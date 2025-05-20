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    Türkiye'nin Genç Beyinleri Ankara'da! | GençTek Zirvesi 2025 Özel Röportajları

    Türkiye'nin geleceğini inşa eden genç mucitler Ankara'da buluştu! GençTek Zirvesi'nde dronlardan yapay zekaya, robotlardan oyun teknolojilerine kadar gençlerin ürettiği harikalar buluştu

    GençTek Zirvesi 2025, Türkiye'nin dört bir yanından genç mucitleri 8-9 Mayıs tarihlerinde Ankara'da buluşturdu! Eskişehir'den yapay zeka destekli dronlar, Batman'dan down sendromlu karakterli oyunlar, Bursa'dan coğrafi bilgi sistemleri ve daha nicesi...

    Teknoloji ve inovasyonun genç liderleri, kendi tasarladıkları 3D yazıcılardan siber güvenlik çözümlerine, e-ticaret projelerinden elektrikli araçlara kadar tüm projelerini sergilediler. Projelerin ardındaki ilham verici hikâyeleri dinleyin: Öğrenciler aylarca uykusuz geceler geçirerek, sanayide çalışarak ve hayallerinin peşinden koşarak bu projeleri hayata geçirdiler.

    GençTek, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, bilişim teknolojileri alanında çalışma gerçekleştirmek isteyen, çalışmalar yürüten ya da mevcut çalışmalarının etkisini arttırmak isteyen öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin desteklendiği, birbirleriyle ve paydaşlarla iletişim ve iş birliğinin sağlandığı akran öğrenme modeline dayanan bir Genç Bilişim Ekosistemi.

    GençTek Zirvesi, gençlerin teknolojiyle ne kadar iç içe olduklarını ve doğru imkânlar sunulduğunda neler başarabileceklerini gösterdi. Yapay zeka çağında, geleceğin teknoloji liderlerinin bu etkileyici çalışmalarına tanık olun ve Türkiye'nin teknolojiyle aydınlık geleceğine bir pencere açın!

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