Harry Potter'ın dijital kitap sitesi dolandırıcıların hedefinde

Bir tren yolculuğu sırasında kaleme almaya başladığı Harry Potter serisiyle 12 yıldır kitap, oyun ve sinema dünyasında büyük fırtınalar kopmasına neden olan yazar J.K.Rowling kısa süre önce kitaplarının tüm dijital yayın haklarını aldığını ve Pottermore adındaki sitesinden Ekim ayından itibaren özel içeriklerle satışına başlayacağını duyurmuştu.





Hayranlarına bir de sürpriz yapan Rowling bugün itibariyle sona eren Magical Quill adlı küçük yarışmalarla yaklaşık bir milyon kişiye siteye erken erişim davetiyesi hediye etti. Davetiye alamayanlar ise sitenin içeriğini Ekim ayına kadar göremeyecek. Ancak bir süredir siteye sahte hesaplarla girme teşebbüsleri olağanüstü artış gösterdi.





Güvenlik uzmanı Chris Boyd yaptığı araştırmalarda eBay üzerinden 60£ karşılığında sitenin henüz açılmayan içeriğine erişim sağlayacağını iddia eden sahte davetiyelerin satılmaya başladığını farkettti. Üstelik iyi bir satış yapan dolandırıcılar satın alan kişinin kişisel bilgilerini de ele geçiriyordu. Bunun yanında gerçek hesaplar da bir şekilde elde edilerek sitede satılmaya başlandı.





Boyd Potter hayranlarına sahte davetiyelere dikkat etmeleri konusunda uyarılar yaparken Google arama motorunda Pottermore arama sonuçlarının arasında dolandırıcılık sitelerine linklerin görülmeye başladığının da altını çiziyor.