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Haftanın en iyi iOS oyunları -12-

8 yıl
72,5b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS platformu için hazırlanan oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın 12. bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 oyun bekliyor.

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AlicanNalbat 8 yıl
JB Olmasa Ne Yapcaktık :)
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HaypurTiryading 8 yıl
Cod Waw Zombies'de online olarak 30'a kadar gelmiştik. Oyun Pc'deki cod5'i aratmayacak derecede iyi.
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Recharged 8 yıl
Oyunlar çok iyi duruyor.Özellikle COD ilgimi çekti.
Teşekkürler bu güzel inceleme için.
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Canneswar 8 yıl
incelemeler güzel. teşekkürler :)
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ceycey11 8 yıl
kaçan sayguncularda zombi yoktu ama çok aradık bulamadık
güzel oyunlar teşekkürler
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detroit21 8 yıl
Bunu bekliyordum cok tesekkurler.
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South Korean 8 yıl
2 oyunu beğendim indirip deneyeceğim, teşekkürler.
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pudinkk 8 yıl
çok iyi oyunlar incelemeler çok güzel teşekkürler
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Chidori 8 yıl
Güzel oyunlar var. Teşekkürler.
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SiradanDusunceler 8 yıl
Şu telefon oyunları ne kadarda gelişti nereden nerelere...

Psp tarzı aletlerin pabucu dama atılacak sanırım.
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
reckless get away ve zombie smash guzel gorunuyor.tşk inceleme için
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gkocer 8 yıl
Reckless get away harika :) zombi oyunlarini pek sevmiyorum hep stress yaptiriyor. :)
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peters 8 yıl
Zombilerin günüydü heralde bugün.
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