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Hasbro "Transformer Prime" ismi için Asus'a dava açıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji devlerinin patent ihlaline yönelik adli mesaileri bitmek bilmiyor. Ünlü oyuncak firması Hasbro, dört çekirdekli Tegra 3 işlemcisine sahip yeni tabletini Transformer Prime olarak isimlendiren Asus'a karşı, yasal haklarına sahip olduğu Transformers ve Optimus Prime isimlerini anımsatan çok yakın bir tercihte bulunduğu gerekçesiyle dava açıyor. 
Asus'un, efsanevi çizgi dizinin popülerliğinden  faydalandığını belirten Hasbro, Tayvanlı üreticinin bu konuda kendisinden herhangi bir "olur" almadığını ifade ediyor. Ticari haklarını koruma amacında olduğunu belirten Hasbro, Asus ile anlaşma kapısını açık tutarken, Tayvanlı üreticinin yeni tableti için sıkıntıların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak bazı pazarlarda gecikme yaşayacağı belirtilen ve hali hazırda Android 4.0 güncellemesini hala alamayan (ilk açıklamalarda ürün pazar girer girmez ICS güncellemesinin çıkacağı konuşuluyordu) tablet, şimdi de Hasbro'nun davası ile Amerika pazarında yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıy kalabilir.
Bakalım ve Hasbro ve Asus cephesindeki bu önemli gelişme nasıl sonuçlanacak, şirketler anlaşma yoluna mı gidecek yoksa hukuksal bir mücadeleye mi girişecekler, bunu bekleyip göreceğiz.  

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murdocklawless 7 yıl en beğenilen
iyi o zaman, herkes bir kelime veya cümlenin patentini alsın en sonunda drerh39840t43tÜ^:İ gibi modeller duyarız artık.
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Mühendis Kafası 7 yıl
Transformer, dönüşmek gibi bir alama geliyor ve tablete tam oturuyor. Fakat prime olayı biraz abartı olmuş gibi. Hasbro'yu kızdıran bu olsa gerek.
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JohnLord 7 yıl
apple dan alışmışlar tabi gavurlar :D
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Batuist 7 yıl
yalnız çok bariz bir şekilde bu isim bir benzerlik içeriyor ve herkesin aklına aynı şeyi getiriyor ve sırf bu yüzden asusun prim yapması bence hasbro'yu haklı çıkarır.. hani çok karşı biriyimdir bu patent davalarına ama bazen haklı tarafları olabilir. o yüzden kimse gözü kapalı bir şekilde karşı çıkmasın buna. birgün sizin başınıza aynı şey gelmeden yargılamak elbet kolay olacaktır ama objektif olmak her zaman daha iyidir. ben hasbroyu haklı gördüm açıkcası. sırf ismi kullandığı için değil bu isimle asusun prim yapma olasılığını gördüğüm için.

yani örnek vermek gerekirse kimse kafasına göre film çekipte filmin açılışına dreamworks yazamaz herhalde.. yada başka ünlü bir isim. şimdi kalkıpta dreamworks kelimesini kullanmak yasak mı diye sormayın böyle bir ortamda tabiki kullanamazsın.. bu da ona benziyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bu patent davalarınında b..ku çıktı.
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DH Misafiri 7 yıl
Yapımcı firma paramount pictures yada senarist Ehren kruger dava açmamış hassssbro'ya ne oluyor ..
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Rubisco 7 yıl
Bende annaşma izin faln vardır sanıyordum, bu devirde bu tür şeylere izin verilmez verilmiyor. Çakma Çin zımbırtıları da isim araklıyor ama hiçbiri küresel anlamda isim/marka olmuş değil olamaz da. Minik minik devam ediyorlar, ne zman büyük adım atarlar hepsinin başına binerler.
Bu vakitten sonra zaten yapılacak bişey yok, mahkeme ya tazminat verir yada aralarında annaşırlar kapatırlar konuyu. Ama bence zaten isim sahipleriyle bi tür anlaşma yapmışlardır, sonradan mutlaka bi oyunbozanlık annaşmazlık olmuştur diye cazgırlık yapıyorlardır.
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o3 7 yıl
hadi transformer diye çıkardın transformers 'dan voleyi vurdun.
tanıtımın babası sırf bu isimle oldu kimse hayır demesin yani çok özel olmayan bir ürün ama herkes ismini biliyor ne olduğunu.

gidip de transformer prime demek ne peki ?
3 yaşındaki çocuğu kandıramazsın ASUS bir tane prime diye ürün çıkarmış mı şu ana kadar ?
anakartlarının en iyi serisine prime diyordu da tablete de öyle diyim mi dedi asus ?yok

prime de transformer de oh ne güzel şark kurnazlığı yaparak lisans ücreti vermeden isim haklarını al.

hasbro davada kesinlikle haklı bence.
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Recharged 7 yıl
Aklıma gelmedi değil bu ismi ilk gördüğümde.Fakat sırf bunun için dava açmakta biraz saçma.Nereden kopartırım acaba diye fırsat kolluyor artık firmalar.
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cgdincer 7 yıl
bu işin iyice suyu çıktı, çağrışım yapıyor gibi bahaneyi mahkeme kabul etmemeli yoksa buna benzer olaylar, tazminat koparmaya çalışanlarla ortalık dolacaktır. prime sıfat olarak kullanılmış özel bir isim değil sonuçta. Çok orjinal bir isim aslında ürüne uygun. transformer ın da zaten bir çok anlamı var.
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bratishka 7 yıl cgdincer
cgdincer

bu işin iyice suyu çıktı, çağrışım yapıyor gibi bahaneyi mahkeme kabul etmemeli yoksa buna benzer olaylar, tazminat koparmaya çalışanlarla ortalık dolacaktır. prime sıfat olarak kullanılmış özel bir isim değil sonuçta. Çok orjinal bir isim aslında ürüne uygun. transformer ın da zaten bir çok anlamı var.

aynen diyesim geldi. en basitinden sözlüğe transformer veya prime yazınca ben optimus ya da hasbro yazısı görmüyorum. ayrıca ürün adını hakediyor bence. davayı kazanırlarsa bu işin ardı arkası kesilmez.
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Foo Fighters 7 yıl
Hasbro sonuna kadar haklı bence, Asus "şark kurnazlığı" yapıyor.
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jibe 7 yıl
Asus böyle şeyler yapmaz hatta isim lisansını almıştır diye düşünüyordum şu patent savaşlarının yaşandığı zamanda yapılacak iş değil.
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