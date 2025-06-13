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    Tesla, eski mühendisini ileri seviye robotik teknolojisini çalmakla suçluyor

    Tesla, insansı robot programı Optimus'tan ticari sırları çaldığı ve bunları rakip bir girişim başlatmak için kullandığı iddiasıyla eski bir mühendisine dava açtı.

    Tesla, eski mühendisini robotik teknolojisini çalmakla suçluyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, insansı robot programı Optimus’un gelişmiş el sensörlerine ilişkin ticari sırlarının çalındığı iddiasıyla eski mühendisi Zhongjie “Jay” Li’ye karşı dava açtı. Şirket, Li'nin bu gizli bilgileri kullanarak rakip bir girişim olan Proception’ı kurduğunu öne sürüyor.

    Tesla’dan eski çalışanına dava

    Tesla’nın iddiasına göre, Li, Ağustos 2022 ile Eylül 2024 arasında Tesla’da çalışırken iki kişisel akıllı telefonuna Optimus ile ilgili gizli belgeler indirdi. Şirket, bu belgelerin “gelişmiş robotik el sensörleri”ne dair kritik mühendislik bilgileri içerdiğini belirtiyor.

    Tesla’nın şikayet dilekçesinde, Li’nin Tesla’daki son birkaç ayında “insansı robotik eller” konusunda şirket bilgisayarları üzerinden kapsamlı araştırmalar yaptığı, ayrıca girişim sermayesi ve startup finansmanı konularında internette aramalar yaptığı ifade ediliyor. İlginç bir detay ise Li’nin Tesla’dan ayrılmasından sadece birkaç gün sonra Proception adlı şirketin resmi olarak kurulmuş olması.

    Tesla, eski mühendisini robotik teknolojisini çalmakla suçluyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, gelişmiş insansı robot ellerin, Li’nin şirketten ayrılmasının üzerinden yalnızca beş ay geçmişken Proception tarafından kamuoyuna duyuruldu diyor. Y Combinator destekli bir girişim olan Proception, internet sitesinde amacını “dünyanın en gelişmiş insansı ellerini inşa ederek insan-robot etkileşiminde devrim yaratmak” olarak tanımlıyor.

    Tesla’nın 2021 yılında duyurduğu Optimus (diğer adıyla Tesla Bot) projesi, bugüne kadar birçok zorlukla karşılaştı. Şirket, 2022’de robotun 2023’te tanıtılacağını açıklasa da proje halen geliştirme aşamasında. Elon Musk, Temmuz 2024’te Optimus’un 2026 yılında satışa sunulacağını duyurmuştu.

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 22 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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