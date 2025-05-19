Nintendo Switch 2 için birinci taraf oyunlar kod kartı ile gelmeyecek

Nintendo oyunları kartuşlara sığacak
Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre Nintendo Switch 2 konsolu için geliştirilecek birinci taraf oyunlar sadece kartuş ile satılacak. Yani Pokemon, Mario, Zelda, Kirby gibi Nintendo Switch 2 oyunlarının kod kartı olmayacak. Oyuncular her zaman olduğu gibi kartuş taşımaya devam edecek.
Nintendo’nun neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Kod kartları oyunu indirmenizi sağlarken aynı kartuş gibi arkadaşınıza ödünç vermenizi da sağlıyor. Ayrıca eShop olmayan bölgelerde de oyun indirilebiliyor.
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.