Google’a Avrupa’da 13 milyar dolarlık dava şoku

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Tam Boyutta Gör Google, Avrupa’da devasa boyutlara ulaşan hukuki sorunlarla karşı karşıya. ABD’de şirketin bazı alanlarda bölünmesini hedefleyen düzenleyici baskılar devam ederken, Avrupa’da ise çok sayıda çevrim içi alışveriş platformu, Google’a karşı milyarlarca dolarlık tazminat davaları açıyor. Toplamda 12 milyar euroyu (yaklaşık 13 milyar dolar) aşan bu davalar, şirketin fiyat karşılaştırma hizmetleri üzerinden rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasına dayanıyor.

Avrupa Komisyonu, 2017 yılında Google’a, fiyat karşılaştırma pazarında rakiplerine haksız rekabet uyguladığı gerekçesiyle 2,42 milyar euro (yaklaşık 2,72 milyar dolar) para cezası kesmişti. Ancak görünüşe göre bu ceza, olayın kapanmasına yetmedi. Bloomberg’in haberine göre, şu anda yedi Avrupa ülkesinde 12 ayrı dava yürütülüyor ve açıklanan dokuz davanın değeri şimdiden 13 milyar doları aşıyor.

Almanya’dan İtalya’ya, İsveç’ten Hollanda’ya

Dava açan şirketler arasında Almanya merkezli Idealo, İtalya’dan Trovaprezzi ve İsveç’ten Pricerunner gibi büyük isimler yer alıyor. Idealo’nun talep ettiği tazminat tutarı 3,9 milyar dolar seviyesinde. Trovaprezzi ise 2010–2017 yılları arasında uğradığı zararların 3,3 milyar doları bulduğunu iddia ediyor. Pricerunner da 2,35 milyar dolarlık bir tazminat talebinde bulundu.

Şirketler, Google’ın arama sonuçlarında kendi fiyat karşılaştırma hizmetini öne çıkararak kullanıcı trafiğini rekabet halindeki platformlardan çaldığını ve bu uygulamanın hâlâ devam ettiğini savunuyor. Bu durumun hem piyasa dinamiklerine hem de tüketici tercihine zarar verdiği belirtiliyor.

Google ise kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Şirket, açılan yeni davaları "temelsiz" olarak nitelendiriyor. Ancak Avrupa’daki yargı mercileri bu açıklamaları yeterli bulmayabilir. Londra’da Kelkoo ve kapanan Foundem adlı platformların açtığı davalar hâlihazırda değerlendiriliyor. Eylül ayında ise Hollanda’da Compare Group’un sunduğu iddialar mahkeme önüne çıkacak.

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Google’a Avrupa’da 13 milyar dolarlık dava şoku