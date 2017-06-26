Takata iflas koruması başvurusu yaptı

Geçirdiği soruşturmalar ve mahkum edildiği tazminat cezaları nedeniyle oldukça fazla sıkıntılar yaşayan Japon hava yastığı üreticisi Takata Corporation, iflas koruması başvurusunda bulundu.

Otomotiv parça üreticisi, Tokyo Bölge Mahkemesi’ne 11’inci madde kapsamındaki iflas korumasını Japonya ve ABD’deki faaliyetleri için yaparken, şirketin varlıkları Amerika'lı Key Safety Systems şirketine devredilebilir. Her iki şirketten de yapılan açıklamaya göre KSS, Takata'nın varlıkları için 1,59 milyar dolar ödeyecek.

Ürettiği hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde en az 17 ölüm vakasına, pek çok yaralanmaya ve otomotiv üreticilerinin on milyonlarca aracı geri çağırmasına neden olan şirket, son olarak ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından 1 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.

Japon analistlere göre, şirketin 15 milyar dolar civarında ödemesi gereken bir borç yer alırken, devir işleminin gerçekleşmesi halinde ödenmesi gereken, geçmişten kalan ceza ve tazminatları hangi şirketin üstleneceği henüz netlik kazanmış değil.