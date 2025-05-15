89 milyon Steam hesabı hacklendi mi? Resmi açıklama geldi

Valve: Steam sistemlerinde bir ihlal gerçeklemedi
Steam, sızan bilgilerin yalnızca 15 dakika geçerli olan tek seferlik kodları ve gönderildikleri telefon numaralarını içeren eski kısa mesajlardan oluştuğunu söylüyor. Şirket, sızan verilerin telefon numaralarıyla ilişkilendirilen Steam hesaplarını, parola bilgilerini, ödeme bilgilerini veya diğer kişisel verileri içermediğini belirtti.
Steam, eski kısa mesajların Steam hesabının güvenliğini ihlal etmek için kullanılamayacağını ekledi. Steam e-postasını veya parolasını SMS yoluyla değiştirmek için bir kod kullanıldığında, kullanıcılara e-posta ve/veya Steam güvenli mesajları aracılığıyla bir onay mesaj gönderildiği de belirtildi.
Steam: Şifrenizi değiştirmenize gerek yok
Steam, kullanıcıların parolalarını veya telefon numaralarını değiştirmelerine gerek olmadığını söylüyor. Steam hesap güvenliğini bu adresten düzenli olarak kontrol etmekte ve Steam mobil kimlik doğrulayıcı kullanmakta fayda var.
Hesaplar 5000 dolara satışa çıkarılmış
Steam'in açıklamasından önce, hesapların 5000 dolara Telegram üzerinden satışa çıkarıldığı ve ele geçirilen veriler arasında Twilio üzerinden yönlendirilen gerçek zamanlı 2FA SMS kayıtlarının da olduğu iddia edilmişti. Twilio, böyle bir ihlal olmadığını söylerken, Valve, kimlik doğrulama için Twilio'yu kullanmadıklarını açıkladı.
Valve, sızıntının kaynağı veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kayıtlarının darkweb'e nasıl düştüğüne ilişkin bir açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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