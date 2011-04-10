Haftanın en iyi iOS oyunları -6

Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. Her biri farklı oyun türlerine hitap eden oyunlarla, puzzle, tower defense, yarış, arcade ve shooter türü oyun severlerin ilgisini çekecek olan 5

Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. Her biri farklı oyun türlerine hitap eden oyunlarla, puzzle, tower defense, yarış, arcade ve shooter türü oyun severlerin ilgisini çekecek olan 5 oyun bu videoda.

Angry Birds Rio

Angry Birds çılğınlığı yep yeni haliyle yeniden aramızda. Kızgın kuşlar, yeni maceralarında bizleri Rio'ya götürüyor. Bu defa karşımızda yumurta hırsızı domuzlar yok.Bu oyunda kafese kapatılmış olan kuşları kurtarmamız gerekiyor.

Towrcraft

Huzur içinde yaşayan orta dünya sakinleri bir anda kendilerini bir kaosun içinde bulur ve büyük savaşlar patlak verir. İşte tower defense türü oyun severlerin ilgilisini çekecek olan Towrcraft'in hikayesi bu şekilde başlıyor. Farklı düşman türleri ve birçok farklı savunma binasıyla Towrcraft beğenimizi kazandı.

Sky Combat

Arcade ve shooter oyuncuları için kaliteli grafikleri, oyun içi sesleri ve farklı kontrol yöntemleriyle Sky Combat listemizde yer alan başarılı oyunlardan biri olmaya hak kazandı

Truck Jam

Listemizde yer alan oyunlardan biri olan Truck Jam, off road türü yarış severlerin ilgilisini çekecek gibi görünüyor. Alternatif yarış türleri, farklı niteliklere sahip kamnyonlar ve kaliteli grafikleriyle Truck Jam, listemizde yer almayı başardı.

iSlash

Listemizin zirvesinde AppStore'un en popüler oyunlarından biri olan iSlash yer alıyor. Farklı şekilleri kesip doğramaya çalıştığımız oyunda şekillerin içinde yer alan ninja yıldızlarından uzak durmamız gerekiyor. İlk etaplarda kolay gibi görünse de oyun ilerledikçe işimiz daha da zorlaşıyor.