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    Apple hissedarları, yapay zekalı Siri'nin gecikmesi nedeniyle şirketi dava etti

    Şirketin hissedarları, Apple’ı Siri’ye getireceği yapay zeka tabanlı yenilikler konusunda yatırımcıları yanıltmakla suçlayarak, menkul kıymetler dolandırıcılığı iddiasıyla toplu dava açtı.

    Apple hissedarları Siri'nin gecikmesi nedeniyle şirketi dava etti Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka hedefleri nedeniyle yeni bir dava ile karşı karşıya. Şirketin hissedarları, Apple’ı Siri’ye getireceği yapay zeka tabanlı yenilikler konusunda yatırımcıları yanıltmakla suçlayarak, menkul kıymetler dolandırıcılığı iddiasıyla toplu dava açtı.

    Vaatler yerine getirilemedi

    San Francisco’daki federal mahkemede açılan davada, Apple’ın yeni yapay zeka özelliklerinin iPhone 16’ya olan talebi artıracağı izlenimini verdiği; fakat bu vaatlerin 2026’ya ertelendiği belirtiliyor. Davacılar, bu gecikmenin iPhone satışlarını düşürdüğünü ve hisse değerlerinde ciddi kayıplara yol açtığını savunuyor.

    Davanın merkezinde Apple'ın Haziran 2024'te Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) yaptığı duyuru yer alıyor. Bu etkinlikte Apple, “Apple Intelligence” adını verdiği ve Siri’yi çok daha kişisel, bağlam odaklı ve uygulamalar arası görevleri yönetebilen bir asistana dönüştürmeyi vadeden büyük bir yeniliği duyurdu.

    Ancak hissedarlar, Apple’ın bu özelliklerin hazır olduğu izlenimi vererek kamuoyunu yanılttığını öne sürüyor. Davaya göre, şirketin elinde çalışan bir prototip bile yoktu ve bu özelliklerin iPhone 16’da yer alacağına inanmak mümkün değildi.

    Daha sonra Apple, Siri güncellemelerinin 2026’ya ertelendiğini duyurdu. Ayrıca, yapay zeka projelerinin başındaki üst düzey yöneticilerden biri görevden alındı ve sorumluluk Vision Pro’nun başında bulunan Mike Rockwell’e devredildi.

    WWDC 2025'te Siri'ye değinilmedi

    Yakın zamanda gerçekleştirilen WWDC 2025’teki Apple sunumu, Siri güncellemelerine neredeyse hiç değinmedi. Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, konuya kısaca değindi. Federighi, "Paylaştığımız gibi, Siri'yi daha da kişisel hale getiren özellikleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmanın yüksek kalite çıtamıza ulaşması için daha fazla zamana ihtiyacı vardı ve önümüzdeki yıl bununla ilgili daha fazla şey paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bu bir yıllık erteleme, analistler tarafından ciddi bir uyarı işareti olarak değerlendiriliyor. Siri’de kayda değer bir ilerleme beklenirken, Apple’ın temkinli yaklaşımı şirketin yapay zeka yarışında geride kaldığı endişelerini doğruluyor.

    900 milyar dolar değer kaybetti

    Apple’ın hisseleri, 26 Aralık 2024’te ulaştığı rekor seviyeden bu yana yaklaşık %25 düştü. Bu düşüş, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 900 milyar doları sildi. Eric Tucker liderliğindeki hissedarlar, yüz milyarlarca dolarlık zararın telafi edilmesini talep ediyor. Davada şirketin CEO'su Tim Cook, mevcut CFO Kevan Parekh ve eski CFO Luca Maestri davalı olarak yer alıyor. Apple ise henüz iddialara bir yanıt vermedi.

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