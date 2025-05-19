Xiaomi Xring 01 yongası Snapdragon 8 Elite performansını yakalamaya çalışacak

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır yonga tasarımına önemli yatırımlar yapan Xiaomi, ilk işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Xring 01 adıyla tanıtılacak olan yeni yonga seti Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile kıyasıya bir rekabete girecek.

Xiaomi Xring 01 ne kadar güçlü?

Xiaomi yeni yonga setini ilk kez Xiaomi 15s Pro amiral gemisinde kullanacak. Android 15 işletim sistemi ve 16GB RAM barındırdığı bilinen telefon yavaş yavaş benchmark testlerine de girmeye başladı.

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Sızdırılan testlere göre Xiaomi Xring 01 yonga seti 4 kümeli bir çekirdek dizilimi ile karşımıza çıkacak. 2 adet yüksek performans çekirdeği 3.9GHz hızında, 4 adet performans çekirdeği 3.4GHz hızında, 2 adet verimlilik çekirdeği 1.89GHz hızında ve 2 adet ek verimlilik çekirdeği de 1.8GHz hızında çalışıyor. Grafik tarafında Mali-G925 birimi yer alıyor.

Testlerde yonga setinin tek çekirdekte 2413, çok çekirdekte ise 8068 puan aldığını gösteriyor. Snapdragon 8 Elite ise tek çekirdekte 3000 puan üzerinde, çok çekirdekte ise 10 bin puan civarında alıyor. Henüz prototip olduğu bilindiği için Xring 01 optimizasyonlarla Snapdragon 8 Elite yonga seti ile arasındaki farkı azaltacaktır.



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