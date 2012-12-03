Hardkernel, Exynos 4412 işlemcili yeni geliştirici kartlarını duyurdu





Bir eğitim projesi iken bir anda popüler bir geliştirici kartına dönüşen dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanlı Raspberry Pi, pek çok yeni fikre de öncülük etti. Genelde açık kaynak işletim sistemleri ile uyumlu farklı geliştirici kartları piyasada kendisine pay arıyor.





Güney Koreli elektronik üreticisi Hardkernel, Samsung'un Exynos platformuna yer verdiği ODROID adlı geliştirici kartlarını resmi olarak tanıttı.





Firma Temmuz ayında ilk ODROID-X geliştirici kartını duyurmuştu. İlk etapta tek model olarak belirlenen ve Exynos işlemci kullanan ODROID, şimdi bir seri olarak karşımızda.





ODROID-U adlı versiyonda 1.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos 4412 yongaseti yer alıyor. 1GB RAM, microSD yuvası, micro-HDMI portu, USB 2.0 girişi, 48mm x 52mm boyutlar, alüminyum soğutucu gibi özellikler bulunuyor. Bu kart 69$ fiyat etiketiyle 16 Ocak'ta satışa sunulacak.





ODROID-U2 kartı ise farklı olarak Galaxy Note II modelinde de kullanılan 1.7GHz saat hızına sahip Exynos 4412 Prime yongaseti ile geliyor. Diğer bir fark ise 2GB RAM seviyesi. Ürün 21 Aralık'ta 89$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.





ODROID-X2 ise Exynos 4412 Prime ve 2GB RAM'e ek olarak daha büyük boyutlar, altı USB 2.0 girişi ve tam boy SD kart yuvası şeklinde özellikler barındırıyor. 135$ fiyat etiketine sahip olan model 10 Aralık'ta satışa sunulacak.





ODROID kartları gerek Android tarafında gerekse uyumlu diğer açık kaynak işletim sistemleri tarafında, geliştiricilerin Exynos uyumlu uygulamalar hazırlamasına katkıda bulunacak.

http://www.androidauthority.com/hardkernel-odroid-developer-boards-135845/