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Haftanın en iyi iOS oyunları -6-

8 yıl
53,8b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. Her biri farklı oyun türlerine hitap eden oyunlarla, puzzle, tower defense, yarış, arcade ve shooter türü oyun severlerin ilgisini çekecek olan 5

Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. Her biri farklı oyun türlerine hitap eden oyunlarla, puzzle, tower defense, yarış, arcade ve shooter türü oyun severlerin ilgisini çekecek olan 5 oyun bu videoda.

Angry Birds Rio

Angry Birds çılğınlığı yep yeni haliyle yeniden aramızda. Kızgın kuşlar, yeni maceralarında bizleri Rio'ya götürüyor. Bu defa karşımızda yumurta hırsızı domuzlar yok.Bu oyunda kafese kapatılmış olan kuşları kurtarmamız gerekiyor.

Haftanın en iyi iOS oyunları -6-
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Towrcraft

Huzur içinde yaşayan orta dünya sakinleri bir anda kendilerini bir kaosun içinde bulur ve büyük savaşlar patlak verir. İşte tower defense türü oyun severlerin ilgilisini çekecek olan Towrcraft'in hikayesi bu şekilde başlıyor. Farklı düşman türleri ve birçok farklı savunma binasıyla Towrcraft beğenimizi kazandı.

Haftanın en iyi iOS oyunları -6-
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Sky Combat

Arcade ve shooter oyuncuları için kaliteli grafikleri, oyun içi sesleri ve farklı kontrol yöntemleriyle Sky Combat listemizde yer alan başarılı oyunlardan biri olmaya hak kazandı

Haftanın en iyi iOS oyunları -6-
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Truck Jam

Listemizde yer alan oyunlardan biri olan Truck Jam, off road türü yarış severlerin ilgilisini çekecek gibi görünüyor. Alternatif yarış türleri, farklı niteliklere sahip kamnyonlar ve kaliteli grafikleriyle Truck Jam, listemizde yer almayı başardı.

Haftanın en iyi iOS oyunları -6-
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iSlash

Listemizin zirvesinde AppStore'un en popüler oyunlarından biri olan iSlash yer alıyor. Farklı şekilleri kesip doğramaya çalıştığımız oyunda şekillerin içinde yer alan ninja yıldızlarından uzak durmamız gerekiyor. İlk etaplarda kolay gibi görünse de oyun ilerledikçe işimiz daha da zorlaşıyor.

Haftanın en iyi iOS oyunları -6-
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EnoswzRobtreson 7 yıl
Hem eski oyun hem de pek diğer oyunların klasmanında bir oyun değil..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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PENDRAG0N 7 yıl
angry birds akar
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Rwenzori 8 yıl
Aynı incelemeler uygulama tanıtımları için yapılabilir mi?
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Nef'i 8 yıl
Güzel inceleme... Teşekkürler...
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DH Misafiri 8 yıl
iPhone ve iPad için ekran videosu çekebilen uygulamalar var. Karanlık oda ve dolma parmak efekti de fena değil ama daha profesyonel bir iş çıkartılabilir ki DH'a da bu yakışır.
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ambassador1103 8 yıl
Güzel inceleme olmuş teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
iPhone ve iPad için ekran videosu çekebilen uygulamalar var. Karanlık oda ve dolma parmak efekti de fena değil ama daha profesyonel bir iş çıkartılabilir ki DH'a da bu yakışır.
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Hakanonur 8 yıl
Angry birds aklımı başımdan aldı. Hanıma da o yüzden 2. bi galaxy s aldık n97 yi de 350 tl ye telefoncuya verdik gitti bihter telefonunu telefonların şahı galaxy s o da bu oyunlar sayesinde ünlü oldu android diyorum başka bişi demiyorum ios halt etmiş androidin yanında bir de 2.3.3 sürümü tadından yenmiyor androidin herkese tavsiye ederim.
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kendali 8 yıl
Rio bir haftada 10 milyon kiss indirmis deniliyor.. gercekten eglenceli oyun
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manyakurt 8 yıl
İnceleme güzel olmuş, altındaki resim ve açıklamalarda da yeni bir tat katmış. Hepsinden ziyade, bundan önceki yapılan yorumları dikkate alıp, düzenleme yapmanız bir üye olarak beni memnun etti. Teşekkürler.
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Ahmet© 8 yıl

manyakurt

İnceleme güzel olmuş, altındaki resim ve açıklamalarda da yeni bir tat katmış. Hepsinden ziyade, bundan önceki yapılan yorumları dikkate alıp, düzenleme yapmanız bir üye olarak beni memnun etti. Teşekkürler.


+1
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Batuist 8 yıl
Güzel inceleme olmuş eline sağlık.. bu şekilde tanıtım daha iyi oldu.. birde videoyu izlerken apple ip5de ipad2 deki A5 işlemciyi kullanırsa kimbilir grafikler nasıl olur diye düşündüm gerçekten harika olurdu..
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MAVİT 8 yıl
VIDEODA PROBLEM VAR!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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bilgehankalkan 8 yıl
Truck Jam oyunu güzelmiş, Angry Birds Rio ise kısa mayısa kadar beklemek gerekiyor yeni haritalar için.
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