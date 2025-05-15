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    89 milyon Steam hesabı hacklendi mi? Resmi açıklama geldi

    89 milyondan fazla Steam hesabının hacklendiği iddiasına resmi yanıt geldi. Valve, Steam sistemlerinde bir ihlal gerçekleşmediğine dikkat çeken açıklamada bulundu.

    steam hack 89 milyon hesap resmi açıklama Tam Boyutta Gör
    89 milyondan fazla Steam kullanıcı kaydı, telefon numarası ve tek seferlik erişim kodunu içeren veritabanının dark webde satışa sunulduğu iddia edilmişti. Valve, milyonlarca Steam hesabının hacklendiği iddiasıyla ilgili son sızıntıların ve söylentilerin asılsız olduğunu doğruladı. Şirket, sızıntının bir örneğini incelediğini ve kullanıcı hesaplarının güvenli ve etkilenmemiş olduğunu açıkladı.

    Valve: Steam sistemlerinde bir ihlal gerçeklemedi

    Steam, sızan bilgilerin yalnızca 15 dakika geçerli olan tek seferlik kodları ve gönderildikleri telefon numaralarını içeren eski kısa mesajlardan oluştuğunu söylüyor. Şirket, sızan verilerin telefon numaralarıyla ilişkilendirilen Steam hesaplarını, parola bilgilerini, ödeme bilgilerini veya diğer kişisel verileri içermediğini belirtti.

    Steam, eski kısa mesajların Steam hesabının güvenliğini ihlal etmek için kullanılamayacağını ekledi. Steam e-postasını veya parolasını SMS yoluyla değiştirmek için bir kod kullanıldığında, kullanıcılara e-posta ve/veya Steam güvenli mesajları aracılığıyla bir onay mesaj gönderildiği de belirtildi.

    Steam: Şifrenizi değiştirmenize gerek yok

    Steam, kullanıcıların parolalarını veya telefon numaralarını değiştirmelerine gerek olmadığını söylüyor. Steam hesap güvenliğini bu adresten düzenli olarak kontrol etmekte ve Steam mobil kimlik doğrulayıcı kullanmakta fayda var.

    Hesaplar 5000 dolara satışa çıkarılmış

    Steam'in açıklamasından önce, hesapların 5000 dolara Telegram üzerinden satışa çıkarıldığı ve ele geçirilen veriler arasında Twilio üzerinden yönlendirilen gerçek zamanlı 2FA SMS kayıtlarının da olduğu iddia edilmişti. Twilio, böyle bir ihlal olmadığını söylerken, Valve, kimlik doğrulama için Twilio'yu kullanmadıklarını açıkladı.

    Valve, sızıntının kaynağı veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kayıtlarının darkweb'e nasıl düştüğüne ilişkin bir açıklama yapmadı.

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    goro1982 34 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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