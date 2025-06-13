Tesla, eski mühendisini ileri seviye robotik teknolojisini çalmakla suçluyor

Tesla’dan eski çalışanına dava
Tesla’nın iddiasına göre, Li, Ağustos 2022 ile Eylül 2024 arasında Tesla’da çalışırken iki kişisel akıllı telefonuna Optimus ile ilgili gizli belgeler indirdi. Şirket, bu belgelerin “gelişmiş robotik el sensörleri”ne dair kritik mühendislik bilgileri içerdiğini belirtiyor.
Tesla’nın şikayet dilekçesinde, Li’nin Tesla’daki son birkaç ayında “insansı robotik eller” konusunda şirket bilgisayarları üzerinden kapsamlı araştırmalar yaptığı, ayrıca girişim sermayesi ve startup finansmanı konularında internette aramalar yaptığı ifade ediliyor. İlginç bir detay ise Li’nin Tesla’dan ayrılmasından sadece birkaç gün sonra Proception adlı şirketin resmi olarak kurulmuş olması.
Tesla’nın 2021 yılında duyurduğu Optimus (diğer adıyla Tesla Bot) projesi, bugüne kadar birçok zorlukla karşılaştı. Şirket, 2022’de robotun 2023’te tanıtılacağını açıklasa da proje halen geliştirme aşamasında. Elon Musk, Temmuz 2024’te Optimus’un 2026 yılında satışa sunulacağını duyurmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.