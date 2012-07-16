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Haftanın Menüsü: Pureview 808, Galaxy Nexus Android 4.1.1, AMD HD7970'den HD7970 GHz Edition'a modlama ve fazlası!

6 yıl
43,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com'un bu haftaki menüsü de yine dopdolu. MSI'ın yeni nesil oyuncu dizüstü bilgisayarından, AOC'un pasif 3D gözlük destekli LCD Monitörüne, Pureview 808'den Huawei Ascend P1'e ve Andorid 4.1.1 güncellemesi ardından performansı artan Samsung Galaxy Nexus'a kadar merak edilen cihazlarla dolu programda AMD'nin HD 7970'inden HD 7970 GHz Edition elde etme rehberi gibi sürprizler de var!
 

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Secteria 6 yıl en beğenilen
Donanım Haber Ekibi Umarım Yakında Şu Nexus 7 yi inceler diğer tabletlerle karşılaştırırsınızda zevkle izler alıp almıyacağımız hakkında bilgileniriz Bana Katılan Arkadaşlar Bi artılayın :)
Donanım Haber Ekibi Umarım Yakında Şu Nexus 7 yi inceler diğer tabletlerle karşılaştırırsınızda zevkle izler alıp almıyacağımız hakkında bilgileniriz Bana Katıl...
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soting068 6 yıl
Bir dahaki programdan önce mikrofonlar iyice kontrol edilerek programa başlanırsa daha iyi olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ykbulut78 6 yıl
Ben sevdim bu programı 1e1'den daha akıcı gibi geldi. 3 kişi olmaznız ve yeni stüdyonuz süper göze hoş geliyo, devamını bekleriz.
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_Athelas_ 6 yıl
Şöyleeee 3-3,5 saat olsun yeni program da size doyalım :)
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_Athelas_ 6 yıl
Sesi düzeltmişsiniz :)
Teşekkürler...
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FranticTr 6 yıl
İçerik olarak eminim "ve fazlası" doğrudur, Ancak herkesin videoyu baştan sona izlecek vakti yok, eskiden olduğu gibi yan tarafa video konularını yazıp istediğimiz zaman o saniyeye atlamayı koysanız ?
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emre_ege21 6 yıl
haftanın menüsü yaz 3929 a gönder haftanın menüsü cebine gelsin.
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DH Misafiri 6 yıl
Millete galaxy nexus aldirtmak icin okadar cabala, mesut cevik gelsin telefona eski desin. O eskiyse S2'ye tarihi eser demek lazim galiba.
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FromZeroToHero 6 yıl
Logitech Driving Force Gt yaklaşık 1,5 yıl önce çıktı fakat sanırım 6-7 aydır Türkiye distribütörü tarafından Türkiye'ye getirilmiyordu, şimdi tekrar getirmeye başlayınca bizimkilere de bi reklam yapıverin demişler hepsi bu :)
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John Voxville 6 yıl
Ben de uzun zamandır Galaxy Nexus almayı düşünüyordum. Bu inceleme olayı çok iyi olacak.
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E_Aydin35 6 yıl
Video'yu şimdi izleme imkanım oldu..
Android'in yeni sürümü olan Jelly Bean 4.1 gerçekten bahsedilenlere göre çok hızlıymış bu konuda editörlerimizin deneyimine güveniyorum.. Bu denli hızlanmış bir Android olması gerçekten çok güzel :)
Öbür tarafta MSI oyuncu laptopu da gerçekten ilginç ve o derece ileri düzey donanımlara sahip incelemesini merakla bekliyorum..
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