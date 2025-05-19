Nintendo Switch 2 için birinci taraf oyunlar kod kartı ile gelmeyecek

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch 2 konsolunun piyasaya çıkmasına az bir süre kala oyunların sunumu konusundaki karmaşa devam ediyor. Pek çok oyun geliştirici 64GB oyun kartuşlarının kapasitesi yeterli olmadığı için kod kartlarına ağırlık verecek. Nintendo ise farklı düşünüyor.

Nintendo oyunları kartuşlara sığacak

Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre Nintendo Switch 2 konsolu için geliştirilecek birinci taraf oyunlar sadece kartuş ile satılacak. Yani Pokemon, Mario, Zelda, Kirby gibi Nintendo Switch 2 oyunlarının kod kartı olmayacak. Oyuncular her zaman olduğu gibi kartuş taşımaya devam edecek.

Nintendo Switch 2 oyunları nasıl satılacak? 6 gün önce eklendi

Nintendo’nun neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Kod kartları oyunu indirmenizi sağlarken aynı kartuş gibi arkadaşınıza ödünç vermenizi da sağlıyor. Ayrıca eShop olmayan bölgelerde de oyun indirilebiliyor.



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Nintendo Switch 2 kartuş karmaşası devam ediyor