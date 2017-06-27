Halat kullanılmayan ilk asansör test edildi

Asansörün icat edilmesinden günümüze kadar yaklaşık 160 yıldır asansörlerin çalışma prensibinde önemli bir değişiklik yapılmış değil. Özellikle çok katlı binalarda yaşayan veya çalışan kişilerin hem uzun süre asansör beklemesine hem de asansörde fazla vakit harcamasına engel olmak isteyen Alman mühendislik şirketi ThyssenKrupp, 2014 yılında halatsız bir şekilde raylara temas etmeyen trenlerde de kullanılan Maglev teknolojisine sahip yeni nesil asansör konseptini tanıtmıştı. Şirket bu asansörü ilk kez test etti.

Aslında 2016 yılında test edilmesi planlanan Multi isimli asansör bazı teknik problemler nedeniyle tahmin edilenden daha geç tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde ilk kez test edildi. Almanya'nın Rottweil kentinde bulunan özel asansör deney kulesinde gerçekleştirilen testlerde Multi’nin neler yapabildiği insanlara uygulamalı olarak gösterildi.

Alandan ve Zamandan Tasarruf

Bir halat sistemi yerine manyetik alanlardan faydalanarak ilerleyen Multi, dikey ve yatay olmak üzere adeta motor gibi hareket eden iki ray düzlemine sahip. Böylece Multi, hem klasik asansörlerde olduğu gibi yukarı ve aşağıya hem de sağa ve sola hareket edebiliyor. Ayrıca klasik halat sistemine sahip asansörler güvenli bir şekilde tek bir gerilme ile maksimum 487 metre(1600 feet) yüksekliğe çıkabilirken Multi için herhangi bir sınır söz konusu değil. Halatın yeterince gergin hale gelmesi için geniş bir alana ihtiyaç duyan klasik asansörlerin aksine Multi, sadece doğrusal motorların yerleşeceği düzlemlere ihtiyaç duyuyor. Tüm bu yenilikler binaları tasarlayan mimarların fikirlerini daha rahat bir şekilde uygulamalarına olanak sağlayabilir.

Çalışma sisteminin yanı sıra insanlara kazandıracağı zaman da Multi’yi klasik asansörlerden ayırıyor. Çok sayıda kabinden oluşan Multi’de kabinler 4 yönde ve saniyede 5 metre hızla hareket ederek, kişilerin asansör beklerken ve kullanırken kaybettiği zamanı en aza indirmeye çalışıyor.

Multi’nin geliştiricisi ThyssenKrupp şimdiden ilk müşterisini bulmuş durumda. Berlin’de yapılması planlanan East Side Tower için yüklenici şirket asansör olarak Multi’yi kullanmak istiyor. Tabi Multi asansör dünyasında farklı bir etki yaratsa da yaygın bir şekilde kullanılması için uzun yıllar beklemek zorunda kalabiliriz zira Maglev teknolojisine sahip bir asansör sisteminin binalara yerleştirilmesi klasik asansör sistemine kıyasla 5 kat daha pahalı.

Multi’nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://futurism.com/first-ever-cable-free-elevator-can-move-horizontally-and-vertically/