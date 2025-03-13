Ayaneo Pocket Micro Classic uzun bir aradan sonra piyasaya çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Ayaneo markasının geçen yılın ortalarına doğru tanıttığı retro oyun konsolu uzun bir aranın ardından piyasaya çıkıyor. Piyasadaki retro konsollara oldukça güçlü bir rakip olacak Ayaneo Pocket Micro Classic yüksek bir fiyatla geliyor.

Ayaneo Pocket Micro Classic özellikleri ve fiyatı

Ayaneo Pocket Micro Classic konsolu 3.5 inçlik ekranında 960x940 piksel çözünürlük sunuyor. Ön yüzde iki kontrol adası ve üst kenarda da tetik tuşları yer alıyor. X eksenli lineer titreşim motoru ile tecrübeyi yoğunlaştıran cihazda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 bağlantıları bulunuyor.

AYANEO Pocket Micro retro oyun sevenlere geliyor 9 ay önce eklendi

USB Tip-C ile şarj olan cihazda USB Tip-A ile de çevre birimleri bağlanabiliyor. Helio G99 yonga seti ile oldukça iyi bir performans elde ediliyor. Bu denli güçlü donanımda pek çok retro konsol sisteminin sunulması bekleniyor. Ayaneo Pocket Micro Classic 6GB/128GB baz versiyonu 179$’dan başlıyor.



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