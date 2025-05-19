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    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 7500 ekran kartı ortaya çıktı

    AMD Radeon RX 7500 ekran kartı hiç bir zaman gün yüzü göremedi ancak yıllar önce şirket içerisinde hazırlanmış olan mühendislik prototipi ortaya çıktı.          

    AMD Radeon RX 7500 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Radeon RX 7000 serisinde tüketiciyi hayal kırıklığına uğratan en önemli karar alt seviye modellerin gelmemesi olmuştu. Pek çok iddia olmasına rağmen Radeon RX 7600 sonrasında herhangi bir alt seviye kart piyasaya çıkmadı. 

    AMD Radeon RX 7500 karşınızda

    Bu dönemde oyun severler Radeon RX 7300 ve Radeon RX 7400 beklentisi içerisine girse de maliyet kaygılarından dolayı AMD doğrudan Radeon RX 9000 serisine geçiş yaptı. Bu hafta Radeon RX 7500 ekran kartına dair bir paylaşım aslında firmanın geniş bir yelpaze hazırladığını ortaya koydu. 

    Bazı bileşenleri kapatılarak paylaşılan AMD Radeon RX 7500 ekran kartında 1536 akış işlemcisi olan NAVI 33 XE grafik birimi ve 96-bit bellek veri yolu yer alıyor. 6GB GDDR6 bellek ile Radeon RX 7600 8GB modelinin altına yerleşiyor. 

    Kaynaklar AMD’nin 100$-200$ aralığında 4GB ya da 6GB bellek kapasiteli ekran kartlarına şans tanımadığını, maliyet kaygıları nedeniyle 300$ bandında 8GB ekran kartlarına yöneldiğini belirtiyor. Nvidia da aynı taktiği izlediği için giriş seviyesi ekran kartı segmentinin bizzat üreticiler tarafından devre dışı bırakıldığı ifade edliyor. 

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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