Haftanın Menüsü: Pureview 808, Galaxy Nexus Android 4.1.1, AMD HD7970'den HD7970 GHz Edition'a modlama ve fazlası!

Donanimhaber.com'un bu haftaki menüsü de yine dopdolu. MSI'ın yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarından, AOC'un pasif 3D gözlük destekli LCD Monitörüne, Pureview 808'den Huawei Ascend P1'e ve Andorid 4.1.1 güncellemesi ardından performansı artan Samsung Galaxy Nexus'a kadar merak edilen cihazlarla dolu programda AMD'nin HD 7970'inden HD 7970 GHz Edition elde etme rehberi gibi sürprizler de var!

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