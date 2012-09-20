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HTC Windows Phone 8X "Windows Phone 8 güçlü cihazlarla geliyor" video inceleme

6 yıl
138,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu Windows Phone 8X'e yakından bakıyoruz. Microsoft'un Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan cihaz, hem tasarım özellikleri hem de kamera yetenekleri ve sahip olduğu Beats Audio teknolojisine yönelik ses yükseltici yonga gibi özelliklerle kendi alanındaki en iddialı telefonlardan biri olacak.
Nokia'nun Lumia 920 modelinden sonra Microsoft'un yeni mobil işletim sistemini kullanan bir başka iddialı telefon olarak HTC Windows Phone 8X'in detayları bu videomuzda.
 

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fx57 6 yıl en beğenilen MustafaNr
MustafaNr

İster Basın Eksiyi Ama Telefon Lansmanda Deneme İçin Elinize 1 Gün Veriyorlar Hemen Türkiye'de İlk İnceleme Diye Video Çekip Koyuyorsunuz Telefon Elinizde Kalsın Bi Hafta Şöyle Tam Gün Test Edin.Bi Kaç Gündür Böyle Videolar Koyuyorsunuz Tamam Güzel Ama Gelince Detaylı İnceleme Çekin.

Merhaba,

Nokia lansmanında olduğu gibi HTC lansmanında da cihaz vermediler, hatta detaylı kullanmamza da olanak tanımadılar. Bunun önündeki engel ise cihaz üreticileri değil Microsoft idi. Henüz Windows Phone 8 lanse edilmediği için gazeteciler detaylı test yapmasını yasak getirmiş durumdalar. Ancak biz yine de tüm şartları zorlayacak olabildiğince veri elde etmeye ve telefonu olabildiğince deneyerek ön inceleme bile olsa mümkün mertebe en fazla bilgi ve görüşü sizlerle paylaşmaya çalıştık ve açıkça söyleyebilirim ki Donanimhaber.com olarak en kapsamlı ön incelemeyi yapmayı başardık hatta cihazı dışarıda da çekme ve sınama şansı yakaladık. Bu açıdan dünya teknoloji piyasasına yön veren teknoloji sitelerindeki 2-3 dakikalık ön incelemelere bakarak yaptığımız çalışmanın farkına varabilirsiniz.

Tabii ki cihazın çıkmasına yakın detaylı bir video incelemeyi de sizlerle paylaşıyor olacağız.

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
MustafaNrİster Basın Eksiyi Ama Telefon Lansmanda Deneme İçin Elinize 1 Gün Veriyorlar Hemen Türkiye'de İlk İnceleme Diye Video Çekip Ko...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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John Voxville 6 yıl
Adam çalışıyor. Yatağından kalkıp ön inceleme çekmiş, daha ne olsun.
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regaibyigit. 6 yıl
erdi abi biraz uykusuz kalmış sanırım
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Ekrem71.5 8 ay
Az heyecanlanın :D
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dockhanger 6 yıl
acık olan uygulamaları geri dönüş yaparakmı kapıyoruz arkadaslar
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eddie1234 6 yıl
*arkadaslar yaklasık 2 hafta önce htc wındows 8x aldım bu telefonu ıkı hafta kullandım kullanmadım telefonda bagzı sorunlar meydana geldı kasmalar vs müzik dinlerken muzigin sesı acık ses gelmemeler falan neyse bunlar ufak seyler telefonu acıp kapattım duzeldi en son su olay ceyran ettı telefonla görusme yaptıgım zaman ekran kararıyor we görusme sonunda hıcbır sekılde telefonu kapatamıorum taki karsı taraf kapatana kadar telefonu serwıse gönderdım bır kac ayar yapmıslar gerı gönderecez dedıler sımdı benm telefonu alalı ıkı hafta oldu telefon bu tarz arzalar werıdıgı ıcın ben bıre bır degısmesını ıstıyorum weya ıade etmeyı neler yaapabılırım bı fıkrı tecrubesı olan warsa benmle paylasabılırmı ?
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okanunal 6 yıl
Antivirüs programları, ara sıra göçen bir işletim sistemi, defrag programları, özelleştirememek, yavaşlık microsoftun kronik problemleridir aynı problemleri bir de cep telefonunda çekemem. Üstüne üstlük bunlar için fazladan 200 - 300 tl hiç ödeyemem.
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DH Misafiri 6 yıl
ben aldım 2 gün oldu böyle bir performans yok abi samsung falan hikaye:9:)
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dr.amon 6 yıl
Androidden sıkıldım artık,microSD kart girişi olsa hemen alırım,belki bir sonrakine koyarlarsa tamamdır.
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Fx_57,5 6 yıl
hiçbir takılma olmaması gayet doğal.kutucukları değiştirme dışında özelleştirilebilir hiçbirşey yok sanırım.
neden wp8 li bir telefona para sayıyım?
yada s2 yi satıp neden 8x alayım?(işletim sistemi baz alarak soruyorum)
şuan için android in wp na göre artısı çok fazla.
ilerisi için pek ümitli değilim kendi açımdan.başarılı olurmu olabilir ama kapalı bir sistem beni tavlıyamaz heleki o arayüzle hiç..
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king58 6 yıl
Arkaslar bende, htc nin 8x i ni inceledim, oldukca basarili bir telefon , cok hizli ve akici, ama kesinlikle Android telefonlardan bir cok konuda bayagi gerideler, bence windows 8, telefonlardan cok tabletlerde devrim yaratacak.
Bana kalirsa, tabletlerde android nasil yetersiz kaliyorsa, telefonlardada SU AN ICIN windows 8 , yetersiz ve gereksiz.
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Gatetrans 6 yıl
Bugün bende baya bir inceledim.Tel bi kere acaip hafif.130g sanırım. lumia 920 180g olması gerek.Ağırlık farkı var aralarında.Ama HTC 8X gerçekten çok tatlı tel yapmış.Özellikle o mavi renk çok sıradışı geliyor bana.Arka kısmında çizilme derdi olmaz.Satin gibi bişi kaplı,böyle lastik diyesim geliyor da o değil işde.Yumuşak bir his veriyor.Ekran kalitesi ve tel hızı tatrtışılmamalı.Oldukça hızlı,resmen kaymak gibi akıyor.

Hala kafamda Win8 işletim sistemi var işde.Tel içi çok boş,hiç bişi yok desem yeridir.Yükleyeceksin desen,uygulama beklemek şart.
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bravocan 6 yıl
Dün Turkcell de yarim saat htc 8x i inceledim... Işletim sistemi süper akıcı takılma falan hiçbirşey yok... Ben cok başarılı buldum... Nokia lumia 920 de gelsin, ikisini karşılaştırıp birisini almayı planlıyorum....
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karakaya_o 6 yıl
Alacak olsam kesinlikle kırmızı alırdım... Kırmızı yani ötesi yok..
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bahadirzeren 6 yıl
Merhaba arkadaşlar,

Akşam saat 18:30 gibi siyah renk HTC Windows Phone 8X e kavuştum. Mobiltel cihazımı 1.499 TL'e satın aldım. Uzun süredir beklediğim telefona kavuştum.. Şarj oldu, şimdi biraz kullanıp yarın deneyimlerimi paylaşacağım.. Muhtemelen mevcut cihazım olan iPhone 4S'i de satacağım
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MrtAltg 6 yıl
alan arkadaşlardan yorumlarınızı bekliyoruz ayrıntılı olarak kullancı yorumu yaparsanız seviniriz
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WindowsTelefon 6 yıl bahadirzeren
AthloN

Merhaba arkadaşlar,

Akşam saat 18:30 gibi siyah renk HTC Windows Phone 8X e kavuştum. Mobiltel cihazımı 1.499 TL'e satın aldım. Uzun süredir beklediğim telefona kavuştum.. Şarj oldu, şimdi biraz kullanıp yarın deneyimlerimi paylaşacağım.. Muhtemelen mevcut cihazım olan iPhone 4S'i de satacağım


Sizden yorum alsaydık? Tavsiye eder misiniz?
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bravocan 6 yıl bahadirzeren
AthloN
Merhaba arkadaşlar,

Akşam saat 18:30 gibi siyah renk HTC Windows Phone 8X e kavuştum. Mobiltel cihazımı 1.499 TL'e satın aldım. Uzun süredir beklediğim telefona kavuştum.. Şarj oldu, şimdi biraz kullanıp yarın deneyimlerimi paylaşacağım.. Muhtemelen mevcut cihazım olan iPhone 4S'i de satacağım


Hayirli olsun... Detayli yorumlarinizi bekliyoruz....
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bekoc 6 yıl
8x in turkcell fiyati 24x55 tl arti tarife bedeli
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RCox 6 yıl
4.3 ekrana sahip olmasına rağmen kasa boyutu Samsung S3 ile aynı, çok büyük eksi puan.

gsmarena.com/...

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