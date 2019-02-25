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ZTE de 5G trendine katıldı

Firma Avrupa’da belirli operatörlerle iş birliği yaparak Axon 10 Pro 5G modelini piyasaya sürecek. İlk etapta sunum kısıtlı olacak. ZTE Axon 10 Pro 5G özellikleri haberimizde.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 fuarı geçmiş yılların aksine tam bir 5G şölenine dönüştü. Birbiri ardına 5G altyapısını destekleyen akıllı telefonlar, modemler, bilgisayarlar boy gösteriyor. ZTE de bunlardan birisi.

ZTE Axon 10 Pro 5G özellikleri

ABD-Çin ticaret savaşının en çok etkilenen firmalarından birisi olan ZTE yine de yarıştan kopmaya niyetli değil. Firma MWC 2019 fuarına Axon markası altında yer verdiği 5G uyumlu akıllı telefonu ile geldi.

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ZTE Axon 10 Pro 5G modeli amiral gemisi sınıfında ve rekabet için pek çok önemli özellikle donanmış. Çentikli ekran tasarımı ve ince alt çerçeve sayesinde model agresif bir ekran-kasa oranına sahip olmuş. Ayrıca ekrandan parmak izi okuma mevcut.

5G sınıfına giren her telefon gibi Snapdragon 855 yonga seti ve X50 modem barındırıyor. Bu bakımdan performans anlamında rakiplerinden geri kalır bir yanı yok. Arka tarafta çift kamera ve bir de derinlik sensörü göze çarpıyor.

ZTE yeni telefonu için Avrupa’da bazı operatörlerle görüşme halinde. 5G henüz kullanıma sunulmadığı için telefon belirli ülkelerde boy gösterecek. Şimdilik fiyatlandırma ve teknik detaylar belli değil.

 

https://www.phonearena.com/news/zte-axon-10-pro-5g-blade-v10-mwc-2019-official-specs-features_id114032 Yorum Yaz
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