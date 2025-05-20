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    Anlık Bildirim

    Adidas, Türkiye’deki müşterilerin verilerinin çalındığını açıkladı

    Adidas kullanıcılarına gönderdiği mail ile veri sızıntısı yaşandığını doğruladı. Müşterilerin isim, telefon numarası, doğum tarihi gibi bilgileri sızdırıldı.        

    Adidas Türkiye’deki müşterilerin verilerinin çalındığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Spor giyim devi Adidas, Türkiye’deki bazı müşterilerin kişisel verilerinin sızdığını açıkladı. Adidas, müşterilerine e-posta göndererek veri sızıntısından dolayı özür diledi.

    Hangi veriler sızdırıldı?

    Şirketten dün akşam saatlerinde müşterilere gönderilen e-postaya göre Adidas müşteri hizmetleriyle iletişime geçen kullanıcıların kişisel verileri hackerlar tarafından ele geçirildi. Sızdırılan veriler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgiler yer alıyor. Kredi kartı bilgileri gibi finansal veriler ve kullanıcı şifrelerinde sızıntı yaşanmadı.

    Adidas ayrıca tüm müşterileri potansiyel dolandırıcılığa karşı uyardı. Veri sızıntısından kaynaklı olarak şüpheli mesajlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Bir hatırlatma olarak adidas’ın hiçbir zaman kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri veya şifrenizi vermeniz için sizinle doğrudan iletişime geçmeyeceği vurgulandı. Veri sızıntısı hakkında sorularınız için support-tr@onlineshopping.adidas.com.tr veya 0850 822 38 98 numarası üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

    Adidas’tan Yapılan Açıklama Şu Şekilde

    Değerli müşterimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

    Ne oldu?

    Adidas yakın zamanda adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

    Hangi bilgiler etkilenmiştir?

    Söz konusu veriler, müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.

    Biz ne yapıyoruz?
    Verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Bu ifşadan haberdar olduktan sonra Adidas, olayı araştırmak ve kontrol altına almak için proaktif ve acil adımlar atmıştır. Bu adımlara, ek güvenlik önlemlerinin uygulanması ve müşteri hizmetleri hesapları için parolaların sıfırlanması da dahildir.

    Sizin için olası sonuçlar
    Şu anda bu olay sonucunda müşterilerimiz bünyesinde meydana gelen herhangi bir zarar tespit edilememiştir. Ayrıca atmanı gereken acil bir adım bulunmamaktadır. Yine de lütfen dikkatli olunuz ve şüpheli mesajlara dikkat ediniz. Bir hatırlatma olarak, Adidas hiçbir zaman kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi finansal bilgilerinizi veya şifrelerinizi vermenizi istemek için sizinle doğrudan iletişime geçmeyecektir.

    Kimlerle iletişime geçebilirsiniz

    Sorularınız varsa lütfen support-tr@onlineshop.adidas.com.tr adresinden veya 0850 822 38 98 numarası üzerinden müşteri hizmetleri ekibimizle iletişime geçiniz.

    Bunun sizin için endişe verici bir durum olabileceğinin farkındayız ve bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlık için özür dileriz.

    adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
     

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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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