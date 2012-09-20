HTC Windows Phone 8X "Windows Phone 8 güçlü cihazlarla geliyor" video inceleme

HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Windows Phone 8X'e yakından bakıyoruz. Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan cihaz, hem tasarım özellikleri hem de kamera yetenekleri ve sahip olduğu Beats Audio teknolojisine yönelik ses yükseltici yonga gibi özelliklerle kendi alanındaki en iddialı telefonlardan biri olacak.

Nokia'nun Lumia 920 modelinden sonra Microsoft'un yeni mobil işletim sistemini kullanan bir başka iddialı telefon olarak HTC Windows Phone 8X'in detayları bu videomuzda.