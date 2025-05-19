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    Nintendo Switch 2 için birinci taraf oyunlar kod kartı ile gelmeyecek

    Nintendo Switch 2 konsolu için geliştirilen oyunlar stüdyoya göre kod kartı ya da fiziksel kartuş şeklinde mağazalarda bulunabilecek. Her halükârda ise dijital olarak satın alınabilecek.  

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch 2 konsolunun piyasaya çıkmasına az bir süre kala oyunların sunumu konusundaki karmaşa devam ediyor. Pek çok oyun geliştirici 64GB oyun kartuşlarının kapasitesi yeterli olmadığı için kod kartlarına ağırlık verecek. Nintendo ise farklı düşünüyor. 

    Nintendo oyunları kartuşlara sığacak

    Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre Nintendo Switch 2 konsolu için geliştirilecek birinci taraf oyunlar sadece kartuş ile satılacak. Yani Pokemon, Mario, Zelda, Kirby gibi Nintendo Switch 2 oyunlarının kod kartı olmayacak. Oyuncular her zaman olduğu gibi kartuş taşımaya devam edecek. 

    Nintendo’nun neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Kod kartları oyunu indirmenizi sağlarken aynı kartuş gibi arkadaşınıza ödünç vermenizi da sağlıyor. Ayrıca eShop olmayan bölgelerde de oyun indirilebiliyor.
     

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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