HTC Windows Phone 8X "Windows Phone 8 güçlü cihazlarla geliyor" video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Windows Phone 8X'e yakından bakıyoruz. Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan cihaz, hem tasarım özellikleri hem de kamera yetenekleri ve sahip olduğu Beats Audio teknolojisine yönelik ses yükseltici yonga gibi özelliklerle kendi alanındaki en iddialı telefonlardan biri olacak.
Nokia'nun Lumia 920 modelinden sonra Microsoft'un yeni mobil işletim sistemini kullanan bir başka iddialı telefon olarak HTC Windows Phone 8X'in detayları bu videomuzda.
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Merhaba,
Nokia lansmanında olduğu gibi HTC lansmanında da cihaz vermediler, hatta detaylı kullanmamza da olanak tanımadılar. Bunun önündeki engel ise cihaz üreticileri değil Microsoft idi. Henüz Windows Phone 8 lanse edilmediği için gazeteciler detaylı test yapmasını yasak getirmiş durumdalar. Ancak biz yine de tüm şartları zorlayacak olabildiğince veri elde etmeye ve telefonu olabildiğince deneyerek ön inceleme bile olsa mümkün mertebe en fazla bilgi ve görüşü sizlerle paylaşmaya çalıştık ve açıkça söyleyebilirim ki Donanimhaber.com olarak en kapsamlı ön incelemeyi yapmayı başardık hatta cihazı dışarıda da çekme ve sınama şansı yakaladık. Bu açıdan dünya teknoloji piyasasına yön veren teknoloji sitelerindeki 2-3 dakikalık ön incelemelere bakarak yaptığımız çalışmanın farkına varabilirsiniz.
Tabii ki cihazın çıkmasına yakın detaylı bir video incelemeyi de sizlerle paylaşıyor olacağız.
Teşekkür ederim.
Sevgiler,