebilirsiniz ama bu gerçekleri saptırma noktasına gelir, bir de isimleri bile düzgün yazamayacak kadar negatif enerji yükler ise bir insana, orada durup ne yapıyorum ben denmeli.