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Halat kullanılmayan ilk asansör test edildi

Alman mühendislik şirketi ThyssenKrupp’ın 2014 yılında temellerini attığı halat sistemine sahip olamayan ilk asansör Multi, bina tasarımlarını değiştirebilir.
1 yıl
9,6b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Asansörün icat edilmesinden günümüze kadar yaklaşık 160 yıldır asansörlerin çalışma prensibinde önemli bir değişiklik yapılmış değil. Özellikle çok katlı binalarda yaşayan veya çalışan kişilerin hem uzun süre asansör beklemesine hem de asansörde fazla vakit harcamasına engel olmak isteyen Alman mühendislik şirketi ThyssenKrupp, 2014 yılında halatsız bir şekilde raylara temas etmeyen trenlerde de kullanılan Maglev teknolojisine sahip yeni nesil asansör konseptini tanıtmıştı. Şirket bu asansörü ilk kez test etti.

 

Aslında 2016 yılında test edilmesi planlanan Multi isimli asansör bazı teknik problemler nedeniyle tahmin edilenden daha geç tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde ilk kez test edildi. Almanya'nın Rottweil kentinde bulunan özel asansör deney kulesinde gerçekleştirilen testlerde Multi’nin neler yapabildiği insanlara uygulamalı olarak gösterildi.

Alandan ve Zamandan Tasarruf 

Bir halat sistemi yerine manyetik alanlardan faydalanarak ilerleyen Multi, dikey ve yatay olmak üzere adeta motor gibi hareket eden iki ray düzlemine sahip. Böylece Multi, hem klasik asansörlerde olduğu gibi yukarı ve aşağıya hem de sağa ve sola hareket edebiliyor. Ayrıca klasik halat sistemine sahip asansörler güvenli bir şekilde tek bir gerilme ile maksimum 487 metre(1600 feet) yüksekliğe çıkabilirken Multi için herhangi bir sınır söz konusu değil. Halatın yeterince gergin hale gelmesi için geniş bir alana ihtiyaç duyan klasik asansörlerin aksine Multi, sadece doğrusal motorların yerleşeceği düzlemlere ihtiyaç duyuyor. Tüm bu yenilikler binaları tasarlayan mimarların fikirlerini daha rahat bir şekilde uygulamalarına olanak sağlayabilir.

Çalışma sisteminin yanı sıra insanlara kazandıracağı zaman da Multi’yi klasik asansörlerden ayırıyor. Çok sayıda kabinden oluşan Multi’de kabinler 4 yönde ve saniyede 5 metre hızla hareket ederek, kişilerin asansör beklerken ve kullanırken kaybettiği zamanı en aza indirmeye çalışıyor.

Multi’nin geliştiricisi ThyssenKrupp şimdiden ilk müşterisini bulmuş durumda. Berlin’de yapılması planlanan East Side Tower için yüklenici şirket asansör olarak Multi’yi kullanmak istiyor. Tabi Multi asansör dünyasında farklı bir etki yaratsa da yaygın bir şekilde kullanılması için uzun yıllar beklemek zorunda kalabiliriz zira Maglev teknolojisine sahip bir asansör sisteminin binalara yerleştirilmesi klasik asansör sistemine kıyasla 5 kat daha pahalı.

Multi’nin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:


https://futurism.com/first-ever-cable-free-elevator-can-move-horizontally-and-vertically/ Yorum Yaz
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kıymetli_vatandaş 1 yıl en beğenilen interwap
interwap
Elektrik gitti, ne olacak?

Yedek jeneratör devreye girip kısa süreli En yakın kapıda seni indirecek hop elektrik gitti kaldık burada durumları yaşanmıyor yaşanmayacak. Halatlı sistemlerde de geçerli bu.
interwapElektrik gitti, ne olacak?Yedek jeneratör devreye girip kısa süreli En yakın kapıda seni indirecek hop elektrik gitti ka...
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kaazto28 1 yıl
Aklıma harry potter daki sihir bakanlığında olan asansör sistemi geldi. :)
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nForcer 1 yıl
Hep düşünmüşümdür, "Neden asansörleri böyle yapmıyorlar?" diye. Çünkü asansör fobisi olan insanların en büyük kaygısı, içeride kalmış durumdayken halatın kopmasından dolayı hızla yere çakılmak ve bu yüzden bir daha dışarı çıkamayacağını düşünmektir. Bu yeni teknoloji yaygınlaştığında asansör fobisi olan insanların asansöre güvenle binebilmelerinin sağlanacak olmasının hayali bile çok güzel.

Bu konuda en çok merak ettiğim şey ise; bu tip halatsız asansörleri deprem anında kullanmanın güvenli olup olmayacağı. Malum, günümüzdeki asansörler deprem söz konusu olduğunda halatlı yapılarından dolayı çok tehlikeliler.
Hep düşünmüşümdür, "Neden asansörleri böyle yapmıyorlar?" diye. Çünkü asansör fobisi olan insanların en büyük kaygısı, içeride kalmış durumdayken halatın kopma...
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Ardaceyhan 1 yıl
hahahahah gercekten oyle D:
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Tensi 1 yıl
"Alman mühendislik şirketi ThyssenKrupp’ın 2014 yılında temellerini attığı halat sistemine sahip olamayan ilk asansör Multi, bina tasarımlarını değiştirebilir."
Amma guldum gece gece, imla hatasi oyle bir denk gelmis ki sanki istemiste vermemisler gibi olmus. Yazik ama ThyssenKrupp'a . :D :P
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tuago 1 yıl
Fazla karışık, fazla pahalı. Mevcut sistemlerden önemli bir farklılık ve fayda sunmuyor. Daha çok bir tür reklam çalışması gibi görünüyor.
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heyysanadiyom 1 yıl
yapmışlar , yapmışlar ........... Biz ne yaptık? Yattıkta yattık ....
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serafon 1 yıl
Sistem güzel ama maliyeti 5 değil en az 40-50 kattır en azından bizim asansörlere göre ve işçiliği çok daha fazla. Dolayısıyla yaygınlaşması çook uzun zaman alır.Biz de daha normal asansörü yapan adamların doğru düzgün bir eğitimi ya da sertifikası yok. Önüne gelen herşeyi yapabiliyor.
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Ardaceyhan 1 yıl
adamlar yapmış gerçekten
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savasserter 1 yıl
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz asansörler gerçek olmuş, güzel gelişme. Yarın bunların içine koltuk koyup ufak çaplı şehir içi ulaşım için olanlarını da yaparlarsa hiç şaşırmam. Ne de olsa maglev!
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BRL-1- 1 yıl
Jetgiller çizgi filmindeki gibi :)
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LeonEyes 1 yıl
güzel sistem.
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kadirirdem 1 yıl
Güzel olur,insanlara getirisi de yüksek hem ??
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arel.gr 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Güzel olur,insanlara getirisi de yüksek hem ??

bak @kadirirdem forumdashi nasil isyan ettirmishsin, yeter artik !
ne protesto cekmis adam
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