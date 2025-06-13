Tesla, eski mühendisini ileri seviye robotik teknolojisini çalmakla suçluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, insansı robot programı Optimus’un gelişmiş el sensörlerine ilişkin ticari sırlarının çalındığı iddiasıyla eski mühendisi Zhongjie “Jay” Li’ye karşı dava açtı. Şirket, Li'nin bu gizli bilgileri kullanarak rakip bir girişim olan Proception’ı kurduğunu öne sürüyor.

Tesla’dan eski çalışanına dava

Tesla’nın iddiasına göre, Li, Ağustos 2022 ile Eylül 2024 arasında Tesla’da çalışırken iki kişisel akıllı telefonuna Optimus ile ilgili gizli belgeler indirdi. Şirket, bu belgelerin “gelişmiş robotik el sensörleri”ne dair kritik mühendislik bilgileri içerdiğini belirtiyor.

Tesla’nın şikayet dilekçesinde, Li’nin Tesla’daki son birkaç ayında “insansı robotik eller” konusunda şirket bilgisayarları üzerinden kapsamlı araştırmalar yaptığı, ayrıca girişim sermayesi ve startup finansmanı konularında internette aramalar yaptığı ifade ediliyor. İlginç bir detay ise Li’nin Tesla’dan ayrılmasından sadece birkaç gün sonra Proception adlı şirketin resmi olarak kurulmuş olması.

Tam Boyutta Gör Tesla, gelişmiş insansı robot ellerin, Li’nin şirketten ayrılmasının üzerinden yalnızca beş ay geçmişken Proception tarafından kamuoyuna duyuruldu diyor. Y Combinator destekli bir girişim olan Proception, internet sitesinde amacını “dünyanın en gelişmiş insansı ellerini inşa ederek insan-robot etkileşiminde devrim yaratmak” olarak tanımlıyor.

Tesla, merakla beklenen robotaksi hizmetini bu ay başlatıyor 1 gün önce eklendi

Tesla’nın 2021 yılında duyurduğu Optimus (diğer adıyla Tesla Bot) projesi, bugüne kadar birçok zorlukla karşılaştı. Şirket, 2022’de robotun 2023’te tanıtılacağını açıklasa da proje halen geliştirme aşamasında. Elon Musk, Temmuz 2024’te Optimus’un 2026 yılında satışa sunulacağını duyurmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, eski mühendisini robotik teknolojisini çalmakla suçluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: