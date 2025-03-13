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    A101 marketler Lenovo Legion oyuncu monitörü satıyor

    13 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Lenovo Legion oyuncu monitörü, Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon ve Galaxy Tab Active 2 tablet modeli yer alıyor.  
    13 Mart A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra kataloğunda bu hafta akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, oyuncu monitörlerinden tabletlere, kablosuz kulaklıklara ve çocuk akıllı saatlere kadar pek çok ürün bulmak mümkün. 

    13 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    13 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Lenovo Legion oyuncu monitörü yer alıyor. 27 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan monitörde 2 adet 3W hoparlör, 2 adet HDMI 2.0, 4 adet USB 3.2 girişi gibi özellikler mevcut. Fiyatı 6599TL. 

    Diğer taraftan 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklere sahip Samsung Galaxy S24 FE modeli  26999TL ile önceki satışa göre oldukça düşmüş. 

    Son olarak 8 yıl önce piyasaya çıkan 8 inçlik HD ekran, Exynos 7870 yonga seti, 3GB RAM, 16GB depolama, 4450mAh batarya, askeri seviyede dayanıklılık gibi özelliklere sahip Galaxy Tab Active 2 tablet modeli de 5599TL. 
     

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    ev elektriği kaç kw dizel arabada buji olur mu ösym başka şehirde sınava girmek 1 milyar tl ne kadar yer kaplar aöf kayıt yenilenmezse ne olur

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