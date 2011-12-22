Hasbro "Transformer Prime" ismi için Asus'a dava açıyor

Teknoloji devlerinin patent ihlaline yönelik adli mesaileri bitmek bilmiyor. Ünlü oyuncak firması Hasbro, dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisine sahip yeni tabletini Transformer Prime olarak isimlendiren Asus'a karşı, yasal haklarına sahip olduğu Transformers ve Optimus Prime isimlerini anımsatan çok yakın bir tercihte bulunduğu gerekçesiyle dava açıyor.

Asus'un, efsanevi çizgi dizinin popülerliğinden faydalandığını belirten Hasbro, Tayvanlı üreticinin bu konuda kendisinden herhangi bir "olur" almadığını ifade ediyor. Ticari haklarını koruma amacında olduğunu belirten Hasbro, Asus ile anlaşma kapısını açık tutarken, Tayvanlı üreticinin yeni tableti için sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak bazı pazarlarda gecikme yaşayacağı belirtilen ve hali hazırda Android 4.0 güncellemesini hala alamayan (ilk açıklamalarda ürün pazar girer girmez ICS güncellemesinin çıkacağı konuşuluyordu) tablet, şimdi de Hasbro'nun davası ile Amerika pazarında yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıy kalabilir.

Bakalım ve Hasbro ve Asus cephesindeki bu önemli gelişme nasıl sonuçlanacak, şirketler anlaşma yoluna mı gidecek yoksa hukuksal bir mücadeleye mi girişecekler, bunu bekleyip göreceğiz.