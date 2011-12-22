Hasbro "Transformer Prime" ismi için Asus'a dava açıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Teknoloji devlerinin patent ihlaline yönelik adli mesaileri bitmek bilmiyor. Ünlü oyuncak firması Hasbro, dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisine sahip yeni tabletini Transformer Prime olarak isimlendiren Asus'a karşı, yasal haklarına sahip olduğu Transformers ve Optimus Prime isimlerini anımsatan çok yakın bir tercihte bulunduğu gerekçesiyle dava açıyor.
Asus'un, efsanevi çizgi dizinin popülerliğinden faydalandığını belirten Hasbro, Tayvanlı üreticinin bu konuda kendisinden herhangi bir "olur" almadığını ifade ediyor. Ticari haklarını koruma amacında olduğunu belirten Hasbro, Asus ile anlaşma kapısını açık tutarken, Tayvanlı üreticinin yeni tableti için sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak bazı pazarlarda gecikme yaşayacağı belirtilen ve hali hazırda Android 4.0 güncellemesini hala alamayan (ilk açıklamalarda ürün pazar girer girmez ICS güncellemesinin çıkacağı konuşuluyordu) tablet, şimdi de Hasbro'nun davası ile Amerika pazarında yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıy kalabilir.
Bakalım ve Hasbro ve Asus cephesindeki bu önemli gelişme nasıl sonuçlanacak, şirketler anlaşma yoluna mı gidecek yoksa hukuksal bir mücadeleye mi girişecekler, bunu bekleyip göreceğiz.
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yani örnek vermek gerekirse kimse kafasına göre film çekipte filmin açılışına dreamworks yazamaz herhalde.. yada başka ünlü bir isim. şimdi kalkıpta dreamworks kelimesini kullanmak yasak mı diye sormayın böyle bir ortamda tabiki kullanamazsın.. bu da ona benziyor.
Bu vakitten sonra zaten yapılacak bişey yok, mahkeme ya tazminat verir yada aralarında annaşırlar kapatırlar konuyu. Ama bence zaten isim sahipleriyle bi tür anlaşma yapmışlardır, sonradan mutlaka bi oyunbozanlık annaşmazlık olmuştur diye cazgırlık yapıyorlardır.
tanıtımın babası sırf bu isimle oldu kimse hayır demesin yani çok özel olmayan bir ürün ama herkes ismini biliyor ne olduğunu.
gidip de transformer prime demek ne peki ?
3 yaşındaki çocuğu kandıramazsın ASUS bir tane prime diye ürün çıkarmış mı şu ana kadar ?
anakartlarının en iyi serisine prime diyordu da tablete de öyle diyim mi dedi asus ?yok
prime de transformer de oh ne güzel şark kurnazlığı yaparak lisans ücreti vermeden isim haklarını al.
hasbro davada kesinlikle haklı bence.
aynen diyesim geldi. en basitinden sözlüğe transformer veya prime yazınca ben optimus ya da hasbro yazısı görmüyorum. ayrıca ürün adını hakediyor bence. davayı kazanırlarsa bu işin ardı arkası kesilmez.
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