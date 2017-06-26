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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Takata iflas koruması başvurusu yaptı

Japon otomotiv parça üreticisi Takata, ürettiği hava yastıklarındaki hatalar ve ölümlere yol açmaktan dolayı pek çok cezaya çarptırıldı. Cezaları karşılamayan şirket iflas koruması istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçirdiği soruşturmalar ve mahkum edildiği tazminat cezaları nedeniyle oldukça fazla sıkıntılar yaşayan Japon hava yastığı üreticisi Takata Corporation, iflas koruması başvurusunda bulundu.
Otomotiv parça üreticisi, Tokyo Bölge Mahkemesi’ne 11’inci madde kapsamındaki iflas korumasını Japonya ve ABD’deki faaliyetleri için yaparken, şirketin varlıkları Amerika'lı Key Safety Systems şirketine devredilebilir. Her iki şirketten de yapılan açıklamaya göre KSS, Takata'nın varlıkları için 1,59 milyar dolar ödeyecek.
Ürettiği hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde en az 17 ölüm vakasına, pek çok yaralanmaya ve otomotiv üreticilerinin on milyonlarca aracı geri çağırmasına neden olan şirket, son olarak ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından 1 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı.
Japon analistlere göre, şirketin 15 milyar dolar civarında ödemesi gereken bir borç yer alırken, devir işleminin gerçekleşmesi halinde ödenmesi gereken, geçmişten kalan ceza ve tazminatları hangi şirketin üstleneceği henüz netlik kazanmış değil.

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ufuk172 2 yıl
İşlem basit, satıştan gelen parayı "buyurun, şirketi bilem sattık, elimizde bu kadar para var, ama durun, önce çalışanlarımızın tazminatlarini odeyelim, 20milyon dolar pazarlama müdürüne, 10milyon dolar üretim müdürüne, 8 milyon dolar Ar-ge müdürüne......Aaaa para kalmadı, tüh..." Canımız sağolsun. Olsa dükkan sizin...''
Aynı anda LinkedIn de KSS "hava yastığı sektöründe deneyimli personel ''ilanları. Bir ay sonra kapitalist sistem yoluna devam eder. Ölmüş olanlar Hakkın rahmetine, geride kalanlar da adalete kavuşmuş olur böylece.
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