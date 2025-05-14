Google, Android'e gelecek yeni güvenlik ve gizlilik özelliklerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Google, Google I/O’dan önce Android Show etkinliğinde yeni güvenlik ve gizlilik özelliklerini tanıttı. Yeni özellikler arasında; aramalar, ekran paylaşımı, mesajlar, cihaz erişimi ve sistem düzeyinde izinler için yeni korumalar yer alıyor. Google, bu özelliklerle kullanıcıları dolandırıcılık aktivitelerinden korumayı, cihazın çalınması veya ele geçirilmesi durumunda bilgilerini güvende tutmayı ve çeşitli saldırılar için cihaz düzeyinde güvenliği artırmayı amaçlıyor.

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Telefon dolandırıcılıklarına karşı daha akıllı koruma

Tam Boyutta Gör Telefon dolandırıcıları genellikle kullanıcılardan güvenli olmayan linklere dokunma veya bilinmeyen uygulamaları indirme gibi şeyleri yapmalarını istiyor. Google, kullanıcıları korumak için bazı eylemleri engelliyor ve kullanıcıları kişi listelerinde olmayan biriyle görüşme yaparken olası dolandırıcılık konusunda uyarıyor.

Android 16 ile birlikte engellenen eylemler arasında; web tarayıcıdan, mesajlaşma uygulamasından veya Google tarafından doğrulanmamış başka bir kaynaktan ilk kez uygulama indirme ve uygulamaya erişilebilirlik izni verme yer alıyor. Arama sırasında cihazı zararlı uygulamalara karşı tarayan Google Play Protect’in devre dışı bırakılması da engellenecek. Kullanıcılara arama sona erdikten sonra ekran paylaşımını durdurmalarını hatırlatarak ekran paylaşımı koruması da ekliyor.

Google, ekran paylaşımı yoluyla dolandırıcılığı önlemek için belirli bankalarla yeni bir uyarı ekranını test ediyor. Android 11 ve daha yeni bir sürümü çalıştıran cihaz kullanıcıları, bilinmeyen bir numarayla ekran paylaşımı yaparken ortak bankanın uygulamasını açtığında cihaz ekran paylaşımını hızla sonlandırmak için bir düğmenin yer aldığı uyarı ekranı gösterecek. Google, bankacılık uygulamaları için arama içi koruma özelliğini İngiltere’de belli bankalarla test ediyor.

Google Mesajlar’da daha akıllı dolandırıcılık tespiti ve kişi doğrulama

Google Mesajlar, dolandırıcılığı karşı daha iyi koruma sağlayacak. Google Mesajlar, cihaz içi yapay zekayı kullanarak kullanıcıları konuşmaya göre olası dolandırıcılık konusunda uyaracak. Google, artık daha fazla dolandırıcılık türününün tespit edilebileceğini de ekledi. Ek olarak, Google Kişiler uygulamasına doğrulama anahtarları eklendi. Bu, kullanıcıların gerçekten tanıdıkları kişiyle mi mesajlaşıp mesajlaşmadıklarını anlamalarına yardımcı olacak. Kullanıcılar, QR kod taraması veya numara eşleştirmeyle kişiyi onaylayacak.

Google, bir saldırganın SIM Swapping (SIM kartı değiştirme) saldırısı yoluyla telefon numarasını kontrol etmeye başlaması ve kullanıcıya yeni bir cihaz üzerinden mesaj göndermesi durumunda Google Kişiler uygulamasının doğrulama durumunu doğrulanmamış olarak göstereceğini söyledi. Bu özellik, Android 10 ve daha yeni sürümü çalıştıran cihazlara bu yazın ilerleyen zamanlarında sunulacak.

Kapsamlı hırsızlık koruması artık daha da güçlü

Tam Boyutta Gör Google, bu yılın başlarında Pixel ve Samsung cihazlara Kimlik Kontrolü korumasını sundu. Bu özellik, cihaz PIN’i veya biyometrik bilgileri değiştirmek, hırsızlık korumasını devre dışı bırakmak, eklenen kişi güvenilir konumlardan birinde olmadığında parolalara erişmek gibi kritik ayarları değiştirmek için biyometrik kimlik doğrulamasının kullanmasını gerektiriyor. Google, Android 16 ile birlikte bu özelliği diğer cihaz üreticilerine de sunmayı planlıyor.

Google, bu yılın ilerleyen dönemlerinde fabrika ayarlarına sıfırlama için daha iyi koruma ekleyerek, önceki kilit deseni/PIN veya Google hesap kimlik bilgilerinin yetkilendirilmesi olmadan cihazda sıfırlanan her türlü işlevi kısıtlayacak. Ayrıca birinin kullanıcının cihazını uzaktan kilitlemesini önlemek için yetkisiz erişimi önlemek amacıyla bir güvenlik sorusu da sunacak.

Cihazımı Bul "Find Hub" oldu

Android'in Cihazımı Bul uygulaması, kullanıcıların cihazlarını ve nesneleri kolayca bulmalarını sağlıyor. Cihazımı Bul artık daha fazla cihaz ve Bluetooth etiketi desteğiyle Find Hub olarak adlandırılıyor. Uydu bağlantısı olan cihazlar ve taşıyıcılar için Find Hub, mobil ağ kullanılamadığında bile kullanıcıların bağlantıda kalmasına yardımcı olacak. iOS’e benzer şekilde, Android de kullanıcıların kaybolan bavullarını bulmalarına yardımcı olmak için Bluetooth etiketinin konumunu havayoluyla kolayca paylaşmalarına imkan verecek.

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Google, Android'e gelecek yeni güvenlik özelliklerini tanıttı