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HTC akıllı hoparlöre 5G entegre etti

Akıllı hoparlörler yakın zamanda 5G bağlantısı sunacak ve bu bağlantıyı diğer cihazlara da paylaştıracak. HTC 5G Hub cihazı bunun ilk örneği olma özelliği taşıyor.
2 ay
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Mobilite
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl başlayacak olan 5G hizmeti sadece akıllı telefonlar veya taşınabilir sistemler için değil otomotiv sektöründen akıllı ev aletlerine kadar sayısız sektörde kendisine yer bulacak. Bunlardan birisi de akıllı hoparlörler.

HTC 5G Hub özellikleri

Son dönemin popüler cihazları akıllı hoparlörler de 5G trendine dahil oluyor. HTC’nin MWC 2019 fuarında tanıttığı ekranlı hoparlör türünün ilk örneği olma özelliğine sahip. Hoparlör hotspot olarak da kullanılabiliyor.

HTC 5G Hub adındaki cihaz 5 inçlik 720p çözünürlüğünde dokunmatik ekran ile geliyor. Android 9 işletim sistemi üzerinde hoparlör için özel bir kullanıcı ara yüzü tasarlanmış.

Ayrıca Bkz. "ZTE de 5G trendine katıldı"

Şimdilik tüm diğer 5G cihazlarında olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve X50 modemi yer alıyor. Yani şimdiye kadar geliştirilen en güçlü akıllı hoparlör olduğunu söyleyebiliriz. Arttırılabilir hafızası olan hoparlör 7660mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj edilebiliyor ve harici ekranlara aktarılabiliyor. Google Assistant ile çeşitli komutlar vermeniz mümkün.

Bağlantı tarafında ise 5G standardının yanı sıra WiFi AC ve Bluetooth 5.0 yer alıyor. Ayrıca bir de Ethernet portu mevcut. Yani hem hotspot hem de modem şeklinde de kullanılabiliyor. Hoparlöre 20 cihaz aynı anda bağlanabiliyor.

Hoparlör yaz aylarında ABD’li Sprint, Avusturalyalı Telstra, İngiliz Three, Alman Deutsche Telekom, İsviçreli Sunrise ve Finlandiyalı Elisa operatörleri ile satışa sunulacak.

 

https://www.slashgear.com/htc-5g-hub-is-a-mobile-5g-router-and-android-smart-display-25567300/ Yorum Yaz
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hamza5806 2 ay
Yaptiklari yatirimi bile koruyamazlar boyle aptal saptal cihazlarla
Ne yapmaya calisiyorsun be htc :(
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borukuzen 2 ay
HTC mobil taraftan ziyade bu tarz abuk sabuk teknolojilere de imza atmaya devam etsin. Sonunda ne ismin ne de cismin kalacak sevgili HTC.
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csh 2 ay
Ne zamandir "5G ozellikli bir hoparlor ciksa da alsak, cok buyuk bir eksiklikti, cok zor bu hoparlorlerin 5G ozelliginin olmamasi" diyorduk hep. Her hoparlorun 5G ozelliginin olmasi lazim. Bu devirde bir hoparlorun 5G ozelliginin olmamasi cok buyuk bir kusur.
Hoparlor deyince akla ilk 5G ozelligi gelir zaten.
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csh 2 ay
HTC'nin tost makinesi ozellikli camasir makinasi cikarmasini da sabirsizlikla belkiyoruz
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lawyer25 2 ay
Sen önce asıl işin olan; telefonlara bi güncelleme ver de sonra bu saçma sapan işlerle uğraş HTC! Seninki, mahalle yanarken birilerinin saçını tarama mevzusuna dönmüş!
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